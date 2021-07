Hőhullámok miatti halálozás: sokkal többen halnak meg a hideg, mint a meleg miatt

Szalagcímek szerte a világban arról számolnak be, hogy több százan haltak meg a Kanadában és az USA északnyugati felén az utóbbi időben tomboló hőhullámok miatt. Ezek a cikkek egytől egyig a klímaváltozást teszik felelőssé a halálesetekért, és sürgős lépésekre szólítanak fel a klímavédelem terén. Ezek az írások azonban a legtöbb esetben arra adnak példát, hogy a klímaváltozásról szóló egyoldalú, riasztó beszámolók mennyire nem adnak teljes képet a kérdésről.

A cikkek valójában abszolút a tényeken alapulnak. A globális felmelegedés valós, az ember által előidézett folyamat, amelyet kezelni kell. Ahogy a hőmérséklet emelkedik, úgy lesz egyre valószínűbb a hőhullámok kialakulása. Ezen írások azonban nem a teljes képet tárják fel, és arra szólítanak fel, hogy a legkevésbé hatékony módon orvosoljuk a problémát. Kattintásvadász címeket lehet alkotni a hőhullám miatti halélesetekről, amelyekért a globális felmelegedést lehet felelőssé tenni, mégis, a legtöbb hőhullám miatti halálesetről nem számolnak be a hírekben. Tanulmányok szerint a hőhullámok mintegy 2500 ember halálát okozzák minden évben az USA-ban és Kanadában. A hőhullám miatti halálesetek valójában nagyobb problémát jelentenek, mint ahogy azt az arról szóló beszámolók mutatják.

Az emelkedő hőmérséklet azonban csökkenti a hideghullámok és az azok miatt bekövetkező halálesetek számát, amit a politikusok és a média szinte teljesen figyelmen kívül hagy.

A hideg szűkíti az alap testhőmérsékletünket fenntartó véráramlást, növeli a vérnyomást, valamint a stroke, az infarktus és a légzőszervi megbetegedések révén halálos lehet. Ezekről a halálesetekről alig esik szó, mivel nem illenek bele a jelenlegi klímanarratívába. Természetesen, ha ezek az esetek ritkaságnak számítanának, akkor igazolni lehetne az ezzel kapcsolatos érdektelenséget, azonban nem erről van szó. Évente több mint 100 ezren halnak meg a hideg idő miatt az USA-ban és 13 ezren Kanadában – több mint 40 hideghez köthető haláleset jut egy hőhullám miatt bekövetkező halálozásra.

Valójában globális szinten a hideg időjárás miatti halálesetek száma jóval felülmúlja a hőhullám miatt bekövetkezőkét. Ez nemcsak a hideg időjárású országokra, mint például Kanadára igaz, hanem a melegebb országokra, mint az USA, Spanyolország és Brazília is érvényes. Még Indiában is hét hideg időjárás okozta haláleset jut egy hőség miatti elhalálozásra.

Világszinten évente mintegy 300 ezer ember halálát okozza a hőség, míg közel 1,7 milliónyian halnak meg a hideg idő miatt.

Egy nemrégiben megjelent, széles körben ismertetett tanulmány szerint a magasabb hőmérséklet a hőhullám okozta halálozásokból jelenleg mintegy 100 ezerért felelős. A kutatók azonban nem vették figyelembe a hideg időjárás okozta haléleseteket. A Lancetben megjelent mérvadó tanulmány azt állapította meg, hogy a klímaváltozás az elmúlt évtizedekben szerte a világon több hideg okozta haláleset elkerülését eredményezte, mint amennyi plusz hőség okozta halálozást váltott ki. Átlagban több mint kétszer annyi halálozás elkerülésével a klímaváltozás révén évente feltehetően 200 ezerrel kevesebb hideg időjárás miatti haléleset következik be.

Továbbá, amikor a különböző beszámolók a széndioxid-kibocsátás csökkentésének szükségességét hangsúlyozzák, akkor a legkevésbé hatékony módokat sürgetik a hő- és hideghullámok jövőbeli áldozatainak segítésére. A klímavédelmi politika legfeljebb csak enyhén fogja lassítani a hőhullámok okozta halélesetek növekedését. Jóval hatékonyabb és egyszerűbb módszerek állnak már rendelkezésünkre a helyzet kezelésére. A hőhullámok okozta halálesetek száma jellemzően csökken a megfelelő adatokkal rendelkező országokban, mivel a hőség okozta halálozásokkal szemben hatékonyan lehet fellépni a szélesebb körben elérhető légkondicionálással, a hőhullámokra vonatkozó riasztásokkal, a fürdők és légkondicionált plázák megnyitásával, miközben a ventilátor-használat és a vízfogyasztás fontosságára hívják fel az emberek figyelmét. Ez eléggé egyértelműen látszik az USA esetében: a hőhullámos napok száma 1960 óta növekszik, ami jóval több embert érint. Mégis, a hőhullám okozta halálozások száma megfeleződött. A világ többi felén is ugyanezen egyszerű technológia alkalmazására van szükség a hőség okozta halálozások számának drasztikus csökkentésére.

A hideghullámok okozta halálozások visszaszorítása jóval nehezebb dolog, mivel ahhoz megfelelően fűtött otthonokra van szükség heteken, hónapokon át. Továbbá az erőteljes klímavédelmi politika növelni fogja a fűtési költségeket, és a hideg időjárás okozta halálozások még gyakoribbak lesznek.

Kutatók megvizsgálták azt a természetes kísérletet, amely 2010 óta történt, amikor a fracking (a palagáz kitermeléshez szükséges rétegrepesztési eljárás – a szerk.) drámai mértékben csökkentette a földgáz árát. Ez a gázzal fűtött otthonokat melegebbé és biztonságosabbá tette, mivel különösen a szegényebb háztartások jobb fűtést engedhettek meg maguknak. A tanulmány számításai szerint az alacsonyabb energiaárak révén évente telente mintegy 11 ezer amerikai menekült meg a haláltól. Ez önmagában négyszer annyi ember életét mentette meg, mint amennyi a hőhullámok miatt meghalt egész Észak-Amerikában.

Ha a klímavédelmi politika eredményt akar elérni, akkor fel kell hajtania az energia árát a fogyasztás csökkentése érdekében. Az a klímapolitika, amely a földgáz árát újra megemeli, azt okozza, hogy kevesebb ember teheti majd meg, hogy megfelelően fűtse otthonát, és így a hideg idő miatti halálozási ráta ismét emelkedni fog. A klímaváltozás továbbra is egy valódi probléma, amely a hőségen és a hideg időjáráson túl sok más területre is kihat.

A klímaváltozással szemben hatékonyan kell fellépnünk olyan innovációk révén, amelyek a zöld energia árát elég olcsóvá teszik ahhoz, hogy mindenki arra akarjon majd átállni.

Amikor a hőség és a hideg időjárás okozta halálesetek elleni fellépésről van szó, a klímaváltozással kapcsolatos jelenlegi beszámolók nem kellően informálnak minket. Ezek a legköltségesebb és legkevésbé hatékony módszerekre történő fókuszálást érik el a hőség és a hideg idő okozta jövőbeli áldozatok segítése terén. Sőt, még azzal a kockázattal is járnak, hogy növelik a hideg okozta halálesetek számát a fűtési költségek emelésével. Továbbá egyszerűen félrevezető módon mutatják be a hőhullám okozta haláleseteket, figyelmen kívül hagyva a jóval nagyobb számú elkerült eseteket a hideg okozta halálozások terén. Jelenleg a globális felmelegedés több ember életét menti meg, mint amennyinek a halálát okozza, aminek mértéke feltehetően évente 100 ezer főben mutatható ki.

