Jól szerepel a kubai vakcina

A kubai Soberana 2 vakcina emlékeztető dózisával 91,2 százalékos hatékonyság érhető el a koronavírus ellen a klinikai vizsgálatok alapján. Ezt a bejelentést az állami biogyógyszerészeti vállalat BioCubaFarma tette, a múlt hónapban pedig az Abdala vakcinánál állapítottak meg 92,28 százalékos hatékonyságot.

Bár a kubai hatékonysági állításokat nem vizsgálták felül, de ha az eredmények pontosak, akkor felvehetik a versenyt azon vakcinákkal, amelyek 90 százalékos hatékonyságot nyújtanak a koronavírus ellen - írja a Reuters.

Kuba biotechnológiai ágazata régóta foglalkozik vakcinafejlesztéssel, az országban használt vakcinák 80%-át állítja elő, és ezek egy részét exportálja. A kommunista vezetésű Kuba az első ország Latin-Amerikában és a Karib-térségben, ahol sikeresen fejlesztették ki a koronavírus elleni vakcinát. Az állami kommunikáció szerint összesen 5 vakcina van a csőben, ezekből az Abdala és a Soberana 2 esetében várják a WHO sürgősségi használatra való jóváhagyását. Az engedélyezés utat nyitna más országok számára is a vakcinák beszerzésére vagy előállítására, Mexikó és Argentína mellett már Vietnam is jelezte érdeklődését a termelés iránt, de Irán is gyártaná a klinikai vizsgálatokat követően a Soberana 2-t.

Az Abdala és a Soberana 2 vakcinák nem igényelnek rendkívül alacsony hőmérsékletet, így könnyen tárolhatók és szállíthatók. A három dózisú Abdala vakcinát kéthetes időközönként, míg a Soberana 2-t négyhetes időközönként adják be.

A cikk szerint Kubában rendkívül súlyos a járványhelyzetet az újabb fertőző variánsok terjedése óta, a héten 3500 fölé emelkedett a napi koronavírusos esetek száma. A hatóságok már tömegesen kezdték el beadni a jelenleg is alkalmazott kísérleti vakcinákat olyan "intervenciós tanulmányok" részeként, amelyek reményeik szerint lassítják a vírus terjedését.

Az ország 11,2 millió lakosából eddig mintegy 1,5 milliót oltottak be teljesen.

