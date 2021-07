A Pfizer egyelőre nem javasolja az oltások keverését

A kormány azt fogja javasolni a háziorvosoknak, hogy harmadik oltásként keverjék az mRNS-vakcinákat és a vektorvakcinákat. Azonban a Pfizer egyelőre nem javasolja ezt, mivel nem végeztek vizsgálatokat a témában – árulta el a cég magyarországi képviselője a Népszavának.

Kásler Miklós a hétvégén beszélt arról, hogy a háziorvosok döntése lesz, milyen vakcinát adnak be harmadikként, az egészségügyi tárca azonban a vakcinák keverését fogja javasolni. Vagyis aki mRNS-vakcinát (Pfizer, Janssen, Moderna) kapott eddig, az harmadiknak vektorvakcinát (Szputnyik, Sinopharm, Astra Zeneca) kaphat. Ugyanakkor a Népszava hétfői cikke szerint egyelőre csak elvétve vannak olyan vizsgálatok, melyek a keverés hatásait tanulmányozzák. Annyi már tudható, hogy a vizsgálatok előzetes adatai az immunitás felfrissítése és az egyes vírusvariánsok elleni védelem szempontjából egyaránt biztatók.

Mivel klinikai vizsgálatok nem támasztják alá, jelenleg nem támogatjuk az oltóanyagok felcserélhetőségét és kombinált alkalmazását – mondta a Népszavának Vereckei Péter, a Pfizer Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. A szakember hozzátette: a Pfizer és a BioNTech nem értékelte 3-as fázisú klinikai vizsgálatában a különböző oltóanyagok kombinálását, valamint a vakcina jelenlegi hatósági engedélye nem tartalmazza az oltóanyagok felcserélhetőségét.

A cég a saját oltóanyaga harmadik adagjának beadásával kapcsolatos vizsgálatáról tíz napja közleményben számolt be. Abban emlékeztettek az izraeli egészségügyi minisztérium tapasztalataira is, amelyek szerint a vakcina hatékonysága a fertőzés és a tünetes betegségek megelőzésében is csökkent hat hónappal az oltás után, bár a súlyos betegségek elkerülésében továbbra is igen hatékony. A Pfizer az izraeli és más elérhető adatok alapján úgy gondolja: a súlyos betegség elleni védelem hat hónapig biztosan magas marad. Az idő múlásával azonban – mivel a tünetek elleni védelem hatékonyságának csökkenése és az új változatok folyamatos megjelenése várható –, a teljes oltási sort követően, 6-12 hónapon belül szükség lehet egy harmadik adagra is.

Címlapkép: Getty Images