Elfogadták az augusztus 20-ai tűzijáték biztosítási tervét

Elfogadta az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztosítási tervét a rendezvény biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs - közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, a testület vezetője kedden Budapesten.

Kovács Zoltán a testület ülését követően a közmédiának elmondta, hogy egy nyitott kérdés maradt, a Lánchíd biztosítása, mivel azon gyúlékony anyagok találhatók a zajló felújítás miatt, de várhatóan napokon belül meglesz a megoldás.

A kormány minden idők legnagyobb szabású Szent István-napi fesztiváljára készül, ez logisztikai és szervezési szempontból is nagyobb felkészültséget igényel. Sok tízezer ember összehangolt munkájára van szükség az előkészületek és a rendezvénysorozat 3,5 napja során. Az elsődleges szempont most is a biztonság - közölte a politikus, kiemelve: az ünnep biztosításában közreműködő szervezetek felkészültek az augusztus 20-ai ünnepségsorozatra, fesztiválra.

Az államtitkár kifejtette: idén 17 helyszínen zajlanak az augusztus 20-ai központi rendezvények. A tűzijáték is nagyobb lesz a szokásosnál: a Duna vonalában 4,3 kilométer hosszan, sokkal több kilövőállásról indítják majd a rakétákat, így itt is több biztonsági intézkedésre van szükség.

Kovács Zoltán elmondta: amikor "úrrá lettek" a koronavírus-járvány harmadik hullámán, úgy tervezték, hogy korlátozásoktól mentesen rendezik meg az augusztus 20-i rendezvényeket. A jelenlegi helyzet alapján ez így is lesz, s kedden meg is jelenik a kormányrendelet, amely a rendezvényekre egyébként vonatkozó korlátozások alól mentesíti az augusztus 20-ai ünnepi eseményeket.

A két operatív törzs - az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításért, illetve a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős testület - összetételét és tevékenységét illetően vannak átfedések. Kovács Zoltán, aki mindkét testület munkájában részt vesz, azt mondta, így folyamatos az információáramlás. A Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársaival, valamint a kormányhivatalok bevonásával arra is fel vannak készülve, hogy az emberek biztonsága érdekében szükség esetén azonnali döntéseket hozzanak a rendezvényekről.

Kovács Zoltán kiemelte: az Országos Meteorológiai Szolgálat kezdetben napi, majd az ünnepi rendezvényekhez közeledve még sűrűbb jelentéseket küld az operatív törzsnek. A 3,5 napos rendezvénysorozat idején negyedórás, a tűzijáték idején pedig valós idejű jelentésszolgáltatást biztosít az Országos Meteorológiai Szolgálat, amelynek egy munkatársa tagja is az operatív törzsnek.

A rendezvények vonalában a meteorológiai szolgálat két alkalmi jelzőrendszert is működtetni fog. A tűzijáték technológiája pedig már évek óta úgy van kialakítva, hogy szükség esetén azonnal, egy gombnyomással leállítható a tűzijáték - mondta Kovács Zoltán.

Címlapkép: Getty Images