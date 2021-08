Koronavírus: emelkedik a globális járványgörbe, rendőrségi védelmet kapnak a lengyel oltópontok

Néhány területen vasárnaptól kezdve már Csehországban is előnyt élveznek a koronavírus ellen beoltott személyek a nem beoltottakkal szemben. A hétfői prágai lapok úgy látják, hogy ezzel Csehország is csatlakozott ahhoz az egyre erősödő nemzetközi trendhez, amely kedvezményezi a beoltottakat.

Az egészségügyi minisztérium rendelete szerint ez elsősorban a tömegrendezvényeken való részvételt érinti. Vasárnaptól a kültéri tömegrendezvényeken 7000-re, a beltérieken pedig 3000-re emelték általánosan a lehetséges résztvevők számát. Ezt a keretet a rendezők túlléphetik, de csak olyanokkal, akik már be vannak oltva, vagy hat hónapnál nem régebben átestek a betegségen.

Ezentúl az éjjeli klubokban és bárokban is engedélyezik az élő zenét és a táncot, de a résztvevőknek oltással kell rendelkezniük. Könnyebben jutnak belépőhöz a beoltottak a színházakban vagy más kulturális rendezvényeken.

Már nem korlátozzák a fürdőhelyek, strandok látogatóinak számát, de a bejutáshoz vakcináció vagy pedig friss negatív teszt szükséges. Ugyanez a szabály érvényes a vendéglők látogatására is.

A tisztiorvosi szolgálat jelezte, hogy ezentúl szigorúbban, illetve gyakrabban fogják ellenőrizni a szabályok betartását. Ezt a célt szolgálja az a döntés is, hogy az ezernél több résztvevővel számoló tömegrendezvények szervezőit ezentúl előzetes bejelentési kötelezettség terheli.

"Az intézkedés célja, hogy következetesebben tudjuk ellenőrizni a résztvevőket, illetve az óvintézkedések betartását" - jelentette ki már korábban Adam Vojtech egészségügyi miniszter. Szerinte erre elsősorban a nyári fesztiválok miatt van szükség, amelyek többségi résztvevői elsősorban a fiatalabb generációk tagjai. A tárcavezető leszögezte: az óvintézkedések betartásának szigorúbb ellenőrzésére azért van szükség, mert a koronavírus az utóbbi időben erősödő, és nagyon veszélyesnek ítélt delta variánsa döntően a fiatalok körében terjed.

Csehországban az általános járványhelyzet jónak minősíthető. Az utóbbi hetekben naponta mintegy 100-200 új koronavírus-fertőzést mutatnak ki a szűrések, s a kórházakban csak néhány tucatnyi covidos beteget kezelnek. Haláleset már mintegy két hete nem volt. Az aktív fertőzöttek száma 2600 körül mozog.

Bár most már előzetes regisztráció nélkül is országszerte lehetséges a koronavírus elleni vakcina felvétele, és van elég oltóanyag is, az oltási folyamat eléggé lassan halad. A 10,7 milliós Csehországban eddig a vakcina mindkét adagját 4,85 millió, míg az elsőt 800 ezer állampolgár kapta meg.

(MTI)