Ilyen még nem volt: az árrobbanás miatt újabb nyugdíjemelés lesz idén

Szinte biztos, hogy idén harmadszor is emelni kell a nyugdíjakat Magyarországon, hogy azok ne veszítsenek a reálértékükből. Az infláció ugyanis folyamatosan emelkedik, ami miatt a nyugdíjak vásárlóereje csökken. Varga Mihály mai bejelentése alapján borítékolható, hogy novemberben újabb emelés érkezik.

Az már többször is előfordult, hogy az infláció mértéke végül meghaladta a költségvetés tervezésekor várt mértéket, ezért a nyugdíjasok utólag kompenzációban részesültek novemberben. Idén más a helyzet. Júniusban már 0,6%-kal emelték a nyugdíjakat a januári 3% után, mert már az év első felében látható volt, hogy a pénzromlás idei átlagos mértéke meghaladja majd a kabinet által tervezett (3%-os) mértéket. Mostanra azonban kiderült, hogy a 3,6%-nál is magasabb lesz az áremelkedési ütem, hiszen immár harmadik hónapja van 5% felett a drágulás mértéke. Olyan gyorsan emelkednek az árak, amire 2012 óta nem volt példa.

A gazdasági elemzők már egy ideje 4% feletti drágulásra számítanak, Varga Mihály pénzügyminiszter ma reggeli jelzéséből pedig már az is kiderült, hogy a kormány is jóval magasabb áremelkedésre számít, mint a kompenzációkor várt 3,6%. A Pénzügyminisztérium most 4,2%-os áremelkedést prognosztizál az idei évre.

Ha az éves infláció magasabb lesz 3,6 százaléknál, és jelenleg ez a legfrissebb számítások szerint igen valószínűnek tűnik, akkor novemberben újabb nyugdíjemelés és visszamenőleges kifizetés következik

- mondta Varga Mihály az Origo-nak adott interjújában.

Farkas András, a Nyugdíjguru alapítója éppen a napokban írt a jelenlegi nyugdíjrendszer és nyugdíjemelési módszer problémáiról a Portfolio-n megjelent cikkében, éppen a magas infláció apropóján. Szerinte nem növeli a bizalmat a nyugdíjemelés jelenlegi módszere iránt, hogy a mindenkori költségvetési törvényben előre becsült infláció mértékével kell emelni a nyugdíjakat, miközben a törvényalkotó rendre alulbecsüli a pénzromlás mértékét, ennek következtében a nyugdíjasok úgy érzik, ők hiteleznek az államnak, hiszen a tényleges infláció alapján nekik járó emelés egy részét csak utólag kapják meg. "Ezen az állapoton az idei évközi korrekció sem segített, hiszen a 0,6%-os pótlólagos emeléssel is csak 3,6% lett az emelés összesített mértéke, miközben ezt a szintet már most is meghaladja az áremelkedés mértéke. A nyugdíjasok az ennek alapján járó többletet - ha a tényleges adat 3,6% fölött marad az augusztusi mérés szerint is - megint csak novemberben kaphatják meg" - hangsúlyozta Farkas András.

A szakértő szerint 2022-ben ugyanez a huzavona indul, hiszen a jövő évi költségvetési törvény ismét csak 3% inflációt jelez előre. Persze a megnyugtató mértékű januári nyugdíjemelés érdekében a választások előtt a költségvetési törvény inflációs előrejelzése bármikor módosítható. "A másik káros következmény, hogy a nyugdíjas társadalom tagjai is mindinkább elszakadnak egymástól - a szegény még szegényebb, a gazdag még gazdagabb lesz. Ezt az okozza, hogy a nyugdíjemelés mértéke ugyanaz a százalék minden nyugdíjösszegre" - ismerteti az inflációs nyugdíjemelés egyik problémáját.

Varga Mihály az interjúban új inflációs prognózist mondott 2022-re is, 3,6% lehet a pénzromlás a tervezett 3% helyett, így már januárban módosíthatják a jövő évi alap nyugdíjemelést.

Címlapkép: Getty Images