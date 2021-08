Keveset tudunk a koronavírus lamdba variánsáról, de aggasztók a legfrissebb tanulmányok

A koronavírus-járvány továbbra sem ért véget és a delta után most a lambda-változat által okozott fertőzések is megjelentek az Egyesült Államokban, többek között Texasban, ahol a múlt hónapban a Houston Methodist Hospital jelentette az első esetet.

Eddig 1060, a lambda-változat által okozott Covid-19-es esetet azonosított az Egyesült Államokban. Bár ez a szám messze elmarad a delta variáns által okozott esetek számának növekedésétől - amely az új esetek mintegy 83 százalékát teszi ki az Egyesült Államokban -, a szakértők szerint a lambda variánsra különösen kell figyelni.

A lambda változatot először decemberben azonosították Peruban. Az Egészségügyi Világszervezet a deltát "aggodalomra okot adó változatnak" nevezi. A lambda egy fokozattal lejjebb, "érdekes változatként" van megjelölve.

Naponta keletkeznek változatok - már ha a változatot új mutációként lehet definiálni. A kérdés az, hogy ezek a mutációk valamiféle előnyt biztosítanak-e a vírusnak, ami természetesen az ember hátrányára válik? A lambda esetében a válasz igen

- mondta Gregory Poland orvosprofesszor, a minnesotai Rochesterben található Mayo Klinika oltáskutató csoportjának igazgatója a CNN-nek.

A lambdával kapcsolatban még sok a kérdés. Az Egyesült Államokban a lambda variáns közel sem olyan aggasztó, mint a delta variáns, amely országszerte az esetek számának növekedését okozta, de a korai vizsgálatok arra utalnak, hogy olyan mutációkkal rendelkezik, amelyek a koronavírus eredeti törzsénél fertőzőképesebbé teszik.

Nehéz biztosan megállapítani, hogy mennyire fertőző a lambda, és mennyire működnek a vakcinák. Egyelőre úgy tűnik, hogy a lambda fertőzőképesebb, mint az eredeti SARS-CoV-2 vírus

- írta Preeti Malani, az Ann Arbor-i Michigani Egyetem fertőző betegségek osztályának főorvosa. A szakember szerint azonban bizakodásra ad okot, hogy a vizsgálatok azt sugallják, hogy a jelenleg rendelkezésre álló vakcinák továbbra is védelmet nyújtanak.

Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy az adatok jelenleg megoszlanak arról, hogy a vakcinák mennyire védenek a lambda-változat ellen, és a tudósok szerint a variáns további tanulmányozására lesz szükség.

Júliusban a kutatók egy laboratóriumi tanulmányban azt írták, hogy találtak némi bizonyítékot arra, hogy a Johnson & Johnson oltóanyagot egyszeri adagban kapó emberek számára hasznos lehet egy emlékeztető oltás, amely jobban védi őket a koronavírus új variánsaival, köztük a lambda variánssal szemben. A tanulmányt laboratóriumban végezték, és nem tükrözi a vakcina valós hatásait -- az írás a biorxiv.org szerveren jelent meg, azonban nem esett át gondos szakértői értékelésen.

Nathaniel Landau, a New York-i Egyetem Grossman School of Medicine munkatársa és kollégái elmondták, hogy a beoltott önkéntesektől vett vér vizsgálatai azt mutatják, hogy az újonnan megjelenő változatok közül legalább néhány kikerülheti a Johnson & Johnson oltóanyagának egyetlen adagja által nyújtott védelmet. Egy második adag J&J vakcina, vagy akár a Moderna vagy a Pfizer vakcinájával történő emlékeztető oltás segíthet - számoltak be a kutatók.

A vizsgálatban a béta, delta, delta plusz és lambda változatok csak "szerény" ellenállást mutattak a Pfizer/BioNTech és Moderna koronavírus elleni vakcinák által kiváltott antitestekkel szemben, ami arra utal, hogy a vakcinák még mindig működnek.

Ezzel szemben egy másik, a múlt héten a biorxiv.org online szerveren közzétett pre-print tanulmányban laboratóriumi kísérletek során az állapították meg, hogy a lambda változat tüskefehérjéjében találtak három mutáció - RSYLTPGD246-253N, 260 L452Q, F490S - amelyek ellenállást biztosíthatnak a vakcinák által kiváltott immunitással szemben, de további kutatásokra van szükség. A japán tudósok által írt tanulmányt még nem publikálták lektorált folyóiratban.

Két további mutáció, a T76I és az L452Q segít abban, hogy a lambda rendkívül fertőző legyen. Jelenleg a lambda-változatot a WHO "érdekes variánsnak" jelölte meg. Egyelőre nem tudjuk, hogy ez a variáns nagyobb aggodalomra ad-e okot, mint a delta variáns

- írta Ravina Kullar gyógyszerész és epidemiológus, az Infectious Diseases Society of America szakértője.

Gregory Poland, a Mayo Clinic professzora arra figyelmeztetett, hogy minél többen nem viselnek maszkot és maradnak oltatlanok, annál valószínűbb, hogy a jövőben további változatok jelennek meg - köztük olyanok, amelyek teljesen kikerülhetik a vakcinákat. Mivel a koronavírus továbbra is emberről emberre ugrál, minden egyes új fertőzéssel egy kicsit megváltozik -- mint minden vírus --, és ezek a változások vagy mutációk vagy jóindulatúak lehetnek, vagy könnyebben átvihetővé és veszélyessé tehetik a vírust.

Egyre több és több variánst fog kifejlődni, és végül egy vagy több ilyen variáns megtanulja, hogyan kerülje ki a vakcinával kiváltott immunitást. És ha ez igaz, akkor kezdhetjük elölről az egészet

- mondta Poland.

Címlapkép: Leonardo Fernandez Viloria/Getty Images