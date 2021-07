A kritika kritikája – avagy még egyszer a humán tőke alapú nyugdíjrendszerről

2021. május 26-án, Kovács Erzsébet professzor asszonnyal közösen online előadást tartottunk a Magyar Közgazdasági Társaság Demográfiai Szakosztálya szervezésében a gyermekvállalás és a nyugdíj kapcsolatáról. Az előadásról – meglepetésünkre – nagyon sok sajtótudósítás született, eleinte, bő egy hétig alapvetően semleges-pozitív, visszafogott, konstruktív stílusban. A meglepetést az okozta, hogy bár e témáról sok egyetemi előadást tartottam, és több diákom is ezt választotta szakdolgozata témájának és nagyon sok angol és magyar nyelvű tudományos tanulmányt és népszerűsítő cikkeket is írtam – mindez eddig érezhető visszhang nélkül maradt. Most azonban több rádió, hetilap és online magazin is megkeresett, hogy röviden fejtsem ki a téma egy-egy vetületét. Azonban a javaslatom nem aratott osztatlan sikert. Ebben a cikkemben megpróbálok részletesen válaszolni Farkas András két Portfolio-cikkében ( 1. 2. ) felvázolt felvetéseire.

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a téma komplex és szövevényes jellege miatt, bármilyen hosszú is lesz ez a cikk, nem fog mindent tartalmazni. Több esetben kénytelen leszek terjedelmes tanulmányomra utalni, ahol ezeket a részleteket is kidolgoztam. Ugyanakkor az alábbi tanulmányom nem csupán ismétlés. Ilyen felfogásban még nem beszéltem a témáról, és több olyan vonatkozás is van, ami egy publicisztikába – mint ez itt – belefér, de egy tudományos cikkbe nem.

Nem csak a nyugdíjrendszerről van szó

Többször is említettem, hogy a téma valójában jóval tágabb, mint a nyugdíj és a nyugdíjrendszer, ami egy nagyobb téma, a humán tőke társadalmi újratermelésének egy részeleme. Megpróbálom a témát ezúttal innét indítani. (Valójában ez az a gondolatmenet, ami számomra eredetileg a probléma felismeréséhez vezetett, aminek létezésére annak idején egy 1987-es Augusztinovics Mária tanulmány hívta fel a figyelmemet. Később ő is komplex választ adott erre, de több ponton az enyémtől eltérőt.) A kiindulópont az emberi életpálya, aminek – gazdasági értelemben – három szakasza van: inaktív gyermekkor, aktív felnőttkor, és végül inaktív időskor. Ezek abban különböznek egymástól, hogy jövedelmet csak az aktív korban termelünk, de egész életpályánk alatt fogyasztunk. Egy-egy generáció – vagy ami ugyanaz, a generáció egy átlagos tagja – esetében az aktív kor alatt megtermelt jövedelemnek legalább akkorának kell lennie, mint amennyit a generáció egész életpályája alatt elfogyaszt. Egyszerűen azért, mert ha többet fogyaszt, azt valahonnét – alapvetően más generációktól (ha nincs kifosztható külső forrás, márpedig általában nincs) – pótolni kell. Ez a másik generáció lehet az előzők vagy a következők. Ha az előzők, akkor az valami olyasmit jelent, hogy a társadalom kezdi felélni azt a vagyont, amit az előző generációk hagytak rá. Az előző generációk által ránk hagyott vagyon pedig igazából nem más, mint az a többlet, amit ezek a generációk – fogyasztásukon felül – megkerestek (illetve a kezdet kezdetén a természet, a természeti kincsek, amit mindannyian készen kaptunk). Ha a következő generációkra hagyatkozunk, akkor ott hamar véget ér a dolog, mert akkor azoknak eleve azt a feladatod adjuk, hogy még annál is többet kell termelniük, mint ami az egész életpályájuk fogyasztására elég, hiszen ezen felül még ki kell pótolniuk az előző generáció termelése által hagyott hiányt is.

Az életpálya kereset és fogyasztás egyensúlya az egyetlen fenntartható és méltányos megoldás

Vagyis hosszú távon, több generáció távlatában csak egyetlen fenntartható megoldás lehetséges, amit megfogalmaztam: minden generáció megtermeli aktív korában legalább azt, ami az egész életpályájához szükséges (de igazából jobb, ha kicsit többet). És itt jönnek a bonyodalmak (hogy egyik régi vitapartnerem, Simonovits András kedvenc szófordulatát alkalmazzam). Természetesen minden generáció csak utólag termelheti meg azt, amit gyermekkorában elfogyaszt – fogyasztás alatt értve mindent, amit az előző generációk szolgáltattak neki kezdve az oktatástól, attól, hogy esti mesét mondanak neki, egészen addig, hogy fizetik a ruházkodását, a Netflix hozzáférését meg a nyári táborokat. Ha viszont ez a helyzet, akkor kell lennie olyan társadalmi-gazdasági mechanizmusoknak, amelyek ezeket a generációk közti transzfereket intézik. Én pont ezeket a mechanizmusokat kutatom és értékelem – egyébként nagyon-nagyon sokakkal együtt. (Ennek a kutatásnak az eredménye, hogy a jelenlegi mechanizmusok, mint a „feltőkésített” és az ún. „nem feltőkésített” nyugdíjrendszer egyaránt problémásak – de nem felváltani kell őket, egymással sem, mint pl. a ’98-as magyar nyugdíjreform legalább részlegesen megcélozta -, hanem itt-ott korrigálni és helyes arányban összemixelni azokat.)

A népesség csökkentése is lehet racionális döntés – csak vállalni kell a döntés következményeit

A problémának van egy egyéni és egy társadalmi vetülete. Társadalmi szinten – ha eltekintünk a technikai haladástól (amit persze majd egy általánosabb megközelítésben figyelembe kell venni), vagyis az életszínvonal emelkedéstől – az, hogy az egymás utáni generációknak ugyanannyi gyermeke születik, mint az előzőnek azt jelenti, hogy minden generáció ugyanannyi pénzt, energiát tesz bele a következő generációba, mint az előző. Ha egy generáció több vagy kevesebb gyermeket vállal, mint az előző, akkor az azt jelenti, hogy több, vagy kevesebb erőforrást áldoz a gyermeknevelésre, mint az előző. Ha a dolognak egy másik vetületét nézzük meg, és azt vizsgáljuk, hogy egy generáció egy tagja átlagosan hány gyermeket vállal, akkor azt mondhatjuk, hogy ha egynél többet, vagyis, ha egy főnek egynél több gyermeke van (egy párnak kettőnél több), tehát ha a népesség növekvő, akkor az azt jelenti, hogy minden egyes generáció többletet alkot, vagyis egyfajta vagyont halmoz fel. Itt ez a humán tőke (ezen az elvonatkoztatási fokon ez egyszerűen annak létszámát jelenti) növekedésében jelenik meg. A csökkenő népesség pedig azt, hogy a társadalom éli fel a korábban felhalmozott vagyont, hiszen kevesebbet tesz a humán tőkébe, mint a korábbi (de nem feltétlenül az előző) generációk. A fejenként (átlagosan) egy gyermek a humántőke szinten tartását jelenti társadalmi szinten.

Gazdaságilag mindegyik magatartás lehet racionális. Nyugodtan dönthet a fenti három közül a társadalom bármelyik mellett – ugyanakkor tudnia kell mindenkinek, hogy a konkrét döntés mivel jár.

Egyéni szinten egy átlagos egyénnek – ha a társadalom gazdaságilag méltányosan épül fel, amire viszont minden szempontból érdemes törekedni, az emberek maguk is mindennél jobban igénylik ezt – ugyanaz a feladata: aktív életpályája alatt termelje meg mindazt, amit egész életében elfogyaszt. Természetesen lehetnek az átlagtól eltérések, de ha a generáció szintjén teljesül az életpálya jövedelem és az életpálya fogyasztás egyensúlya, akkor ez csak úgy lehetséges, hogy egyesek többletfogyasztásával szemben mások alulfogyasztása áll. A méltányosság elve azt mondatja, hogy ilyen eset csak véletlenszerűen fordulhat elő, rendszerszerűen nem (kivéve természetesen azok az eseteket, amikor valaki betegség, rokkantság miatt képtelen már megfelelni ennek a kritériumnak – ez közös kockázat kell, hogy legyen).

Az életpálya kereset és fogyasztás egyensúlya gyermeknevelés esetén

És most nézzünk meg két különböző egyént, hogy az ő esetükben hogyan oldható meg az életpálya kereset és fogyasztás egyensúlya. Ugyan több lehetőség is van, de az egyszerűség kedvéért csak kettőt nézzünk: egy olyat, aki egy gyereket nevel és egy olyat, aki nem nevel gyermeket. (A nemektől, családoktól – szintén az egyszerűség kedvéért – most tekintsünk el, hogy a lényegre koncentráljunk.)

A gyermekes egyén helyzete egyszerű: ő azt a mínuszt, ami az életpályája elején keletkezett azzal, hogy gyermekként kapott a szüleitől, a gyermekvállalással nagyjából letudta. Ha valamilyen módon (akár úgy, hogy közvetlenül eltartja a szülőjét, akár úgy, hogy egy nyugdíjrendszerbe való befizetéssel teszi ez) gondoskodik szülője öregkoráról, akkor a részéről rendben van az életpálya jövedelem és fogyasztás egyensúlya. Ő idős korában ugyanerre számíthat gyermekétől. De itt játszhatunk is egy kicsit, némileg „tologatva” az itt szereplő kétfajta transzfert, hogy ez az eset összehasonlíthatóbb legyen azzal, amit majd a gyermektelen esetben fogunk látni. Tegyük fel, hogy a gyermeket vállaló a szüleinek „törleszti” felnevelése költségét, akinek ez lesz a nyugdíja, és úgy gondoskodik a saját nyugdíjáról, hogy majd a gyermeke szintén „törleszt” neki. Ha belegondolunk, itt igazából a transzfereken nem változtattunk semmit, csak kicsit máshogy magyaráztuk azok jelentését.

Az életpálya kereset és fogyasztás egyensúlya gyermektelenek esetében

A gyermektelen helyzete kicsit bonyolultabb. Ő megtakarítja a gyermeknevelés költségét, vagyis olyan formában, ahogyan a gyermekes tette, nem fizeti vissza azt a mínuszt, ami gyermekkorában keletkezett. Szülőjének azonban idős korában szüksége van aktív gyermeke pénzére. Nem célszerű tehát, ha ezt a pénzt saját időskorára teszi félre. Viszont nincs akadálya annak, hogy idős korában abból a pénzből éljen, amit nem költött gyermeknevelésre. Ez azt jelenti, hogy itt az egyén, a maga részéről feléli azt a tőkét, amivel a hozzájárulhatott volna a társadalom humán tőkéjének újratermeléséhez, de az egész a méltányosság keretein belül marad.

A nyugdíjrendszer javaslatom – ami mindenfajta gyermekszám esetén teljesíti az életpálya kereset és fogyasztás egyensúlyát

És már el is jutottunk a nyugdíjrendszer javaslatomhoz (ami sok elemben egybeesik mások javaslatával), ami valójában a társadalom emberi tőke újratermelési (vagy újra nem termelési) mechanizmusának fontos eleme, de csak eleme. A másik elem a gyermeknevelés finanszírozása. Javaslatom mindkettőre komplex megoldást ad – és teljesíti a legelején felállított követelményt, hogy az életpálya fogyasztás és termelés mindenkinél legyen – többé-kevésbé – egyensúlyban, legalábbis ne legyenek itt szisztematikus torzítások. A javaslatom maga pedig: módosítsuk a mai folyó finanszírozású nyugdíjrendszeren oly módon, hogy az kizárólag a gyermeknevelés költségeinek és hozamainak a visszaadását jelentse, kizárólag azoknak, és olyan mértékben, akik ehhez hozzájárultak. Ezzel két dolgot oldottunk meg: visszatérítettük a gyermeket nevelőknek (illetve általánosabban: a gyermeknevelést finanszírozóknak) a gyermeknevelés költségeit, és biztosítottuk ugyanezeknek az időskori megélhetését. Nem mellesleg az esetükben teljesítettük az életpálya fogyasztás és termelés egyensúlyát. A gyermektelenek részére pedig hozzunk létre egy – hagyományosan – feltőkésített nyugdíj részrendszert, ahova befizetik a felnevelésük költségeit. A gyermektelenek maguk természetesen ugyanúgy befizetnek az előző részrendszerbe, mint a gyermekesek, de ők onnét csak olyan mértékű nyugdíjat kapnak, amilyen mértékben adófizetésükkel hozzájárultak a gyermekek felneveléséhez. A rendszerbe történő a befizetésért már nem jár nekik külön nyugdíj. Azt elsősorban a feltőkésített részrendszerből kapják majd meg. Ide pedig azt fizetik be, amit megtakarítanak a gyermeknevelésen. És összességében megint teljesül az életpálya fogyasztás és termelés egyensúlya.

Javaslatom relatív nyertesei és vesztesei – a pozitív diszkrimináció vége

Minden változtatásnak, így az általam javasoltnak is vannak nyertesei és vesztesei. Az előbbieknek nyilván tetszik, az utóbbiaknak kevésbé a változtatás. Fontos ezért, hogy meg tudjuk indokolni a veszteseknek, hogy a korábbinál számukra előnytelenebb helyzet miért jogos, különben méltánytalannak érzik a változást.

Javaslatom relatív nyertesei azok, akik családonként legalább 3, legalább középfokú végzettséget elérő gyermeket nevelnek fel, a relatív vesztesek pedig akik ennél kevesebbet, illetve alacsonyabb végzettségűt. A leginkább azok vesztenek a jelenlegi helyzethez képest, akik egyáltalán nem nevelnek gyermeket. Ezeknek egy szűk csoportját, azokat, akiknek nem lehet saját gyermekük, és örökbe fogadáson sem gondolkodnak, vagy esetleg az sem sikerült nekik, Farkas András kifejezetten áldozatnak látja, akiket javaslatom szerinte „diszkriminál”.

Nos, én másképp látom a helyzetet. A helyzet szerintem az, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer diszkriminál, mégpedig pozitívan diszkriminálja a gyermekteleneket és a kevés gyermeket nevelőket. Vagyis ezeknek többet juttat, mint amennyivel hozzájárultak a saját nyugdíjuk megteremtéséhez – ezt láttuk a fenti elemzésben, amikor az életpálya fogyasztás és keresetek egyensúlyát vizsgáltuk. Ahol persze van pozitív diszkrimináció mindig van „normál” diszkrimináció is, hiszen egyesek előnyben részesítése mások háttérbe szorítását jelenti. A kérdés ezért minden pozitív diszkriminációnál, hogy az indokolt-e, célszerű-e. Lehetnek indokolt és célszerű esetek, de úgy gondolom, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer ilyen megoldása nem az, így azt meg kell szüntetni. Már csak azért sem, mert annak idején nem tudatosan hozták ezt a pozitív diszkriminációs intézkedést, hanem véletlenül, egy rossz nyugdíjelmélet alapján.

Tehát a humán tőke alapú nyugdíjrendszer egy fontos aspektusát másképp megfogalmazva: javaslom, hogy szüntessük meg a gyermektelenek – akármilyen okból is gyermektelenek azok – pozitív diszkriminációját (s ezzel a gyermekesek tényleges diszkriminációját), de…

Csak azoknak, akik még tudnak alkalmazkodni az új rendszerhez

Nagyon fontos azonban, hogy ezt az új rendszert csak és kizárólag felmenő rendszerben célszerű bevezetni. Tehát semmi oka az idős, akár nyugdíjas gyermekteleneknek, hogy aggódjanak: nem akarom elvenni a nyugdíjukat, vagy akár változtatni azon. Ugyanígy azok nyugdíján sem, akik közel vannak már a nyugdíjkorhatárhoz. Vagyis a pozitív diszkriminációt úgy gondolom megszüntetni, hogy új generációk számára azt már nem nyitnánk meg. Teljes egészében csak azok számára gondolom megváltoztatni a nyugdíjrendszert, akik még olyan életkorban vannak, hogy tudnak alkalmazkodni az új szabályokhoz. Vagyis tudnak még gyermeket vállalni – ha akarnak – vagy félre tudnak tenni a nyugdíjukra, ha nem akarnak. Emiatt igazából át kell értékelni a nyertes és a vesztes fogalmát: új pálya és új szabályok esetén, amihez mindenki alkalmazkodni tud, valójában senki nem veszít, de a jobb rendszer miatt mindenki nyer.

Gyermeket vállalni igazából mindenki tud, hiszen a gyermekvállalásba belefér az örökbe fogadás is. És itt nem kell a – Farkas szerint erősen limitált - magyar „kínálatra” hagyatkozni, hiszen sajnos nemzetközileg nagyon sok örökbe fogadható gyermek van – persze főleg fekete, barna és sárga bőrű, de ez nem lehet probléma. Magyarországon is sok az olyan gyermek, akit senki sem akar örökbe fogadni, vagy a bőrszíne miatt, vagy azért, mert túlkoros, hiszen szinte csak a fehér bőrű, csecsemő- és kisgyermek korú gyermekekre van jelenleg „kereslet”. Ez nem egy jó helyzet, de javaslatom azáltal, hogy őket is „felértékeli”, sokat tud javítani ezen a helyzeten is. Sőt a magyar kínálat is bővíthető, hiszen az új körülmények között azoknak, akik most abortuszban gondolkodnak, érdemes lehet inkább megszülni és örökbe adni az általuk nem, de mások által igenis kívánt gyermeket.

De más megoldásokat is felfedezhetünk, ha jobban körülnézünk a jelenlegi magyar gyakorlatban, és észrevesszük, hogy nagyon sok gyermektelen nevel valójában gyermeket. Eléggé elterjedt ugyanis, hogy a gyermektelen nagynéni, nagybácsi komoly segítséget nyújt testvére gyermekeinek (unokaöccseinek és húgainak) a felneveléséhez. Az itt vázolt rendszer bevezetése esetén semmi akadálya nincs, hogy ezt a segítséget – mondhatni a „részleges” gyermeknevelést - formálisan is elismerjék úgy, hogy az ilyen gyermekek felneveléséért járó pontokat a szülők megosztják testvérükkel. (A részletekért ld. a fent idézett hosszú tanulmányomat.)

És ha már a testvérek között beindul egy ilyen kölcsönös egymást segítés, nincs akadálya, hogy távolabbi rokonok, illetve ismerősök között is kialakuljon valami hasonló. Lehetséges, hogy valaki szíve szerint több gyermeket vállalna, de ehhez már szüksége lenne külső támogatásra, ami ebben a rendszerben meglenne, hiszen ezt a támogatást nyugdíjpontokkal el lehetne ismerni, stb. Ez utóbbi esetben nem a szülőnek, hanem a külső támogatónak jár a nyugdíjpont, a szülő ilyenkor „csak” a gyermeknevelésért járó – Farkas András által hangsúlyozott – jó érzést kapja.

A legolcsóbb átmenetet biztosítja

Fontos azt is hangsúlyozni, hogy a rendszerem a mai fenntarthatatlan nyugdíjrendszerből egy fenntartható rendszerbe való átmenet legolcsóbb formáját adja, olyat, ami szinte semmilyen plusz költségvetési forrás bevonását nem igényli. Ez éles ellentétben áll az 1998-ban megcélzott részleges feltőkésítéssel, ami végül pont ezen bukott meg, és Augusztinovics Mária az enyéméhez hasonlóan komplex életpálya finanszírozási modelljével, ami vagy az egész nyugdíjrendszer, vagy az oktatás feltőkésítését igényli.

Itt azért nincs pluszforrásra szükség, mert javaslatom arra épül, hogy fokozatosan vonjuk vissza a mai rendszer megalapozatlan nyugdíjígéreteit, ahelyett, hogy egy egyre kilátástalanabb küzdelembe bonyolódnánk azok teljesítéséért. Ráadásul belátható – néhány évtizedes - közelségbe hozza azt a nyugdíjrendszert, ami már eleve fenntartható módon működik, tehát az is világos, hogy esetleg mekkora távra kell mégis vészforgatókönyvet elfogadni. Ez élesen szemben áll a mostani rendszerrel, amiről csak azt tudjuk, hogy kb. 15 évig még jól fog működni, de aztán beláthatatlan, hogy mi lesz a helyén.

Én azt javaslom, hogy ne várjunk erre, hanem már most cselekedjünk.

Ami célja a rendszeremnek és ami nem

Mivel sok a félreértés a javaslatom körül, ezért jónak látom expliciten megfogalmazni, hogy annak mi a célja, és mi nem az. A cél nem a gyermekvállalás ösztönzése – ahogy Farkas András gondolja –, hanem egyszerűen az, hogy olyan társadalmi transzfermechanizmusokkal helyettesítsük a maiakat (főleg a jelenlegi folyó finanszírozású rendszert), amely biztosítja az életpálya fogyasztás és termelés egyensúlyát, legalábbis a maga részéről ezt segíti elő, és nem tartalmaz szisztematikus torzítást. A megreformált rendszer gazdaságilag semleges és ezáltal méltányos helyzetet eredményez, s egyben megoldja mind a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának, mind a humántőke újratermelés finanszírozásának a problémáját is. Azáltal, hogy akik gyermeket vállalnak, azoknak ez a „befektetése” a nyugdíjrendszeren keresztül megtérül, megoldódik az utóbbi probléma, s azáltal, hogy a vegyes, részben humán tőkével, részben hagyományos tőkével feltőkésített rendszer automatikusan igazodik a társadalom bármilyen gyermekvállalási stratégiájához, megoldódik a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának a problémája is.

A fentiek miatt nem cél, hogy a jelenlegi folyó finanszírozású rendszert megmentsük azáltal, hogy több gyermek vállalását ösztönözzük. Helyette úgy javítjuk ki a rendszert, hogy az ne függjön a gyermekvállalástól – szemben a maival. Összességében ezt értettem az alatt, hogy javaslatom nem pronatalista – ellentétben szinte mindenki mással, aki hasonló javaslatokat vet fel.

Egy hasonlattal élve: a jelenlegi nyugdíjrendszer egy olyan megpakolt, négykerekű tolólaphoz hasonlít, aminek az egyik kereke kisebb a többinél, ezért az egyik irányba lejt, nehéz azt másfele tolni, és állandóan vigyázni kell, nehogy felboruljon. A javaslatom, hogy ezt a kereket a többihez hasonlóra cseréljük ki, így az bármilyen irányban könnyen tolhatóvá válik, s nem lesz egy preferált irány és nem kell tovább küzdeni a felborulással.

Stressz-teszt

És most nézzük meg – egyfajta elméleti stressz-tesztként -, hogy rendszerem hogyan viselkedik szélsőséges helyzetekben. Két szélsőséges helyzet van: 1. mindenkinek van egy gyereke (az egyszerűség kedvéért itt a népesség egyszerű újratermelését nézem, de könnyen általánosítható növekvő újratermelésre), és 2. senki nem vállal gyermeket. Ez utóbbi esetet úgy kell elképzelni, hogy a mostani aktívak, tehát szülőképesek nemzedéke nem vállal gyermeket – nyugdíjas szüleik még természetesen vállaltak.

A mostani folyó finanszírozású rendszer kiválóan teljesít az 1. esetben. Az én rendszerem itt lényegében egybeesik a mostani folyó finanszírozású rendszerrel. Mindenki fizeti a járulékot, amiből a szülei kapnak nyugdíjat, s ezzel lényegében mndenki törleszti azt a mínuszt, amit gyermekként szerzett, és mindenki nevel gyermeket, hogy ezzel megalapozza nyugdíjas kori biztonságát. Nem mellesleg teljesül az életpálya jövedelem és fogyasztás egyensúlya.

A 2. esetben azonban a jelenlegi folyó finanszírozású rendszer kudarcot vall, a jelenlegi aktívak (akik egyben a jövő nyugdíjasai) éhenhalását okozza. Előtte persze még „levezényli” a szülők nemzedékének megfelelő nyugdíját az aktívak járulékfizetése révén. Az én rendszerem azonban biztosítja mindkét nemzedék nyugdíját. A szülők nemzedékéét úgy, hogy a gyermekek nemzedékének (a mostani aktívaknak) továbbra is járulékot kell fizetniük (törlesztendő a gyermekkorukban szerzett mínuszt) – ugyanúgy, mint a folyó finanszírozású rendszerben. A gyermekek nemzedékének, akiknek maguknak már nincsenek gyermekeik, nyugdíját viszont úgy, hogy ők nem élik fel aktív korukban azt a pénzt, amit megtakarítottak a gyermek nem nevelésen, hanem félreteszik későbbi nyugdíjukra. Persze ezt nekik külföldön kell befektetniük – vagy esetleg robotokba, amik maguk termelnek, amíg még él ez az utódtalan nemzedék – de ez már technikai részletkérdés, a lényeg, hogy megvan a fedezet. Azt is lehet mondani, hogy a társadalom ekkor a humán tőkét „normál” tőkére változtatta, s azt élte fel idős korában.

A fentiek miatt a javaslatom politikailag semleges. Azt támogatni tudja olyan politikai erő is, aki valójában azt a célt tűzi ki, hogy több gyermek szülessen, és olyan is, aki szerint az az áldásos és üdvös, ha minél kevesebb születik. Innentől kezdve ugyanis gazdaságilag, a nyugdíjrendszer szempontjából semleges lesz a gyermekvállalás. Így az, hogy több, vagy kevesebb gyermek születik, egyértelműen más tényezőknek lesz az eredménye. Pl. annak, hogy ki folytat eredményesebb propagandát a saját agendája mellett: azok, akik több gyermeket akarnak, vagy azok, akik kevesebbet. Bármi is az eredmény, a rendszeremben a nyugdíjrendszer mindig fenntartható marad, mert független lesz a demográfiai folyamatoktól, és minden körülmények között anyagilag méltányos helyzetet teremt a gyermeket vállalók és nem vállalók között, teljesítve az életpálya kereset és fogyasztás egyensúlyát.

Paradoxon: valójában a mai rendszer gyermeknevelés függő, nem az általam javasolt

Bár a fentiekben már benne van, de még egyszer arról, hogy miért nem maradhat a mai folyó finanszírozású rendszer változatlanul. Azért, mert egy a létét veszélyeztető ellentmondást tartalmaz: gazdasági értelemben ugyanis erősen ösztönzi a gyermek nem nevelést, miközben arra épül rá, hogy gyermeket viszont nevelni fognak. Ezt pedig azáltal teszi, hogy méltánytalan a gyermeket nevelőkkel szemben (igen, ez a méltánytalan, nem pedig az én rendszerem a gyermeket nem nevelőkkel szemben), és emiatt nem a rendszer saját fenntarthatóságát ösztönzi.

Összességében itt van egy nagyon erős paradoxon, ami nagyon nehézzé teszi a rendszerem (a sokak által újra és újra feltalált, majd elfelejtett rendszer) a megértését. Ez pedig az, hogy látszólag a mai nyugdíjrendszer független a gyermekneveléstől, és az én rendszerem köti össze a kettőt, de valójában pont fordított a helyzet. A mai rendszer épül a gyermeknevelésre, csak rejtetten, nehezen felismerhetően teszi ezt, az én rendszerem pedig azáltal, hogy a rejtett kapcsolatot láthatóvá teszi, valójában függetlenné teszi a kettőt egymástól.

Vegyes rendszer: egy részleges feltőkésített és egy fenntarhatóvá visszanyesett folyó finanszírozású részrendszerrel

Emiatt nem véletlen, hogy én már régóta nem használom a gyermeknevelés függő nyugdíjrendszer kifejezést az új rendszerre, hanem inkább humán tőkén alapuló nyugdíjrendszernek nevezem azt. Valójában persze ez sem pontos, mert az általam javasolt rendszer egy vegyes rendszer, ami két részelemből áll: egy humán tőkével és egy „normál” tőkével feltőkésített rendszerből. A humán tőkével feltőkésített rendszer nem más, mint egy fenntartható szintűre visszanyesett folyó finanszírozású nyugdíjrendszer. Ez utóbbinak az a (rossz) logikája, hogy a jövő nemzedék járulékából mindig lesz elegendő nyugdíj. Én viszont azt mondom, hogy az innen ígért nyugdíjat csökkentsük reális mértékre, vagyis arra a szintre, amilyen szinten egyáltalán „létrejött” ez a jövő nemzedék, tehát csak azoknak és olyan mértékben adjunk innét nyugdíjat, akik hozzájárultak ennek a részrendszernek a fenntartásához. Ha sokan, akkor sokaknak, ha senki, akkor senkinek ne ígérjünk nyugdíjat a senki által felnevelni nem tervezett gyermekek járulékából. A többieket pedig irányítsuk át egy feltőkésített részrendszerbe.

Azért fenntartható, mert az egész rendszer nem ígér többet, mint amennyit be tud tartani – szemben a mai rendszerrel

És ezzel a megfogalmazással az is látszik, hogy az általam javasolt vegyes rendszer miért lesz fenntartható, bármilyen gyerekszámnál is: mert nem ígér többet, mint amennyit meg tud tartani. Ez élesen szemben áll a mai folyó finanszírozású rendszerrel, ami beígéri a bőséges, jövő nemzedék által finanszírozott nyugdíjat mindenkinek, függetlenül attól, hogy egyáltalán megszületik-e ez a jövő nemzedék.

Miért hiszik sokan, hogy a vegyes nyugdíjrendszer alapvetően konzervatív megoldás?

Többször utaltam már rá, hogy Botos Katalin (illetve általában a Botos házaspár) is azok között volt, akik már nagyon korán felfedezték a problémát és javaslatot tettek annak kezelésére. Elmondásuk szerint Botos József már 1991-ben, a Parlament szociális bizottsága előtt javaslatot tett arra, hogy a nyugdíj a felnevelt gyermekek számától is függjön, amit a bizottság elutasított, sőt a javaslatot jegyzőkönyvbe sem vette. Nyilvánosan először 2010-ben írták le elképzelésüket, és utána többször is, és nagyon sokat nyilatkoztak róla és sok népszerűsítő cikket is írtak a témában. A Farkas András által olvasott és az első Portfolio cikkében hivatkozott Botos tanulmány a 2012-es Nyugdíj és gyermekvállalás kötet első tanulmánya, összesen 8 oldal. Ez véleményem szerint alapvetően helyes elveket tartalmaz, de természetesen ekkora terjedelemben csak nagyon részlegesen tudták kifejteni a témát. Főleg, hogy a tanulmány fele így is a modern élet ostorozásából áll, vagyis javaslatuknak erős konzervatív keretezést adtak.

A fenti okfejtésem alapján világos, hogy mivel a részben humán-, részben „normál” tőkével feltőkésített vegyes nyugdíjrendszer politikailag semleges, ezért nyugodtan lehet adni neki konzervatív keretezést. De az tévedés, hogy csak azt. Az, hogy pont egy konzervatív alapállását büszkén vállaló és nyíltan hirdető szerzőpáros jelent meg először a magyar nyilvánosságban ezzel a gondolattal, egy véletlen. Mindenesetre talán ez az oka annak, hogy bizonyos emberek innentől kezdve kötelezőnek tartják elutasítani azt. Azt hiszem szerencsésebb lett volna, ha a gondolatot először politikailag semleges, csupasz közgazdasági logikájában mutatják be, s nem szegezik azt oda eleve az egyik világnézeti oldalhoz, hanem hagyják, hogy mindegyik felfedezze a számára releváns vonatkozást.

Csak néhány példa a javaslat egy nem konzervatív lehetséges keretezésére. Azzal, hogy kiküszöböli a nyugdíjrendszerből a gyermeknevelés ellenösztönzését, ösztönzést ad az örökbefogadásra, mégpedig például az éhező afrikai országokból, vagyis lehetséges egy erőteljes antirasszista értelmezés. Érvet adhat a szivárványcsaládok mellett kampányolóknak is, hiszen ők elvileg hasonló problémákkal küzdenek, mint azok a heteroszexuálisok, akiknek nem lehet gyermekük, mégis gyermeket akarnak nevelni. Ez a rendszer – potenciálisan – az ő ilyen jellegű erőfeszítéseiket is elismerheti.

De nyilvánvaló a kapcsolat a feminista közgazdaságtannal is, ami régóta küzd a nők által végzett, piac által el nem ismert és értékelt munkák díjazásáért. Az egyik legfontosabb ilyen a gyermeknevelés, amit pont ez a javaslat teljeskörűen díjazni javasol. Vagyis a konzervatív keretezés csak az egyik lehetséges, valójában nagyon sok progresszív tartalommal is jól megfér ez a – még egyszer hangsúlyozom – semleges megoldás.

Az egyszerűsítésekről

Farkas András többször szólt a második cikkében az egyszerűsítésekről, amelyekkel a saját Portfolio cikkemben éltem, pedig semmi mást nem tettem, mint az elméleti közgazdasági szakirodalomban szokásos módszerrel éltem. A konkrét egyszerűsítések többségét nem is magam találtam ki, hanem átvettem azokat másoktól. (Itt is éltem ezzel: pl. eltekintettem a nemektől, attól, hogy a gyermekek meghalhatnak, stb.) Viszont szemmel láthatólag a nem közgazdászok egy része számára ezek meglepőek és úgy tűnik, mintha a téma megengedhetetlen szimlifikációi lennének.

De az egyszerűsítéseknek más a szerepük, mégpedig az, hogy egy bonyolult összefüggésrendszerben ható különböző tényezőket és azok konkrét hatásrendszerét egyenként megpróbáljanak felderíteni. A végén aztán úgy lehet újra összerakni a különböző tényezőket, hogy a komplex képen belül már látjuk az egyes részek szerepét, hatását. Kicsit olyan ez, mint amikor szétszedünk egy bonyolult motort, hogy felderítsük, hogy a sok kis alkatrésznek egyenként mi a részfunkciója, hogyan járul hozzá az egész működéséhez. Amikor pedig elkezdjük magyarázni a motor működését, akkor nem a kicsi részletekkel kezdjük, hanem a legfontosabbakkal, a robbanásokkal és a dugattyúkkal, pedig ezen kívül még nagyon sok mindenre szükség van ahhoz, hogy végül egy kocsi mozgásba lendüljön.

Az általam javasolt vegyes nyugdíjrendszernek a fentieken kívül nagyon sok olyan részeleme van, amiről sem itt, sem előző Portfolio cikkemben nem esett szó, így aki mélyebben meg akarja érteni a témát, az olvassa el a fent megadott bővebb tanulmányomat. Olyan izgalmas dolgokról is szó esik ott, mint a nyugdíjkorhatár indexálásról (ami megoldást adhat a növekvő várható hátralévő élettartamra – ezt a problémát amúgy Farkas András felveti), a családi nyugdíjra, ami akár már a mai (rossz) folyó finanszírozású nyugdíjrendszer mellett is ki tudná egyenlíteni a házastársak nyugdíját, függetlenül attól, hogy ki marad otthon a gyermekkel, és a nem párhuzamos járadékok kérdése, ami megmagyarázza, hogy a gyermekesek és a nem gyermekesek két rendszerből kapott nyugdíját miért különböző korhatárok alkalmazásával javaslom megoldani.

