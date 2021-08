Alibifoci: miért nem csökken a korai iskolaelhagyók száma Magyarországon?

Az ezredforduló óta az EU közös oktatáspolitikai céljai lassan megújultak, azok az indikátorok azonban, melyek az egyes országok közoktatási rendszereinek sikerességét mérik meglepően stabilak. E mérőszámok között van két úgynevezett kulcsindikátor (headline indicator), melyekhez 2020-ig elérendő közös célértékek kapcsolódtak. Az egyik a diplomás 30-34 évesek aránya, mellyel kapcsolatban a közös cél az országonként és átlagosan 40 százalék elérése volt, a másik pedig a korai iskolaelhagyók, az oktatásból teljes értékű középfokú végzettséggel kilépő 18-24 évesek arányának átlagosan 10 százalék alá csökkentése volt.

E közös célok megvalósulását az unió változatos eszközrendszerrel szolgálja: folyamatosan monitorozza az egyes tagországok teljesítményét, értékeli a kulcsindikátorokhoz kapcsolódó oktatáspolitikai beavatkozásokat, sok tagország részvételével zajló kutatásokat és kísérleti programokat finanszíroz, valamint a strukturális alapok felhasználására kidolgozott tagállami tervek értékelése során előnyben részesíti azokat a fejlesztéseket, melyek a célértékek teljesítéséhez kapcsolódnak. Az EU tehát kizárólag puha eszközöket alkalmaz, amelyek szemmel láthatóan működnek; mind a diplomások aránya, mind pedig a korai iskolaelhagyók aránya tekintetében a most nyilvánosságra hozott 2020-as adatok alapján az EU átlagában teljesültek a közös célok. Az, hogy ez a „nyílt koordinációs mechanizmusnak” nevezett rendszer ilyen jól működik egy jó kormányzásról szóló pompás elemzés tárgya lehetne, ami erősen árnyalná a cselekvésképtelen EU-ról Magyarországon kialakult képet. Mindenesetre a diplomás fiatalok és korai iskolaelhagyók európai átlagának majdnem két évtizede töretlenül zajló javulása a tagállamok oktatáspolitikai erőfeszítéseinek érdeme, melyet az uniós eszközrendszer kitartó alkalmazása ösztönzött.

Ami Magyarországot illeti ennek a sikernek nincs nyoma. Miközben 2020-ban az unió átlagában a diplomások aránya a 30-34 éves korcsoportban 41 százalék volt (amivel az EU túlteljesítette az erre az évre a maga számára kitűzött célt), Magyarországon ez az arány csupán 33,2 százalék, s inkább távolodunk a közös céltól, semmint közelednénk hozzá. (Ennek okairól itt írtam.)

A korai iskolaelhagyók arányának alakulása azért speciális, mert e tekintetben az ezredfordulón nagyon jelentős előnnyel indultunk a legtöbb európai országhoz képest, ráadásul 2006 és 2010 között majdnem két százalékkal javultak az adataink. Utána azonban ismét romlottak, az évtized közepétől pedig 12 százalék körül ragadtak, ami ekkor már rosszabb teljesítmény volt, mint az EU folyamatosan javuló, 2020-ra 10 százalék alá csökkenő átlaga.

A korai iskolaelhagyók arányának alakulása az EU27 átlagában és Magyarországon 2002 és 2020 között. (EUROSTAT)

A kérdés tehát az, hogy az elmúlt évtizedben mit tett, vagy nem tett a magyar kormány, ami miatt a kezdeti jó pozíció ellenére sem sikerült 10 százalék alá nyomnia a középfokú végzettség nélkül az oktatásból kilépő fiatalok arányát?

Az EU Bizottság a Magyarország számára évente kiadott úgynevezett ország-specifikus ajánlásokban – számos egyéb oktatási probléma mellett – minden évben hűségesen megemlíti a korai iskolaelhagyók száma csökkentésének kérdését. A magyar kormány a Bizottság ajánlásaira válaszul évente Nemzeti Reformprogramot készít, ami többnyire megismétli a korábbi évek intézkedéseit, melyek döntő többsége olyan rásegítő (értsd: a problémát önállóan megoldani nem képes) program, amit az előző évtized kormányaitól örökölt.

A korai iskolaelhagyás lényegében a tanuló lemorzsolódása. Ennek rendkívül sok, merőben egyéni családi, pszichológiai, tanulási, egészségügyi, vagy a tanulótól teljesen független oka (például bántalmazó iskolai környezet) lehet. Ennek következtében azoknak a veszélyeztetett tanulóknak az azonosítása, akiknek idejében személyre szabott segítséget kell kapniuk a lemorzsolódás megelőzése érdekében borzasztóan nehéz. Mindezek miatt az európai országok korai iskolaelhagyást célzó oktatáspolitikai eszköztárának két kulcseleme van: az iskolában maradást szolgáló pozitív ösztönzők alkalmazása és az iskolák képessé tétele arra, hogy lemorzsolódást megelőző rendszert hozzanak létre és működtessenek. Ez utóbbi rendszer lelke egy korai előrejelző mechanizmus. A pedagógusoknak fel kell készülniük arra, hogy észrevegyék azokat a jeleket, melyek alapján azonosíthatják a támogatást igénylő tanulókat. Ilyen jelek lehetnek a megváltozott magatartás, lelki problémák, az egészség megromlása, megváltozott családi helyzet, gyorsan romló tanulmányi eredmény, tanulócsoporton belüli elszigetelődés, bármilyen iskolán kívüli problematikus tevékenység, vagy szinte bármi más. (Az ilyen rendszereket kialakító iskolák általában 10-15 lehetséges jelzést azonosítanak.) Értelemszerűen, a lemorzsolódást megakadályozni hivatott iskolai támogatás is az azonosított problémák jellegétől függ. Ami mindezzel kapcsolatban látni kell az, hogy ilyen mértékű személyre szabottságra csak nagy autonómiával rendelkező, ennek megfelelően a rendkívüli helyzetekhez alkalmazkodni képes, egymással intenzíven együttműködő pedagógusokat foglalkoztató, valamint a szociális és egészségügyi szolgáltatókkal és a családokkal együttműködő iskolák képesek. Az iskolai autonómia az európai országok oktatási rendszereiben azonban természetes adottság, tehát a lemorzsolódást megelőzni hivatott rendszerek fejlesztésének nincs strukturális akadálya. Egyértelműen rögzíteni kell az ezzel kapcsolatos elvárásokat, rá kell szánni sok erőforrást és időt, s a dolog működni fog.

Nem így Magyarországon. Mint arról korábban írtam, a tíz évvel ezelőtt született „köznevelési” - az iskolák állami gondozásba vételét intézményesítő – törvény felszámolta az intézményi autonómiát. Azóta a KLIK-es tisztviselők által mikro-menedzselt és szélsőségesen standardizált központi szabályok alapján működő iskolák képtelenek befogadni egy ilyen személyre szabott lemorzsolódást csökkentő rendszert. Ráadásul a magyar kormány pozitív ösztönzők helyett büntetésekkel (a közpolitikai szakirodalomban használt eufémizmussal élve: negatív ösztönzőkkel) igyekszik visszatartani a gyerekeket a hiányzástól és a lemorzsolódástól. Tanköteles korú gyerekek esetében megvonja a családi pótlékot, a hiányzások egy bizonyos száma felett pedig az iskoláknak bejelentést kell tenniük a gyermekvédelemnél, ami hivatalból eljárást indít. A tankötelezettség 16 évre csökkentett lejárta után pedig bizonyos számú hiányzás esetén a gyerek tanulói jogviszonya egyszerűen megszűnik. (A kormány tehát maga is hozzájárul a lemorzsolódás növekedéséhez.) Ez van, ha a gyerek nem tanúsít jogkövető magatartást.

Ilyen körülmények között, ha a kormány demonstrálni szeretné a Bizottság számára, hogy mindent megtesz a korai iskolaelhagyás csökkentése érdekében, s nem szeretne lemondani azokról a kétes célokra és nem kevésbé kétes módon felhasznált közösségi forrásokról, melyeket erre a célra hivatkozva lehívhat, nem marad más a számára, mint amit pestiesen alibifocinak hívunk. Konkrétabban: a kormány létrehoz valamilyen a szélsőségesen centralizált és bürokratikus, tehát a magyar rendszerhez illeszkedő értelmetlen mechanizmust és ad neki egy az európai oktatási gyakorlatban valami teljesen mást jelentő, de a Bizottságnak készült anyagokban jól mutató nevet.

Mindezek jegyében a közoktatási törvény 2014-es módosítása létrehozott egy a lemorzsolódás kockázatának kitett gyerekek azonosítását szolgáló korai előrejelző rendszert. (A nemzetközi szóhasználatban: Early Warning System – EWS.) Mivel ez a magyar rendszer lényegében egy központosított adminisztratív online adatszolgáltatási kötelezettség, nem veheti figyelembe a lemorzsolódás kockázatáról tudósító lehetséges jelzések végtelen sokféleségét. Kiemelt tehát egyetlen egy, adminisztratív módon jól dokumentálható jelet, a tanulmányi eredmény gyors romlását. A törvény szerint „lemorzsolódással veszélyeztetett az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé.” Azok a tanulók tehát, akik szüleik válása miatt depressziósak lesznek, akiket alkoholista szüleik teljesen elhanyagolnak, akiket minden nap elvernek az erősebb fiúk, akik kénytelen dolgozni, hogy kiegészítsék szegénységben élő családjuk jövedelmét, nem kerülnek be a jelzőrendszerbe. Mint ahogy kimaradnak azok is, akik valamilyen akut betegséget kapnak vagy drogozni kezdenek, akik a napi megaláztatások és kudarcok miatt esetleg csak egyre jobban gyűlölik az iskolát – feltéve, hogy az év végi átlaguk nem romlik 1,1 osztályzatnyit. A kilátásba helyezett „komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések” pedig egy bürokratikus tolvajnyelven megfogalmazott szakmai sületlenség, sehol sem történik meg a definiálása, nem rendelődnek hozzá eljárások, kidolgozott módszerek és erőforrások. Az egész rendszer, úgy ahogy van értelmetlen, s mivel csak az iskolák adminisztratív terheit növeli, többnyire ügyelnek arra, hogy egyetlen gyereket se büntessenek 1,1-es átlagromlással. (Mint tudjuk, az iskolai osztályzat nem objektív mérce, nem is ez a funkciója.)

Mindezek alapján nem meglepetés, hogy változatlanul minden évben több mint tízezer gyerek hullik ki a magyar közoktatásból mielőtt bármilyen a boldoguláshoz szükséges középfokú végzettséget szerzett volna. (Már régen nem az általános iskolai, hanem a középfokú végzettség megszerzése a kötelező minimum.) Ki lehet számolni, hogy a magyar kormányzat a maga végtelen bölcsességében egy évtized alatt mennyivel gyarapította a közmunkával megkereshető éhbérre szoruló felnőtt állampolgárok számát.

