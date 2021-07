Milyen kritériumokról beszélt Virág Barnabás? Ezeken múlhat a magyar euró bevezetése

Az elmúlt években szokatlanul hosszan beszélt a magyar euróbevezetés kilátásairól Virág Barnabás a Portfolionak adott interjúban. Az MNB monetáris politikáért felelős alelnöke többször említette, hogy a jegybank kitart a másfél éve bemutatott kritériumrendszer mellett. De mik is pontosan ezek a kritériumok? Miben kellene a legtöbbet fejlődnünk, hogy elgondolkodhassunk az euró bevezetésén?

Végre megszólalt az MNB a magyar euróról

Olyan módon kell a jövőben bevezetnünk az eurót, hogy az biztosítsa a magyar gazdaság számára a felzárkózás folytatásának lehetőségét – mondta a Portfolionak adott interjúban Virág Barnabás, az MNB monetáris politikáért felelős alelnöke. Ennek azért van hírértéke, mert a kormány és a jegybank az elmúlt tíz évben inkább jegelte a témát, vagy csak érintőlegesen válaszolt az euróbevezetéssel kapcsolatos kérdésekre. Az udvarias válasz általában az volt, hogy az uniós csatlakozással automatikusan vállaltuk 2004-ban, hogy majd valamikor bevezetjük az eurót is.

Konkrét céldátumot most sem említett Virág Barnabás, azonban az interjúban kiemelte, hogy az MNB kitart a 2020 januárjában bemutatott kritériumrendszerhez, szerintük annak teljesülése után lehetne sikeresen bevezetni itthon az eurót. Emellett a jegybank alelnöke egyértelművé tette, hogy ha a régióban Csehország és/vagy Lengyelország az euró bevezetése mellett köteleződik el, akkor „a magyar stratégiát is újra kell értékelni”.

El kell dobni a régi kritériumokat

Virág Barnabás az interjúban kiemelte, hogy a jövőben az euró bevezetésével kapcsolatban meg kell reformálni a korábbi maastrichti kritériumrendszert, részletesebb feltételeket kell teljesíteni, hogy sikeresen tudjuk bevezetni az eurót. Az MNB alelnöke kiemelte, hogy az Európai Unióban is elindult ezzel kapcsolatban egy gondolkodás, az Európai Bizottság is közzétett már hasonló részletes feltételrendszert.

Egyébként most a maastrichti kritériumokat illetően is rosszul állunk, hiszen az öt feltételből csak egyet teljesítünk, ami a hosszú hozamokra vonatkozik. Az nem meglepő, hogy az inflációs kritériumot jelenleg elbukjuk, hiszen hónapok óta az Európai Unióban a magyar áremelkedés a legmagasabb. Tavaly a válságnak köszönhetően jelentősen megugrott a költségvetés hiánya és az államadósságráta. Korábban jóindulattal már azt lehetett mondani, hogy a csökkenő adósságráta megfelel a kritériumnak, azonban 2020-ban újra 80% fölé ugrott a GDP-arányos ráta.

Érdemes kiemelni, hogy az öt feltételből egy, az árfolyamstabilitásra vonatkozó teljesítése csak politikai kérdés, hiszen az euró bevezetése előtt két évvel be kell lépnünk az ERM-II árfolyamrendszerbe.

Ezt a kritériumrendszert szeretné megreformálni az MNB. A jegybank 2020. januárjában a Lámfalussy Lectures konferencián mutatta be a „Fenntartható felzárkózás euróval” című szakmai kötetet, melynek alcíme „Hogyan újítsuk meg a maastrichti kritériumokat?”. Ebben részletezték a kívánatos feltételeket, melyeknek meg kellene felelnünk az euró sikeres bevezetése előtt.

A tizenhat feltételből jelenleg ötöt teljesítünk, bár vannak olyanok, melyekre nehéz friss adatot találni, csak az MNB másfél évvel ezelőtti adatait, illetve megállapításait tudjuk alapul venni. Éppen ezért lenne pozitív, ha

tartós párbeszéd alakulna ki az euró bevezetéséről és rendszeresen frissülnének a kritériumok.

A jegybank megítélése szerint a legfontosabb a reálgazdasági felzárkózás lenne mielőtt elszánjuk magunkat az euró bevezetésére. Ez számszerűsítve azt jelenti, hogy az egy főre eső magyar GDP vásárlóerő-paritáson érje el az uniós átlag 90%-át. Ez most 74%, de ha a magyar gazdaság folyamatosan az uniós átlag felett tud növekedni, akkor folytatódhat a felzárkózás.

Ennél nehezebb kérdés a bérkonvergencia, az MNB szerint a hazai béreknek is el kellene érni az uniós átlag 90%-át, miközben ezen a téren 2020 januárjában még csak 60 százalékon álltunk, vagyis még nagyobb a lemaradásunk, mint a reálgazdasági konvergenciában. Még rosszabbul álltunk tavaly a pénzügyi szektor mélységét illetően, amiben csak az uniós átlag 40%-át értük el.

Az exportszerkezettel és a versenyképességgel kapcsolatban nehéz konkrét, számszerű kritériumokat megfogalmazni, de az MNB szerint ezekben is további javulásra van szükségünk.

Tavaly az új kritériumok bemutatásakor azt írtuk elemzésünkben, hogy a jegybank újabb tíz évvel eltolná az euró bevezetéséről való gondolkodást. Ezt továbbra is így gondoljuk, a fenti szigorú feltételek teljesítése nem egy-két év kérdése lesz, és utána még az árfolyamrendszerben is további éveket kellene eltölteni a bevezetés előtt. Virág Barnabás a lehetséges időponttal kapcsolatban csak annyit mondott, hogy akár egy évtized alatt is jelentős felzárkózást lehet elérni a tapasztalatok szerint.

Vagyis a friss jegybanki kommunikáció és a feltételrendszer alapján ha ebben nem lesz változás, akkor 2030 előtt kicsi az esély az euró magyarországi bevezetésére.

