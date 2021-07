Itt az MNB döntése! Véget ért a negatív kamatok kora Magyarországon

30 bázisponttal 1,2 százalékra emelte az alapkamatot keddi ülésén a Monetáris Tanács, ezzel erős üzenetet küldött a befektetőknek arról, hogy komolyan gondolja a szigorítási ciklust. Az irányadó kamat emelésével párhuzamosan az egynapos betéti és hitel kamatlábakon is 0,3 százalékpontot emelt az MNB.

Az MNB június végén több mint tíz év után emelt kamatot, akkor az alapkamat 30 bázisponttal, az irányadó egyhetes betéti ráta pedig 15 bázisponttal került feljebb, így mindkét kamat 0,9% lett. A jegybank akkor rögtön jelezte, hogy szigorítási ciklusban gondolkodik, melyben havonta emelik majd a kamatot egészen addig, amíg a jelenleg 5% feletti infláció nem csökken a 3%-os cél közelébe.

A múlt havi döntéssel hosszú idő után a kamatfolyosó is szimmetrikus lett, hiszen az egynapos betét mínusz 0,05 százalékos kamata és az egynapos hitel 1,85%-os szinte jelöli ki ennek két szélét. Ezeken júniusban nem változtattak, most viszont a folyosó két szélét is megemelték 30 bázisponttal,

ezzel véget ért a negatív kamatok korszaka Magyarországon, hiszen az egynapos betéti kamat szintjének emelkedésével már minden fontos kamatkondíció a pozitív tartományba került.

Ezt megelőzően több mint öt éve, 2016 márciusában volt példa arra, hogy az összes kamatkondíció a pozitív tartományban legyen, akkor vágta le nulla alá az egynapos betéti rátát a Monetáris Tanács.

Az elmúlt hetekben Virág Barnabás alelnök többször jelezte, hogy a júliusi döntés „meghatározó” lesz a következő hónapok kamatemelését illetően. Vagyis ebből most arra lehet következtetni, hogy

havi 30 bázispontos ütemben folytatódhat a szigorítás, legközelebb augusztus 24-én.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben év végéig kitartana a kamatemelési ciklus tempója, decemberben 2,7%-os, januárban pedig már 3%-os lehetne az irányadó ráta. Mivel az infláció erőteljes mérséklődésére rövid távon igen csekély az esély, erre a kamatpályára most minden esély megvan.

A mai döntéssel demonstratív üzenetet küldött az MNB a piacnak, hiszen a júniusi 15 bázispont után kétszer akkora effektív kamatemelést hajtott végre. A szakértők előzetesen 20-30 bázispontos szigorítással számoltak, vagyis a szigorúbb monetáris politikát várók jóslatai igazolódtak. Külön demonstratív erejű, hogy a kamatfolyosót is módosították. Minderre egyrészt a júniusi 5,3%-os infláció miatt lehetett szükség, amivel már sorozatban a harmadik hónapban volt 5 százalék felett az áremelkedési ütem jelentősen meghaladva a jegybank 3 plusz-mínusz 1 százalékpontos célsávját. Másrészt a júniusi kamatemelés után csak rövid ideig tartott ki a forint erősödése, az utóbbi hetekben megint alulteljesítővé vált a magyar deviza, 360 fölé kúszott vissza az euró jegyzése, így most a piacnak is erős üzenetet küldött a jegybank. Az MNB-nek nincs árfolyamcélja, de a gyenge forintárfolyam az egyébként is magas inflációt csak súlyosbítja, így veszélyezteti az árstabilitási cél elérését. Annál is inkább, mert a kamattranszmisszió gyengesége miatt a jegybank inkább a forint erősítésével tud az inflációra hatni.

Délután három órakor érkezik az MNB közleménye, illetve háttérbeszélgetést tart a döntés hátteréről Virág Barnabás.

Címlapkép: Shutterstock