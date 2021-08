Miközben mindenki a harmadik oltással van elfoglalva, nagy gond lett a magyar átoltottsággal

Csiki Gergely Cikk mentése Megosztás

Az adott ország lakosságának koronavírus elleni védekezőképességét elsősorban a vakcinák első és második dózisának beadása, illetve annak lakossághoz viszonyított aránya határozza meg. Ebből a szempontból az elmúlt hetekben sajnos nagyon rosszul teljesítünk, pedig most lenne itt az idő - a delta variáns erőteljes megjelenése előtt - a védelmi pajzs megerősítésére és a fertőzés terjedésének megelőzésére, ha az őszi nagyobb hullámot el akarjuk kerülni. Időközben érkeztek is szakértői javaslatok az átoltottság felpörgetésére, bemutatjuk azokat is.