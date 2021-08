Visszatér New York a beltéri maszkviseléshez

A beltéri maszkviseléshez való visszatérésre szólították fel hétfőn New York-i politikusok a helyieket, kötelezővé tételről azonban egyelőre nincs szó – írja az amerikai The Wall Street Journal

Bill de Blasio New York-i polgármester a lap szerint közölte: a város vezetői figyelembe vették, hogy nehéz lenne kötelezővé tenni a maszkviselést, ezért az ajánlás mellett döntöttek, aminek köszönhetően az oltáson maradna a hangsúly.

A CDC nevű egészségügyi hatóság is ajánlást fogalmazott meg, pontosan ezt a nyelvezetet követi New York is – tette hozzá a demokrata városvezető.

A polgármester közölte: kötelező oltáshoz kötné a város új alkalmazottak felvételét. Andrew Cuomo kormányzó szerint a város repülőterein és tömegközlekedési rendszereiben heti vírustesztelést vezethetnek be a nem oltottak számára a szeptember 6-ai Munka napja után.

