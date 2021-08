Meglepően nagyot esett a magyar infláció, de korai lenne még fellélegezni

A júniusi 5,3%-ról júliusban 4,6%-ra esett vissza az éves inflációs ráta. Ez elmarad az előzetes várakozásoktól, a szakemberek kicsivel 5 százalék alatti áremelkedési ütemre számítottak. Ősszel viszont ismét élénkülhet az áremelkedés, a kérdés csak az, hogy az év végén megdönti-e a júniusi csúcsot.

Egy év alatt az élelmiszerek ára 3,1, ezen belül az étolajé 27,5, a munkahelyi étkezésé 8,4, a margariné 8, a baromfihúsé 7,7, a büféáruké 7,3, a liszté 7,2, az éttermi étkezésé 6,2%-kal emelkedett. A szeszes italok, dohányáruk átlagosan 11,1, ezen belül a dohányáruk 18,1%-kal drágultak. A tartós fogyasztási cikkekért 3,8%-kal kellett többet fizetni, ezen belül a szobabútorok 10,7, a konyha és egyéb bútorok 8,4, az új személygépkocsik 7,5%-kal kerültek többe. A járműüzemanyagok ára 19,8, a lakásjavító és -karbantartó cikkeké 11,9%-kal magasabb lett. A szolgáltatások 2,9, ezen belül a lakásjavítás és -karbantartás 11,3, az üdülési szolgáltatások 7,6%-kal drágultak.

Júniushoz képest a fogyasztói árak átlagosan 0,5%-kal nőttek. Az élelmiszerek ára 0,1%-kal emelkedett, az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) nélkül számítva áruk átlagosan 0,4%-kal nőtt. Az élelmiszereken belül az étolaj 3,8, a baromfihús 2,1, a vaj és vajkrém 1,5, a száraztészta, illetve a munkahelyi étkezés egyaránt 1,1%-kal többe, az idényáras élelmiszerek 2,4, a sertéshús, valamint a szalámi, szárazkolbász, sonka egyaránt 0,8, a tojás 0,7%-kal kevesebbe került. A járműüzemanyagok ára 4,2, a lakásjavító és -karbantartó cikkeké 4,1%-kal nőtt. A szolgáltatások 0,4, ezen belül az üdülési szolgáltatások átlagosan 7,8%-kal drágultak.

Áralakulás (2021. júl., százalék) havi vált. éves vált. Élelmiszerek 0,1 3,1 Szeszes ital, dohány 0,1 11,1 Ruházkodás -1,2 -0,2 Tartós fogy. cikk 0,5 3,8 Háztart. energia 0,0 0,4 Egyéb cikk, üzemanyag 1,9 8,6 Szolgáltatások 0,4 2,9 Fogyasztói árindex 0,5 4,6 Maginfláció 0,4 3,5 Nyugdíjas infláció 0,4 4,2 Forrás: KSH, Portfolio

A maginfláció a júniusi 3,8 százalékról 3,5%-ra esett vissza, míg a nyugdíjas árindex 4,2% volt júliusban.

A fenti táblázatból látszik, hogy árcsökkenést a ruházkodási cikkek esetében mért a KSH, az üzemanyagok esetében a tavalyi magasabb bázis lassította ugyan az éves áremelkedést, de még így is folyamatosan emelkedtek az árak, nem véletlen, hogy történelmi csúcson is járt az üzemanyagár. A dohánytermékek esetében az áprilisi jövedéki adó-emelés még jövő tavaszig emeli az éves rátát, de az egyszeri hatás volt, így a havi árváltozás már nem jelentős.

A júliusi adat egyébként azt is jelenti, hogy hosszú hónapok után először

várhatóan már nem a magyar infláció volt a legmagasabb Európában.

Az előzetes adatok alapján Lengyelországban az előző havi 4,4%-ról 5 százalékra emelkedett a pénzromlás üteme. Az Eurostat jövő szerdán publikálja majd átfogó adatait, de meglepő lenne, ha nem a lengyel áremelkedés lenne már a kontinens élén.

A KSH adatközlése után délelőtt tízkor az MNB is publikálja saját inflációs mutatóit. A jegybank számára egyébként jó hír a vártnál alacsonyabb inflációs ráta, ami akár a forint további erősödését is támogathatja, így akár a 350-es szintet is célba veheti a magyar deviza.

Fellélegezni viszont még korai lenne, az elemzők szerint a negyedik negyedévben ismét emelkedhet az infláció az átmeneti lassulás után,

nem kizárt, hogy november-decemberben a júniusi 5,3%-ot is meghaladja majd az éves áremelkedés.

