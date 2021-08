Újabb tüntetések zajlanak Franciaországban a korlátozások ellen

Ezrek tüntettek Párizsban és más francia városokban szombaton: ez volt sorozatban a negyedik hétvége, hogy az emberek utcára vonultak a koronavírus-járvány megfékezése érdekében életbe léptetett korlátozások ellen.

A megmozdulásokra két nappal azután került sor, hogy a francia alkotmánytanács jóváhagyta azt a törvényt, amely előírja, hogy csak védettségi igazolvánnyal látogathatók a bárok és éttermek, és kötelezővé teszi az egészségügyi dolgozóknak a koronavírus elleni védőoltást.

Hétfőtől csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők mehetnek kávézóba és étterembe, illetve használhatják a távolsági közlekedést. Egyes esetekben a kórházak is elkérhetik a dokumentumot, amely a friss negatív Covid-tesztet, az oltást vagy a betegségből felgyógyulást igazolja. Az igazolvány már eddig is kellett a kulturális és rekreációs célú létesítmények - köztük a mozik, koncerttermek, vidámparkok - látogatásához, amennyiben azok ötvennél több embert fogadtak be.

A szombati tüntetések nagyrészt békésen zajlottak. Párizson kívül Marseille-ben, Nizzában és Lille-ben is utcára vonultak az emberek. A tiltakozók azt kifogásolták, hogy az új rendelkezések csorbítják szabadságjogaikat, és burkoltan kötelezővé teszik az oltást. A megmozdulások ellenére felmérések azt mutatják, hogy a franciák többsége támogatja a védettségi igazolványról szóló rendelkezéseket.

Franciaországban naponta legalább 21 ezerrel nő a regisztrált fertőzöttek száma a koronavírus delta variánsának terjedése miatt. Eddig több mint 112 ezren vesztették életüket a Covid-19-ben. A mintegy 67 millió lakosú Franciaországban a lakosság közel 54 százalékát oltották be teljesen. Legalább hétmillióan kapták meg az első oltást azóta, hogy Macron július 12-én bejelentette: védettségi igazolványra lesz szükség több létesítményben.

