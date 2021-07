Végre fellélegezhetnek a Sinopharmmal oltottak? - Nem oldódott meg az összes kérdés

Magyarország lehetővé teszi a harmadik oltás beadását, négy hónappal a második oltás beadása után. Ettől azonban az orvosok eltérhetnek, és korábban is beadhatják a harmadik dózist. A döntés hátterében az húzódhat meg, hogy a Sinopharmmal oltott magyarok egy részének nem alakult ki védettsége. A bejelentés azonban számos bizonytalanságot hordoz magában, ami az immunizációt nehezítheti. A döntés összességben már nem tiltja a harmadik dózist, ami pozitívum, de úgy tűnik, nincs semmilyen ajánlás az oltásra vonatkozóan: a kormány az oltóorvosok és az egyének belátására és a felelősségére bízza a kérdést.

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy lehetővé teszik a harmadik oltás beadását az emberek számára. A harmadik dózist a második oltás után négy hónappal lehet beadni, ettől azonban az oltóorvos eltérhet, vagyis korábban is beadhatja a harmadik dózist. Ez a bejelentés nagy áttörést jelent, mert eddig nem lehetett harmadik oltást beadatni Magyarországon, azonban rengeteg kérdés maradt megválaszolatlanul.

Augusztus 1-jétől tehát bárki felveheti a harmadik oltást, ha eltelt négy hónap a második után, illetve már korábban is felveheti, ha az oltóorvos így dönt. Az orvos nyilvánvalóan akkor fog a harmadik dózis mellett dönteni kevesebb mint négy hónappal a második dózis beadása után, ha az oltottnak nem alakult ki mérhető immunitása a vírussal szemben – és erről tudomást is szereznek mindketten. Ez egyébként egyetlen oltással, a kínai Sinopharmmal kapcsolatban merült fel eddig Magyarországon.

Pozitív, hogy a magyar kormány lehetővé teszi a harmadik oltás beadását, de nagyon sok kérdés és bizonytalanság maradt

– mondta Ferenci Tamás, biostatisztikus, a Védőoltásokról – a tények alapján című szakkönyv szerzője a Portfolio-nak. Ferenci véleménye szerint nemcsak „lehetővé tenni” kellett volna a harmadik oltást, hanem el kellett volna mondani, hogy ennek mi az oka, mert az emberek csak akkor fognak e szerint eljárni, ha értik is, hogy erre miért van szükség.

Az elmúlt hónapokban számos olyan hír, jelentés, felmérés jelent meg, amely azt vizsgálta, hogy a kínai Sinopharmmal oltott idősek egy részénél nem alakult ki antitestes védelem. Ez nem lepte meg a kutatókat, hiszen a legyengített vagy elölt vírust tartalmazó vakcinák (utóbbi a Sinopharm) esetében az idősebbeknél általánosságban alacsonyabb a védettség, mint a fiataloknál. Egyébként, maga a Sinopharm is közölte, hogy időseken alapvetően nem tesztelték a vakcinát.

A Videoton viszont letesztelte a beoltott dolgozóit, és kiderült, hogy az összes vakcina kialakítja az antitestes védettséget az oltottaknál, kivéve a Sinopharm. „A Sinopharm oltása után a 60 évesek és a náluk idősebbek egyharmada esetében nem volt kimutatható ellenanyag szint” – hangsúlyozta Sinkó Ottó, a cég társ-vezérigazgatója korábban a Portfolio-nak. A cég elvégzett egy drága tesztet is azoknak az esetében, akiknek nem volt ellenanyaguk. „Az érintett, ellenanyaggal nem rendelkező 60 éves vagy annál idősebb dolgozók közül egynek sem alakult ki a T-sejtes immunitása sem” – mondta Sinkó. Vagyis az elérhető tesztek alapján nem volt kimutatható védettségük.

Van egy potenciális népegészségügyi problémánk, jelesül, hogy a Sinopharmmal oltott idősek egy lényeges hányada nem vált védetté, ezt egyre több bizonyíték támasztja alá

– mondta Ferenci. Ennek megoldásához természetesen szükséges, hogy kaphassanak harmadik oltást, eddig rendben van, ami nincs rendben, hogy még mindig nem mondta ki senki nyíltan, hogy mi a probléma – hangoztatta.

Szerinte ez azért baj, mert ha nem mondjuk ki, hogy mi a probléma, akkor miért várjuk, hogy megoldódjon. Miért várjuk, hogy az idős, Sinopharmmal oltott emberek újraoltassák magukat, ha még csak annyit sem mondunk ki, hogy nekik kellene? – tette fel a kérdést Ferenci. „Lehet, hogy más oltásnál, korcsoportnál is jó vagy szükséges lehet egy harmadik dózis, lehet, hogy nem, ez most még eléggé nyitott kérdés. A kínai vakcina esetében egyre kevésbé az, az ezzel oltott időseket lenne fontos elsősorban és mindenekelőtt beoltani újra” – hangsúlyozta Ferenci, utalva arra, hogy egyrészt náluk kérdéses az immunitás kialakulása, másrészt az idősekre a leginkább veszélyes a koronavírus.

Az elmúlt hetekben a virológusok és járványügyi szakértők egységesen azt hangsúlyozták, hogy a kínai Sinopharmmal oltottak esetében harmadik dózisra van szükség, ha nem alakult ki náluk kimutatható védettség. Rusvai Miklós virológus professzor úgy véli, hogy más típusú oltást kell beadni nekik harmadikként, Boldogkői Zsolt biológus úgy véli, Pfizerre lenne szükségük. A virológusok szerint tehát más típusú oltásra van szükségük a Sinopharmmal oltottaknak, hogy biztosan kialakuljon a védettségük. A kormány egyébként nem rendelkezik arra vonatkozóan, hogy milyen legyen a harmadik dózis: ezt a kérdést is az oltóorvosra bízzák. Az Egészségügyi Világszervezet a napokban azt közölte, hogy a veszélyes lenne, ha az emberek szabadon mixelhetnék a koronavírus-oltásokat, ugyanis még további adatokra van szükség az emberi szervezetre gyakorolt hatásokról. Szerintük a mixelésről az egészségügyi hatóságoknak kell dönteniük. Úgy tűnik, Magyarországon nem a hatóságok és nem is az egyének, hanem az oltóorvosok döntenek majd, de a részletek még nem világosak.

Összességében az elmúlt hetekben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a kínai Sinopharmmal oltottak egy részénél nem mutatható ki a védettség.

A kormányzat mai döntése azt is lehetővé teszi, hogy akiknek nem alakult ki védettségük, megkaphassák a harmadik oltást röviddel a második beadása után. Azonban nem világos, hogyan fog kiderülni, kinek van szüksége a harmadik dózisra, hiszen egyelőre nem tudni arról, hogy lenne-e ingyenes ellenanyag-mérés országos szinten. Vélhetően azoknak be fogják tudni adni a harmadik dózist, akiknek lesz negatív vagy alacsony védettséget jelző ellenanyag-tesztjük két oltás után is. Arról azonban nem esett szó eddig, hogy a kormány letesztelné az embereket, hogy kiderüljön, van-e ellenanyaga az oltott lakosságnak.

Egyelőre ajánlás sem érkezett a bejelentéshez, pedig ez kulcskérdés lenne abból a szempontból, hogy kinek, mikor, és miért kellene felvenni a harmadik oltást. A miniszterelnök a bejelentésében nem beszélt a kínai Sinopharmról, miközben világos, hogy ez az oltás indokolja a mai döntést – különösképp a kevesebb mint négy hónapos ismétlési lehetőség engedélyezését. Az oltottak minden bizonnyal nehéz helyzetben vannak: a Semmelweis friss kutatása – ami több kritikát kapott – szerint nincs semmi dolguk azoknak, akiket beoltottak, mert védettek, míg a főváros tesztje és számos tudós ajánlása alapján érdemes felvenni a harmadik oltást. A mai döntés egyébként nyíltan szembe megy a kormány által sokat idézett Semmelweis-kutatással is, hiszen ha az oltottaknak van védettségük – ahogy az egyetemi tanulmány mondja –, akkor semmi szükség sincs harmadik dózisra kevesebb mint négy hónappal a második után.

„Nem tudom, hogy mennyien fognak így elmenni a harmadik oltásért, különösen, ha közben azt hallják a médiában, hogy a Semmelweis Egyetem vizsgálata szerint két oltás után is minden a legnagyobb rendben, külön hangsúlyozva, hogy még a kínaival oltott időseknél is, azt meg jóval kevésbé hallják, hogy még az Egyetem saját immunológia professzora is megkérdőjelezi, hogy egyáltalán megfelelő tesztet használtak-e a vizsgálathoz” – emelte ki Ferenci. Az a félelmem, hogy a legegészségtudatosabb réteg élni fog a lehetőséggel, pont azok, akiknek egyébként is legkisebb a kockázatuk, a többiekkel meg csak a jó Isten tudja, hogy mi lesz – mondta Ferenci. Kiemelte, hogy Angliában például már a legelsőként kiadott ajánlás is pontosan megfogalmazza, hogy hány év felett, milyen kockázati csoportban lévők, milyen immunológiai állapotúak kapják meg a harmadik dózist.

Nagyon is van tehát életkori preferencia, akár más preferencia is, ezek rendkívül fontos kérdések, amikben szerintem világosan kell beszélni, csak így számíthatunk az emberek partnerségére

- zárta szavait Ferenci Tamás.

Felvetődik a kérdés, hogy a harmadik dózist egyáltalán az egyének felelősségére kell-e és lehet-e bízni vagy központi szabályozás lenne szükséges. A mai bejelentés alapján úgy tűnik, a magyar kormány az egyénekre és az oltóorvosokra bízott egy népegészségügyi kérdést (milyen korcsoport kapjon harmadik oltást és milyet kapjon), amelynek eldöntése olyan széleskörű tudást és információs bázist igényel, amelyre az állami szerveken és a tudóscsoportokon kívül ma keveseknek van rálátása. A kormánynak meg kellett lépnie, hogy valamilyen formában feloldják a harmadik dózisra vonatkozó tiltást, mert az oltottak egy részének a védettsége kérdéses, a járvány negyedik hulláma már Európában van, és az előrejelzések szerint Magyarország sem kerülheti el azt. Azonban összemosta a védettség időbeli csökkenésének kérdését a kínai Sinopharm ügyével, amely egyeseknél semmilyen kimutatható védelmet nem biztosít az oltás után. Ezért az egyénekben nőhet a bizonytalanság, hogy mikor és milyen oltást kellene újra felvenniük. A kérdés most már csak az, hogy a társadalom és az oltottak mekkora aránya lesz biztosan védett a vírussal szemben, amikor ideér a negyedik hullám.

