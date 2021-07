Újabb járványhullámra figyelmeztet az orvosi kamara titkára

Messze vagyunk az ideális oltottsági szinttől, de már elértünk oda, hogy egy negyedik hullám ne terhelje túl annyira az egészségügyet, mint tavasszal láttuk, mondta Nagy Marcell, a Magyar Orvosi Kamara titkára a 444-nek adott interjújában. Ehhez szerinte időben kell majd dönteni a korlátozásokról is.

"Az biztos, hogy miközben a fogékony populáció csökken, egyre erősebb vírustörzsek jelennek meg. Az is biztos, hogy lesz negyedik hullám, és az is, hogy a mostani átoltottság kevés a delta variáns terjedésének megakadályozásához" - mondta Nagy Marcell.

A 60 százalék körüli arány arra lehet elég, hogy lelassítsa a terjedést, és a következő hullám ne terhelje meg annyira az egészségügyet, mint a harmadik

- vélekedett.

Szerintem nemcsak az egészségügyben, hanem más szakmákban is kötelezővé kéne tenni az oltást, de ez nem a kamara álláspontja, hanem a saját véleményem. "Úgy gondolom, hogy az egészségügyön kívül a szociális szférában és a kritikus infrastruktúrák, például az áram- és gázellátást biztosító cégek dolgozóinál is kötelezővé lehet tenni az oltást. Szerintem az oktatásban is van helye, akárcsak azoknál a vállalatoknál, ahol az alkalmazottak sok emberrel találkoznak" - mondta Nagy Marcell.

Címlapkép: Getty Images