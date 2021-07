Még csak most indul be igazán az élelmiszer-drágulás?

Gyakorlatilag minden élelmiszerágazati költségtényező, így az alapanyag, az energia, az üzemanyag és munkaerő ára is jelentősen emelkedett az elmúlt egy évben, így több területen jelentős áremelés lenne indokolt. Nagy kérdés az, hogy ebből mennyit tudnak a termelők és feldolgozók érvényesíteni az ártárgyalások során, és mennyit hajlandóak és képesek még megfizetni a vásárlók. Az elmúlt hónapokban bedurvuló infláció egyik kiemelt hajtóereje lehet az élelmiszerárak további növekedése, amelynek ellensúlyozására már – építőipari mintára - a takarmány kiviteli korlátozása is felmerült.

A gabona ára minden évben hagyományosan az aratás idején a legalacsonyabb, most azonban nyár közepén is olyan magas árszinteket mutat a piac, amelyről a termelők néhány éve még csak álmodozni mertek. Ami a gazdának öröm, az másoknak nehézség: a feldolgozók és a gabonát takarmányként felhasználók is az alapanyag drágulásaként élik meg a folyamatot, amelyet ráadásul csak nehezen tudnak érvényesíteni átadási áraikban.

Ennél csak drágább lesz?

„Egy héttel ezelőtt, az aratás elején még azt mondtam, hogy a betakarított mennyiségből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, de azóta már elindult egy folyamat, amelynek során a malomipari szereplők lisztár-emelésről kezdtek tárgyalni a sütőipari szereplőkkel” – mondta el a Portfolio-nak Septe József, a Pékszövetség elnöke. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a sütőipari célokra alkalmas malmi búza ára egy éve még 48-52 ezer forint volt tonnánként, most ez az árszint 58-65 ezer forint körül alakul. Ez azért sem vetít előre sok jót a sütőiparnak és a fogyasztóknak, mert hagyományosan aratás idején a legolcsóbb a gabona, várhatóan az árak – a megszokott dinamikának megfelelően – szeptembertől, majd pedig januártól még tovább emelkednek.

Még ennél is nagyobb problémát okoz a sütőiparnak Septe József szerint az, hogy számos más költségszint ennél is gyakrabban és nagyobb mértékben emelkedik.

Az alapanyagok közül mindazok a termékek, amelyeket a piacról euróban lehet beszerezni, így a vaj, a margarin, a kakaó nagyon komolyan megdrágultak a gyenge forint miatt – ezek közül a sütőiparban széles körben használt vaj ára már euróban kifejezve is jelentősen nőtt az elmúlt években.

Fotó: Szekeres Máté/Portfolio

További problémát jelent Septe József szerint a rekordközeli üzemanyagár, amely jelentősen drágítja az élelmiszerlogisztika, különösen a fagyasztott áru szállításának költségeit. A termeléshez szükséges energia ára, így a villany és a gáz költsége is 20-30 százalékot emelkedett tavaly óta.

A nyitás után újból külföldre mentek

A termelésben további problémákat jelent a munkaerőhiány, amelyet a koronavírus és a lezárási hullám tavaly csak ideiglenesen tudott enyhíteni. Bár az elmúlt évben több külföldön dolgozó szakmunkás hazatért a kényszer hatására, a nyitást követően túlnyomó részük rövid időn belül ismét nyugat felé vette az irányt.

Ez nem is csoda, az osztrák pékségekben 2000-2200 euró körüli kezdő fizetések vannak, amellyel a hazai sütőipar bérei nem tudnak versenyezni.

"Fontos leszögezni, hogy nem azért nincs nagyarányú béremelés a sütőiparban, mert eltesszük a pénzt. Önköltség-közeli átvételi árak jellemzik a piacot, a legtöbb szereplő nem tud nyereséget felmutatni, vagy csak olyan mértékben, amely sem béremelésre, sem pedig fejlesztésekre nem elegendő" - fogalmazott az elnök.

Éves szerződés, évközi költségnövekedések

Ennek oka Septe szerint a nagyon kemény ártárgyalásokban keresendő, amelynek során az élelmiszerláncok nyomott átvételi árakat ajánlanak, és éves szerződést kötnek a sütőipari szereplőkkel.

Ezen szerződések birtokában az olyan évközi költségnövekedéseket, mint amit az üzemanyag, az energia, a kakaó vagy a vaj drágulása jelent, nem lehet érvényesíteni.

Mindezen súlyos tényezőket tehát csak tovább súlyosbítja a gabonaár-emelkedés, amely önmagában még nem lenne ok a pékáru nagymérvű drágulására. A sütőipari késztermékek árában ugyanis az alapanyagárak nagyjából 35-40 százalékot tesznek csak ki, a többit az energia, a munkaerő, a logisztika és egyéb tevékenységek költsége adja.

Mindezen tényezők miatt együttesen azonban biztosan drágulni fog a kenyér és minden pékáru. Azt ma még nem lehet megmondani, hogy mennyivel

– szögezte le Septe József.

Kiviteli stop a takarmánypiacon?

A baromfiágazatban is minden termelési költség növekedett, de itt a gabonaárak emelkedése lényegesen nagyobb hatással jár, mint a sütőipar esetében.

A takarmányárak tavaly óta 35 százalékkal drágultak, márpedig ez teszi ki a baromfitermelés összes költségének kétharmadát. Mindebből az következik, hogy a baromfielőállítás költsége 20 százalékot drágult egy év alatt

– mondta el a Portfolio-nak Csorbai Attila, a Baromfi Termék Tanács (BTT) elnöke.

Ez a 20 százalékos szint tehát mindenképpen indokolt volna az élőállat-árak emelésében. Nagy kérdés, hogy ebből mennyit tudnak érvényesíteni majd a szereplők.

Csorbai Attila szerint aggasztó az az ütem is, ahogy a jelenlegi árak mellett exportálják a szereplők a hazai gabonát, hiszen ez tovább növeli az árakat. Az elnök érdekes felvetéssel is élt:

Ahogy az építőipari áremelkedés esetében már bejelentették, a takarmány esetében is indokolt lenne megfontolni valamiféle kiviteli korlátozás bevezetését.

Csorbai hangsúlyozta: mindez persze bonyolult kérdés, és azt kellene mindenekelőtt megvizsgálni, hogy egy ilyen lépés nem ütközne-e uniós jogba.

Át kellene gondolni azt is, hogy hogyan lehetne biztosítani azt az árualapot, amely legalább az ország takarmányellátásának biztonságát szavatolná.

„A takarmány drágulása az összes állati termékpályára nagyon súlyos hatással van” – tette hozzá.

Csorbai Attila szerint bár a gabonaárak emelkedése a legsúlyosabb kérdés most a baromfiágazatban, több más tényező is a drágulás irányába hat. Ilyen például az üzemanyag-árak emelkedése, vagy a nagyarányú minimálbér-emelésről szóló javaslatok.

A vásárlóerő gátat jelenthet

Mások úgy vélik, hogy a drágulás irányába mutató tényezők már javarészt beépültek az árakba, legalábbis egyes területeken.

Előrehoztak a piaci szereplők több olyan áremelést, amely a termények betakarítása után lett volna indokolt és igazságos

– mondta el a Portfolio-nak Raskó György agrárközgazdász. Példaként a magas napraforgó-árat említette, amely szerinte a nagyon megdrágult étolaj árában már megmutatkozik. Ugyanez igaz a búzára is, miközben azonban a sertés felvásárlási ára csökken – a malacok és a hízók esetében is. Raskó ugyanakkor kizártnak tartotta azt, hogy ez utóbbi csökkenés a sertéshúsok fogyasztói áraiban is megjelenjen. Igaz, szerinte a dráguló alapanyagok áremelkedése sem mehet végig teljes mértékben a boltokig, mert a keresleti oldal, a vásárlóerő gátat szab az egyébként több szegmensben jogos áremelési kísérleteknek – árnyalta a képet az agrárközgazdász.

Címlapkép: Szekeres Máté/Portfolio