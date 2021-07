Több európai országban is berobbant a járvány, nálunk egyhavi csúcsra ugrott a fertőzöttek száma

Idehaza 71 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak tegnap, így a hétnapos mozgóátlag 50 körülig emelkedett, ez pedig jelzi, hogy a járvány visszaszorulása helyett a gyorsabb terjedésnek vagyunk tanúi. A Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is bejelentette, hogy 14 új olyan fertőzést azonosítottak, amelynél a nagyon fertőző delta (indiai) variáns volt az ok, és további 1 embernél a gamma (brazil), így összesen eddig már 23 főnél találták meg Magyarországon a delta variánst és 2 főnél a brazil variánst. Gulyás azt is jelezte, hogy foglalkozni fog a kormány a kötelező oltásra vonatkozó MKIK-javaslattal és például a vendéglátásban, oktatásban, egyéb szolgáltatási munkakörökben ez akár realitássá is válhat. Közben több országban is intenzíven terjed a járvány, például a magas átoltottságú Izraelben is, és a kórházi esetszám is emelkedik. Friss híreink a koronavírus-járványról az alábbi hírfolyamunkban olvasható.