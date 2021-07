Itt a Fed döntése, Powell hűti a kedélyeket

A gazdaság tovább erősödött, a FOMC pedig "a következő üléseken" értékelheti ezt a javulást - olvasható a közleményben. Konkrétabban is megfogalmazták: látnak előrelépést ahhoz, hogy megkezdjék a havi 120 milliárd dolláros eszközvásárlás leépítését, de ez az előrelépés még nem elegendő ahhoz, hogy azt most meg is kezdjék. Ezzel az eddiginél erősebb üzenetet küldhetett a Fed a piacnak, hogy közeleg a szigorítás.