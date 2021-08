Most bárki bepillanthat az MNB szupertitkos páncéltermébe – Ilyen képet még biztos nem láttál a magyar aranytartalékról

Az MNB Facebook-oldalának köszönhetően végre bárki betekinthet a jegybank páncéltermébe, ahol az ország aranytartalékát őrzik. Emellett bejegyzésében az MNB eddig nem ismert információkat is megosztott Magyarország aranytartalékáról.

360 fokban elforgatható képet tett közzé szerdán az MNB a magyar aranytartalék egy részéről Facebook-oldalán. Ennek köszönhetően most bárki úgy érezheti, mintha belépne a jegybank páncéltermébe az aranytömbök közé.

Az MNB bejegyzése szerint a páncélteremben több mint 7500 aranyrudat tárolnak, melyek értéke egyenként meghaladja a 220 millió forintot. Az arany különlegesen magas 99,76%-os átlagos tisztaságú, de vannak 99,98%-os példányok is.

Az aranytartalék között Argentínától Kanadáig, Svájctól egészen a távol-keletig számos ország akkreditált aranyöntödéjének cégérével találkozhatunk. A magyar aranytartalékban 85 éves, 1936-ban készült tömböket is felfedezhetünk a páncélteremben, ezeket New Yorkban öntötték.

A 94,5 tonna nemzeti aranytartalék nagy része már acélládákban pihen, amelyek bal és jobb oldalon sorakoznak, de a felvételen így is tekintélyes mennyiségű arany között nézhetünk körbe. A mérlegelést és leltározást követően a most látható mennyiség is hasonló módon kerül elhelyezésre – teszi hozzá a jegybank.

Az MNB az elmúlt időszakban többször is jelentősen növelte fizikai aranykészletét, előbb 2018 októberében tízszeresére emelte az arany súlyát a tartalékban és fizikailag is hazahozták a tömböket, majd idén áprilisban ezt még megháromszorozta a jegybank, így alakult ki a jelenlegi 94,5 tonnás aranytartalék. Ez június végi állapot szerint 4,5 milliárd eurót ért a jegybank teljes 30,8 milliárd eurós devizatartalékán belül.

