Nincs megállás, magasan Európa csúcsán a magyar infláció

Továbbra is az Európai Unió legmagasabb inflációja van Magyarországon, ráadásul a júniusi 5,3%-os érték jelentősen meghaladja még a második helyezett lengyel 4,1%-os értéket is – derül ki az Eurostat pénteken közzétett statisztikájából. Az adat alátámasztja azt is, miért kellett a magyar jegybanknak elsőként szigorítania a monetáris kondíciókon.