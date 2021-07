Nagyon úgy néz ki, hogy a rekordok éve lesz az idei a magyar áramfogyasztásban

A valaha volt legnagyobb júniusi áramfogyasztását produkálta Magyarország az elmúlt hónapban, így 2021-ben február, március és április után már negyedszer dőlt meg a történelmi havi rekord. Ez egyben azt is jelenti, hogy az idei első fél évben fogyott a legtöbb áram az országban, és amennyiben a trend folytatódik, úgy 2021-ben minden korábbinál magasabb lesz a hazai felhasználás.

Magyarország teljes júniusi bruttó villamosenergia-felhasználása 3767,3 GWh volt az átviteli rendszerirányító Mavir adatai szerint. Ez 11,5 százalékkal magasabb, mint az egy évvel korábbi adat, amit persze nem volt nehéz túlszárnyalni, tekintettel az alanyon bázisra, vagyis az első járványhullám miatti gazdasági visszaesés jelentős fogyasztáscsökkentő hatására. Érdemesebb ezért a pandémiát megelőző 2019-es évhez, azon belül a júniusi értékhez viszonyítani a mostani adatot: eszerint idén júniusban közel 2 százalékkal volt nagyobb a hazai áramfogyasztás, mint az eddigi rekordot tartó 2019-es júniusban.

Az idei első fél évben így összességében 23 355,5 GWh volt az ország teljes bruttó villamosenergia-felhasználása, ami szintén mintegy 2 százalékkal nagyobb az eddigi legmagasabb első félévi áramfogyasztást hozó 2019-es év hasonló időszaki értékénél, míg a tavalyi első hat hónap felhasználását több mint 5,5 százalékkal múlja felül. Az 1988 óta rögzített adatokat vizsgálva egyértelműen emelkedő trend rajzolódik ki, ahogyan a gazdasági visszaesések, válságok hatása is jól lekövethető.

Az áramfogyasztást nem csak a gazdaság teljesítménye befolyásolja, hanem olyan trendek is, mint a fokozódó elektrifikáció. Ez azt jelenti, hogy a villamos energia súlya a teljes energiafelhasználáson belül is növekszik, például a hőszivattyúk, klímaberendezések és elektromos autók terjedése következtében. A 2021 júniusi rekordhoz az is hozzájárulhatott, hogy miközben a gazdaság ismét bővül, sokan továbbra is távmunkában dolgoznak, vagyis az irodaházak és egyéb gazdasági létesítmények mellett a háztartások fogyasztása is magasan alakul.

Mindemellett természetesen a külső hőmérséklet alakulása is erősen hat az aktuális fogyasztásra, ami különösen a szélsőségesen hideg és meleg időszakok alatt látványos. Ennek megfelelően a június második felében az országra tört hőhullám hatása világosan tükröződik a napi rendszerterhelés alakulásában is. Ahogy az a Mavir grafikonján látható, az addigi mérsékelten meleg időt váltó hőség a rendszerterhelési csúcsokat 800-1000 MW-tal húzta fel, ennek eredményeképpen dőlhetett meg június 24-én kora este a nyári áramfogyasztási rekord is.

A 2021 júniusi havi átlaghőmérséklet 23 Celsius-fok volt a hó elején tapasztalt viszonylag hűvös idő ellenére is. Az elmúlt bő három évtizedben ennél mindössze kétszer, 2019 júniusában (23,7 fok) és 2003-ban (23,6 fok) volt melegebb a június.

A megszokottól eltérő hőmérsékleti értékek várhatóan egyre gyakoribb jelentkezése mellett a fenti tényezők - gazdasági növekedés, elektrifikáció - miatt várhatóan az év hátralevő részében is magasan alakul majd a hazai áramfogyasztás, így 2021-ben Magyarország nagy eséllyel több villamos energiát használ majd fel, mint bármelyik korábbi évben. Ez összhangban állna az előrejelzésekkel is. A Mavir tízéves hálózatfejlesztési tervében különböző szcenáriók alapján azt prognosztizálta, hogy a (nettó) magyar áramfogyasztás 2030-ig körülbelül 5-17 százalékkal bővülhet a 2019-eshez képest.

Címlapkép: Mykola Tys/SOPA Images/LightRocket via Getty Images