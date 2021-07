Novák Katalin: egyelőre az egészségügyben lesz kötelező az oltás, aztán „majd meglátjuk”

Van esély arra, hogy a delta variáns miatt ismét erősödik a járvány, ennek leküzdésére az egyetlen fegyverünk a védőoltás – mondta hétfői sajtótájékoztatóján Novák Katalin, a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs vezetője. Az eseményen elhangzott, hogy a közeljövőben több milliárd forint támogatást kaphat a magyar könnyűzenei szektor és a könyvkiadás.

Csak a védőoltással tudjuk legyőzni a koronavírus-járvány negyedik, vagy akár minden további hullámát – szögezte le Novák Katalin családokért felelős miniszter.

Aki nincs beoltva, az nagyobb veszélynek van kitéve, mint a korábbi hullámokban, ugyanis a delta variáns fertőzőbb

- mondta a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs vezetője.

Novák Katalin a hétfői sajtótájékoztatón felidézte a múlt heti kormánydöntéseket: a 60 év felettiek, illetve a 12-15 évesek esetében indítanak új oltási kampányt, illetve mindenki száméra lehetővé teszik a harmadik oltás felvételét. Arról szintén döntött a kormány, hogy az egészségügyben dolgozók száméra kötelező lesz a védőoltás, de Novák szerint

körükben jelenleg is 90% körül van az átoltottság, bizonyos területeken felette is.

Az egészségügyben jelenleg is vannak kötelező oltások, egy bevett gyakorlatot kell most alkalmaznunk – mondta a tárca nélküli miniszter. A harmadik oltás részletszabályain jelenleg is dolgozik a kormány, az biztos, hogy önkéntes lesz annak felvétele, semmilyen hátrány nem éri azt, aki nem kíván élni vele. Mindenképpen az orvosoknál érdemes tájékozódni, hogy javasolják-e a harmadik oltást, illetve milyen vakcinát ajánlanak.

Folyamatosan vetődnek fel ötletek a kötelező oltásról más területen. Most az egészségügyben döntöttünk erről, aztán majd meglátjuk

- mondta Novák.

Novák Katalin az operatív törzs ülése után említette, hogy javasolják a kormánynak, hogy a jégkorong sport területén is tegyék lehetővé az akadémiai rendszer kiépítését. Erről a kormánynak kell döntenie, de indokolt lehet a többi látvány csapatsportághoz hasonlóan engedélyezni ezt.

A sajtótájékoztatón Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója arról beszélt, hogy a Magyar Kultúráért Alapítványon keresztül hamarosan közel 2 milliárd forintos nyílt pályázatot írhatnak ki a magyar könnyűzenei élet szereplői számára, illetve hasonló pályázat indulhat a könyvkiadás és a fordítás területén közel egymilliárd forint összegben.