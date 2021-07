Az űripar ma már versenyképességi tényezővé vált

A második világháborút követő dinamikus technológiai verseny több ezer űripari fejlesztést indított, amelyek jelentősége a technológia fölény megszerzésén – mint korábbi meghatározó célon - túlmutatóan az emberiség számára felbecsülhetetlen értékkel bír. Az űrtechnológiai fejlesztések egyre elterjedtebbek a mindennapi „földi” életben történő alkalmazásban, legyen szó magán-, vállalati-, állami-, vagy akár nemzetbiztonsági használatról. Mégis számtalan kérdésünk lehet: Mi értelme van az űrkutatásnak? Megtalálható Magyarország a világ űrkutatásának térképén? Vannak kompetenciáink az űrtevékenység területén? Segíthet az űripar a klímaváltozással járó kihívások kezelésében? A mezőgazdaság számára milyen előnnyel járhat az űrszektor fejlesztése? További kérdések feltevése helyett inkább vizsgáljuk meg dióhéjban a nemzetközi és a hazai helyzetképet!

Napjainkban nemcsak a világűr adta lehetőségeket hagyományosan kiaknázni képes nagyhatalmak és nem pusztán az erős gazdasággal rendelkező fejlett országok növelik az űrszektorra fordított kormányzati erőforrásokat, hanem régiós partnereink is. Így a hazai űrkutatás és űrtevékenység előtt álló kihívások megválaszolását a globális folyamatokon kívül régiós partnereink törekvései is indokolják. Megjegyezzük, hogy mára India rendelkezik a világ legkomplexebb űrprogramjával, és több feltörekvő gazdaság – ázsiai és afrikai nemzetek - is rendelkeznek saját műholddal (összesen 80 országnak van saját műholdja). A globális űrgazdaságot dinamikus fejlődés jellemzi.

A globális űrgazdaság (millió USD), Morgan Stanley (2020). Forrás: Haver Analytics, Morgan Stanley Research forecasts

Az Európai Bizottság által 2018 júniusban bemutatott új uniós űrprogram (2021–2027) célja az az EU űrtevékenységébe irányló beruházások folytonosságának biztosítása, a tudományos és műszaki fejlődés ösztönzése, valamint az európai űripari verseny- és innovációs képesség támogatása. Az unió a 2021–2027. évi költségvetés tervezése során az Űrprogramra 14,5 milliárd eurót különített el.

A hagyományos két „űrnagyhatalom” (USA és Oroszország) mellett meghatározó képességekkel rendelkezik Kína, valamint az Európai Űrügynökség (ESA), amely mára a világ egyik legjelentősebb űrtevékenységét végző szervezete. Az ESA tagjai számára biztosítja, hogy olyan komplex missziókban is részt vegyenek, amelyre önerejükből nem lennének képesek.

Forrás: ESA

Az európai űrtevékenység legmeghatározóbb két nemzete, Franciaország és Németország adja 2021-ben az ESA teljes költségvetésének a 44,7%-át. Magyarország a költségvetés 0,4%-át, Csehország, Lengyelország és Románia 0,9-0,9%-át, tehát a négy közép-európai tagállam összesen 3,1%-kal járul hozzá az ESA költségvetéséhez.

A koronavírus-járvány idején világszerte növekvő felelősség hárul az űrszektorra társadalmi jelentősége, az oktatásban és a gazdasági élet körforgásában nélkülözhetetlen szerepe miatt. Ahhoz, hogy a fejlesztési lehetőségeket megvizsgáljuk, érdemes áttekinteni (az MKIK GVI és a KSH adatai alapján) az űripar főbb jellemzőit és jelenlegi helyzetét Magyarországon:

a magyar űrkutatás és űrtevékenység 75 éves múltra nyúlik vissza, Bay Zoltán híres „holdradar” kísérletétől számítva;

a legrégebbi, ma is prosperáló hazai űrtevékenységet folytató magánvállalat 1981-ben alakult;

az EU KKV-méretkategóriák alapján az űrtevékenységet végző kis- és középvállalatok árbevétele érdemben magasabb, mint a nemzetgazdaságban jellemző hasonló létszámú cégek esetén;

az űrszektor árbevételéhez való hazai vállalati hozzájárulás a nemzetgazdaságban kimutatott 51 százalékos értékhez képest a 98 százalékot is meghaladja;

az űrszektor munkavállalóinak több mint 90 százaléka a hazai tulajdonú vállalatoknál található (főleg magasan képzett szakemberek), ami meghaladja a nemzetgazdasági foglalkoztatottság 74 százalékos hazai vállalati arányát;

az űrtevékenységet végző vállalatok több mint háromnegyede exportál;

a pandémia időszakában nőtt az űrtevékenységet folytató hazai vállalatok többségének az árbevétele, szemben a nemzetgazdaságban tapasztalt árbevétel csökkenéssel;

a magyar űrszektor gyártás-specifikus területe - a globális űripar szempontjából – elsődlegesen a műhold- és az ahhoz kapcsolódó komponensgyártás.

A felsorolt jellemzők alapján várható, hogy a hazai űripari vállalatok érdemben hozzájárulnak a magasabb hazai hozzáadott érték előállításához. A tudásintenzív, magas innovációs kapacitással és több évtizedes tapasztalattal rendelkező űripari cégek a hazai gazdaság tudás-, tőke-, és termelékenységalapú (TTT) növekedési pályára állását elősegíthetik.

Az elmúlt évtizedben beszűkült mennyiségi (extenzív) növekedési lehetőségek rámutattak a minőségalapú, tudás- és technológia intenzív fejlődés fontosságára. A minőségközpontú fejlődés feltétele persze az is, hogy a nemzetgazdaság K+F ráfordításának a világűr kutatására és hasznosítására fordított része nőtt: a 2017-es 0,3 százalékról 2019-re 0,41 százalékra emelkedett. A tudás- és technológiaintenzív iparágakba történő befektetés növelheti az innovációs kapacitást, ami a visegrádi országokhoz és az EU átlagához való közeledést is támogatja.

Arról se feledkezzünk meg, hogy a magasabb fejlődési szint elérését a fenntarthatósági-, a klímaváltozási- és a környezetvédelmi hatások is indokolják.

Korunk kibontakozó megatrendjeihez úgy kell alkalmazkodnunk, hogy a koronavírus-járványból való kilábalást követően minél dinamikusabban valósuljon meg a magyar gazdaság hosszútávon fenntartható fejlődési pályára állítása. A technológiai fejlődés vívmányait okosan kell használnunk, miközben a jövő iparágainak (pl. járműipar, biotechnológia, IoT, védelmi ipar, kibervédelem, űripar) perspektivikus lehetőségét minél teljesebben a hazai nemzetgazdaság előnyére fordítjuk. Az állam és a piac (vállalatok) közötti összhang, az állam fejlesztő-ösztönző szerepvállalása kulcsfontoságú az űripari versenyképesség tekintetében, amit a nemzetközi gyakorlat is igazol. De miért is?

A technológiai fejlődés vívmányainak mindennapi életünkbe való társadalmi beágyazottsága alapján,

az Európai Űrügynökség (ESA) tagságunkból és befizetéseinkből következő lehetőségek jobb kihasználása érdekében,

a klímaváltozási és fenntarthatósági kihívások miatt,

a pozitív társadalmi-gazdasági hatások és széleskörű iparági előnyök kiaknázása (egészségügy, mezőgazdaság, high-tech iparágak, a járműipar, oktatás, zöldiparágak, hatékony K+F+I, nemzetközi vállalati együttműködések, a globális értékláncba való bekapcsolódás és a támogató diplomáciai kapcsolatok) érdekében,

az űripar rezilienciájából következő gazdasági ciklusokon átívelő fejlődés okán.

Bebizonyosodott a sikeres felzárkózást megvalósító országok közös jellemzője, hogy a felzárkózást számukra a tudás- és technológiaintenzív fejlődési modell hozta el. A jövő iparágai között tehát az űripar kiemelt jelentőséggel bír, mivel az eddigi teljesítmény alapján a jövőben célul kitűzött ambiciózus tervek kulcsát is a magas képzettségű, kutatás-fejlesztés területén jártas szakemberek széles bázisa jelenti. Magyarországon előtérbe került a korábban kevés figyelemre méltatott iparág védelme: a koronavírus-járvány első hullámában a pandémiás helyzet gazdasági hatásainak csökkentését szolgáló Gazdaságvédelmi Akciótervben a jövő (húzó) iparágai között azonosították az űrszektort. A sikerhez társadalmi támogatás is kell. Annak felismerése, hogy az űrkutatás teljesítményei ma már nem a kutatási csodák világába tartoznak, hanem honunkban is gazdasági-társadalmi kitörési lehetőségeket kínálnak. A cikk szerzői:

Kovács Árpád, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, tudományos tanácsadó, az Űrgazdasági és Nemzetgazdasági Versenyképesség Kutatócsoport tagja

Parragh Bianka, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, kutatásfejlesztési tanácsadó, az Űrgazdasági és Nemzetgazdasági Versenyképesség Kutatócsoport vezetője

