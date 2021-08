Szép csendben elismerést kapott Magyarországon a világ legbotrányosabb vakcinája

A Bharat Biotech Twitter-posztja szerint újabb mérföldkő számukra a magyar elismerés, ugyanis ez az első Good Manufacturing Practice (jó gyártási gyakorlat) bizonyítvány, amelyet a Bharat Biotech európai hatóságoktól kapott. Az EudraGMDP nevű európai adatbázisba is bekerült bizonyítványt az Országos Gyógyszerészeti Intézet bocsátotta ki.

Another milestone in our account as COVAXIN® receives GMP certificate from Hungary. This marks the 1st EUDRAGDMP compliance certificate received by Bharat Biotech from European regulatories. #BharatBiotech