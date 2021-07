Berobban a negyedik hullám Amerikában is

Szinte minden tagállamban jelentősen emelkedett az új koronavírusos esetek száma az utóbbi egy hétben az Egyesült Államokban. A megugrás a delta variáns intenzív terjedésének köszönhető, akárcsak a világ többi országában.

Az elmúlt hét napban átlagosan 43 700 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az USA-ban. Ez ugyan még messze van a járvány csúcsán látott adatoktól, de

65%-kal magasabb az előző hetinél és majdnem háromszorosa, mint két héttel korábban.

Közben az oltások beadásának tempója is csökkent az utóbbi hetekben, áprilisban még naponta 3 millió vakcinát adtak be, ez most alig haladja meg a félmilliót. A járvány jelenleg Louisiana, Arkansas, Missouri, Florida és Nevada államokban terjed a leginkább, ott az amerikai átlag duplájára ugrottak az új esetek. Árulkodó, hogy mindegyik államban az országos átlag alatt van az átoltottság.

