Nemzetközi terjeszkedési lehetőséget lát a hidrogénben az MVM

A karbonmentes hidrogén előállításának megkerülhetetlen szereplőjévé válna 2030-ra az MVM Csoport Magyarországon. A társaság a hidrogén alkalmazására is olyan stratégiai lehetőségként tekint, amely elősegítheti értékláncai és vagyonelemei továbbfejlesztését, szén-dioxid kibocsátása csökkentését, valamint új piacokon való megjelenését is.

Az MVM Csoport célja, hogy 2030-ig Magyarország meghatározó és megkerülhetetlen szereplőjévé váljon a karbonmentes hidrogén előállítása tekintetében - mondta el Bertalan Zsolt, csoportszintű technológiai és innovációs igazgató a Portfolio-nak. A vállalat céljai között szerepel az is, hogy az évtized végére készen álljon a hidrogén befogadására alkalmas infrastruktúra üzemeltetésére, valamint hogy partnerei részére a villamos energia, a földgáz és a hőenergia mellett hidrogént is szolgáltasson. Az MVM ez irányú törekvései összhangban állnak a Nemzeti Hidrogénstratégiával és több ponton támogatják azt az energetikai alkalmazásokon túl is - hangsúlyozta, kiemelve a karbonmentes hidrogénnek a mobilitás, a szállítmányozás és az ipari felhasználás részére történő szolgáltatása gazdasági és technikai lehetőségeinek vizsgálatát.

A társaság 2020-as évtizedre fókuszáló hidrogén jövőképében a hazai felsőoktatási intézmények bevonásával indított kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységekre is nagy hangsúlyt kíván helyezni; Bertalan Zsolt szerint ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a hazai hidrogéngazdaság és ennek részeként az MVM Csoport versenyképessé tudjon válni régiós, illetve nemzetközi szinten.

Hidrogénnel zöldülhet a teherforgalom

Ennek megfelelően a Nemzeti Hidrogénstratégia által lefektetett hat fő tematika szinte mindegyikében vizsgálják az MVM Csoport kapcsolódási lehetőségeit, így a teherforgalom zöldítése, a helyi léptékű közszolgáltatások zöldítése, a hidrogén-völgyek kialakítása, a karbonmentes hidrogénelőállítás, a kék hidrogén előállítás, valamint a K+F+I tevékenységek területén is.

A vizsgált projektlehetőségek közül a technológiai és innovációs igazgató a teherforgalom zöldítésére és bizonyos ipari folyamatok dekarbonizációjára irányuló kezdeményezéseiket emelte ki. Előbbi különösen fontos lehet az áthaladó nagy volumenű nehézgépjármű-forgalom zöldítésében és akár a regionális terjeszkedésre is lehetőséget kínál

- fogalmazott.

A hidrogéngazdaság területén az MVM Csoport egyik fő kompetenciája és célja a karbonmentes – vagy alacsony szénlábnyomú – hidrogén nagy mennyiségű előállítása. A hidrogéntechnológiák alkalmazása a Nemzeti Hidrogénstratégiában foglaltaknak megfelelően várhatóan meghatározó szerepet fog betölteni a megújuló energiatermelők villamosenergia-hálózati integrálásában. Ez elsősorban az MVM jelentős és növekvő naperőmű kapacitását jelenti, de az ilyen irányú projektfejlesztésekben az alkalmazott berendezések kihasználtságának növelése és ezen keresztül a megtérülés javítása érdekében figyelembe veszik a hálózatról vásárolt, így például a nukleáris villamos energia felhasználási lehetőségét is. Egyébként a Mátrai Erőmű modernizációja kapcsán is folyamatban van egy hidrogéntechnológiával kapcsolatos projekt előkészítése – hívta fel a figyelmet.

Javuló versenyképesség

A gazdasági racionalitás megkívánja, hogy kizárólag azokba az irányokba induljunk el új technológiák implementálásával, amelyek hosszú távon is piacképesek, ezért egyelőre a projektlehetőségek alapos techno-ökonómiai vizsgálata zajlik - tette hozzá. A beruházási lehetőségek megvalósításához a vállalatcsoport hazai és Európai Uniós forrásokat egyaránt igénybe kíván venni. A regionális szintű hidrogéngazdaság kiépítését célzó óriásprojektek tekintetében az MVM-nél komolyan mérlegelik az IPCEI (Important Projects of Common European Interest) mint Európai Uniós finanszírozási eszköz nyújtotta lehetőségeket is.

A nemzetközi tapasztalatokkal összhangban az MVM álláspontja is az, hogy a technológia újszerűsége miatt, ebben a kezdeti fázisban még szükségesek a külső ösztönzők, támogatások annak érdekében, hogy versenyképes termékeket és szolgáltatásokat lehessen kialakítani és nyújtani a hidrogén értékláncon belül is. Az elmúlt évek trendjei alapján azonban a hidrogéntechnológia versenyképességének kilátásai rendkívül biztatóak és javulnak, mind a technológia fejlődésének, mind a méretgazdaságosságnak köszönhetően.

A hazai hidrogéngazdaság jelenlegi érettsége rövid és közép távon jelentős K+F+I tevékenységet tesz szükségessé. Az MVM hosszú távon a K+F+I, illetve pilot projektek során szerzett tapasztalatokat felhasználva kívánja megalapozni üzleti döntéseit az egyes technológiák és beruházások felskálázására vonatkozóan

- véli Bertalan Zsolt.

A társaság a K+F+I tevékenységekre fordított erőforrásait hosszú távon is fent kívánja tartani, mivel az alapvetően átalakuló energiaipar teljes dekarbonizációjához szükséges technológiai megoldások még vagy nem, vagy csak laboratóriumi fázisban léteznek. Részben ezért a tudományos szférával szorosan együttműködve, aktívan részt kívánunk venni a nélkülözhetetlen tudományos, technológiai és horizontális kompetenciaegyüttes Nemzeti Hidrogénstratégia által is kiemelt feladatként megjelölt kiépítésében - mondta.

Napenergia a gáztárolóban

Az egyik kutatási kulcsterületet a villamos energia hidrogén formájában történő tárolása, illetve ennek versenyképessé tétele jelenti, melynek érdekében még számos kutatást kell elvégezni, és a piac kialakítását támogató szabályzói háttér megalkotása is szükséges.

A vállalatcsoporthoz tartozó Magyar Földgáztároló (MFGT) Zrt. 2021 elején indította el Akvamarin nevű pilot projektjét, melynek keretében egy megközelítőleg 2,5 MW összteljesítményű elektrolizáló rendszert és a hozzá tartozó hidrogén gázelőkészítő technológiát létesít a Kardoskúti Földalatti Gáztárolónál. Az elektrolizáló berendezés működtetésével a napelemek által termelt többlet villamos energia felhasználásával hidrogén áll majd elő, melyet a tervek szerint földgázzal keverve az MFGT saját gázzal működő berendezéseiben használ fel, csökkentve ezzel a CO2-kibocsátást, illetve a szállítórendszeren keresztül a végfogyasztókhoz is eljuttatható lesz.

A 24 hónap alatt megvalósítandó projekt indulása óta eltelt időszakban a társaság lefolytatta a szükséges közbeszerzési eljárásokat, a tapasztalatokra, eredményekre várhatóan 2022-ben második felében lesz érdemes visszatérni - fogalmazott Bertalan Zsolt. A villamosenergia-rendszer kiegyensúlyozásához is hozzájáruló, körülbelül 2,9 milliárd forint összberuházási értékű projekt megvalósításához a társaság 1,9 milliárd forint támogatást nyert el az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási és Innovációs Hivatal közös pályázatán.

