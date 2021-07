Szigorít Németország a beutazási feltételeken a delta variáns miatt

Mindegy, hogy autóval, repülővel vagy vonattal érkezik Németországba: aki nincs beoltva, kötelezve lesz koronavírusteszt elvégzésére – számol be a hírről a Reuters.

Szigorúbb beutazási feltételeket határoznak meg a német hatóságok az oltatlan beutazókkal szemben, ezzel igyekeznének valamelyest megálljt parancsolni a delta variáns terjedésének.

Az új szabályok értelmében augusztus 1-től azok, akik nincsenek beoltva a koronavírus elleni vakcinákkal és Németországba érkeznek, negatív tesztet kell felmutatniuk a belépéskor. A hatóságok szeretnék elejét venni annak, hogy külföldről nagy számban hurcolják be a vírust az országba.

A szabályok minden, 12 évnél idősebb oltatlan személyre érvényesek lesznek, kivételt csak azok képeznek, akik a határmenti településekre járnak át napi szinten dolgozni, illetve azok, akik csak átutaznak az országon. Azoknak, akiket már beoltottak a koronavírussal szemben, illetve azoknak, akik átestek a fertőzésen, sem kell majd negatív tesztet felmutatniuk.

Az eddig szabályok értelmében az oltatlan beutazóknak csak akkor kellett felmutatniuk negatív koronavírustesztet, ha a repülővel érkeztek az országba, de augusztustól ez minden egyéb közlekedési eszközre is kiterjed.

Vannak azonban olyan országok is, amelyekkel szemben ennél is szigorúbb szabályok vannak érvényben. Ilyen Brazília, az innen érkező utazóknak ugyanis akkor is kell tesztet végeztetniük, ha egyébként van oltásuk.

Németországban egyelőre csak kis mértékben emelkednek a koronavírusos esetszámok, pénteken 2454 új fertőzöttet jelentettek. Az ország lakosságának már több mint a fele megkapta mindkét oltását a koronavírussal szemben.

