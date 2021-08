Koronavírus: tombol a járvány Iránban is

Rekordszámú napi új fertőzésről és halálesetről számoltak be vasárnap Iránban az egészségügyi hatóságok a másfél éve tartó koronavírus-járványban, amelynek egy új, minden eddiginél erősebb, ötödik hulláma június vége óta sújtja az országot.

Az utóbbi 24 órában 39 600 új fertőzöttet és 542 halálesetet jegyeztek föl. A koronavírus-járványnak az ezt megelőző legerősebb hulláma tavaly novemberben volt az országban. Az új adatokkal az eddigi összes fertőzött száma 4,158 millió, a halálos áldozatok száma pedig 94 015, a legtöbb a Közel-Keleten.

Az új járványhullám - amelynek gyors terjedéséhez a nagyon fertőző delta vírusvariáns jelenléte is hozzájárul - túlterhelte a kórházakat, amelyekben még soha nem volt annyi válságos állapotú beteg, mint most. Számuk az utóbbi napban 6462-vel nőtt. Az állami tévé is elismerte, hogy a kórházak a túlterheltség miatt nem tudják betartani a betegek ellátásra előírt egészségügyi eljárást, a helyzet válságos.

Ali Hamenei ajatolláh, legfelsőbb politikai és vallási vezető a múlt héten utasította az illetékes tisztségviselőket, hogy hozzanak meg minden szükséges intézkedést, sőt, vitassák meg egy országos kijárási tilalom bevezetését is. A kormány azonban vonakodik egy ilyen intézkedéstől, mert fél, hogy ez nagyon sokat ártana a gazdaságnak, amelyet egyébként is sújtanak az amerikai szankciók.

A gyenge oltási kampány sem segít a helyzeten. Az Oxfordi Egyetem Our World in Data című online publikációja a teheráni kormányzati források által kiadott hivatalos adatok alapján úgy számol, hogy a mintegy 80 millió lakosnak csak a 3,3 százaléka van teljesen beoltva.

Az iráni kormány éppen az amerikai szankciókat, ebből kifolyólag a pénztelenséget okolja azért, hogy nincs elég oltóanyag az országban.

