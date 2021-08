Íme, mennyit profitálnak az olimpikonok az éremszerzésből

Jelentős jutalommal jár a dobogós helyek megszerzése az olimpián, a juttatások országonként rendkívül eltérőek, az olimpikonok erőfeszítéseit a legjobban Szingapúr díjazza - számolt be a CNBC , amely szerint az olimpikonok más bevételi forrásokra is támaszkodnak sporttevékenységeik során.

A Fülöp-szigetek a héten megszerezte első aranyérmét Tokióban, így a filippínó súlyemelő, Hidilyn Diaz lett az ország első olimpiai aranyérmese. Történelmi eredménye jutalmául Diaz legalább 33 millió Fülöp -szigeteki pesót (körülbelül 600 000 dollárt) kap a Fülöp-szigeteki Sportbizottságtól, valamint az ország vezető üzletembereitől. A hírek szerint két otthont és egész életre szóló ingyenes járatokat is kínáltak neki.

Bár a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem fizet jutalomat az érmeseknek, sok ország pénzjutalmat kínál sportolóinak az olimpián elnyert érmek számáért - emelte ki a CNBC, amely táblázatban mutatta be, hogy milyen anyagi elismerésben részesülnek az érmesek.

Magyarországon a kormány 2020. december 8-án jelentette be, hogy az addigi 35 millió forintos bónuszt 50 millióra emeli, ezzel pedig hazánk minden országot figyelembe véve a hatodik a rangsorban. Sok országban nemcsak az érmeseknek jár anyagi elismerés, hanem a helyezetteknek is, nálunk például a nyolcadik pozíció is közel 3 millió forintot ér - írta korábban az Index.

Több mint 600 amerikai sportoló versenyez a tokiói olimpián, az Egyesült Államok eddig 20 aranyat, 23 ezüstöt és 16 bronzot szerzett. Az Egyesült Államok Olimpiai és Paralimpiai Bizottsága minden elnyert aranyéremért 37 500 dollárt, ezüstért 22 500 dollárt és bronzért 15 ezer dollárt jutalmaz. A nyeremény nagy része nem adóköteles, hacsak a sportolók nem jelentik az 1 millió dollárt meghaladó bruttó jövedelmet. Az amerikai sportolók más támogatási formákat is kapnak, beleértve az egészségbiztosítást, a legmagasabb szintű egészségügyi létesítményekhez való hozzáférést és az egyetemi tandíj-támogatást. Ehhez képest Szingapúr közel 20-szor többet jutalmaz aranyérmeseinek, mint azok az amerikai játékosok, akik első egyéni aranyérmüket szerezték meg, és 1 millió szingapúri dollárt (737 000 dollárt) kapnak. A nyeremény adóköteles, és a díjazottaknak egy részét vissza kell juttatniuk nemzeti sportszövetségeiknek a jövőbeni képzés és fejlesztés céljából. Az ország csak 23 sportolót küldött Tokióba.

Unmish Parthasarathi, a Picture Board Partners tanácsadó cég alapítója és ügyvezető igazgatója szerint az Egyesült Államok sportgazdasága lehetővé teszi a sportolók számára, hogy erőfeszítéseikkel akár magasabb bevételre is szert tegyenek, mivel annak nagy részét a magánszektor hajtja. Ezzel szemben az olyan helyek, mint Szingapúr, India nemzeti támogatások szükségesek a sportkultúra ösztönzésére - tette hozzá.

Malajzia is tetemes jutalomat ígér olimpiai győztesei számára: az aranyat nyerő sportolók 1 millió ringgitet (236 149 dollárt) kapnak, míg az ezüst győztesek 300 000 ringgitet kapnak, 100 000 ringgitet pedig a bronzérmes sportolók kapnak. Dollárban kifejezve egy maláj olimpiai bronzgyőztes magasabb teljesítményjutalmat kap, mint az ausztrál vagy kanadai aranygyőztes.

A jutalmakon túl a nagyobb, versenyképesebb országok sportolói ösztöndíjat vagy képzési támogatást kapnak nemzeti sportszövetségeiktől. A legjobban teljesítők országos és nemzetközi versenyek megnyerésével gyűjtik a pénzdíjakat. Mások rendszeres fizetést kapnak különféle munkák ellátásával. Egyesek, mint például az amerikai tollaslabdázó, Zhang Beiwen, állítólag közösségi finanszírozásra támaszkodtak, hogy biztosítsák a tokiói utazást. A Forbes jelentése szerint a legtöbb amerikai csapat sportolóját nem képviselik sportügynökök, és néhányuknak egyáltalán nincs szponzora.

Maroknyi sportoló több millió dolláros szponzorálási szerződést szerezhet, akár az olimpián való indulás előtt, akár a játékok sikere után. Például a teniszsztár, Naomi Osaka állítólag 55 millió dollárt keresett a marketing támogatásokból 12 hónap alatt, és a jelentések szerint a legjobban fizetett női sportolónak választották.

Parthasarathi rámutatott, hogy egyes sportolók számára az egyik nyereséges karrierlépés az, hogy nyugdíjba vonulásuk után edzői pályára lépnek, mivel az emberek hajlandóak akár többet is fizetni a volt olimpikonokért.

