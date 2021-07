Gulyás: jó ideig elmaradhatnak az EU-pénzek, azonosították Magyarországon a gamma variánst is

Az uniós vitákkal kapcsolatban azt mondta Gulyás: mi az EU-val továbbra is a lojális együttműködésre törekszünk, és azt reméljük, hogy a Bizottság elnökasszonya rendet tud tartani a Bizottságon belül. A 2511 milliárd forintos magyar helyreállítási alap kapcsán azt mondta: a kormány továbbra is tárgyal a Bizottsággal, ma is tárgyalunk, és mi továbbra is szeretnénk megegyezést. Úgy fogalmazott:

a kormány megtett minden intézkedést azért, hogy ennek a vitának a jelentősége a választók szempontjából másodlagos legyen, ezért a kormány arról döntött, hogy a költségvetésben rendelkezésre álljon a forrás.

Jelezte: ki fogják írni a pályázatokat, el fogják bírálni azokat és ki fogják fizetni a nyerteseknek. Ez azt jelenti, hogy a magyar állam ahogy eddig is, most is elő fogja finanszírozni a nyertesek felé a pénzek kiutalását és majd valamikor megérkezik Brüsszelből a pénz.

Gulyás ezzel lényegében mind a helyreállítási alap, mind a 2021-2027-es operatív programok kapcsán azt vázolta, amit Didier Reynders uniós biztos is, hogy még jó ideig nem lesz megállapodás a Bizottsággal és így pénzátutalás sem Brüsszelből, ezért a kormány egyelőre kizárólag magyar költségvetési forrásból tervezi elindítani az új projekteket.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy legutóbb (2013 körül) másfél év volt a költségvetés szerkezetéről szóló megállapodás időigénye, „most lehet, hogy előbb zöld ágra fogunk vergődni”. Leszögezte: úgy gondoljuk, hogy az EU-s tagság mellett lényegesen több érv szól mellette, mint ellene, helyes az uniós tagság, de abban is biztosak vagyunk, hogy a klub szabályaihoz hozzá kell tudnunk szólni. A vita identitásvita is, nemcsak intézmények és a magyar kormány közötti vita.