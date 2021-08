MNB: a júliusi kamatemelés az augusztusi döntésünkre is irányadó lehet

„A Monetáris Tanács egybehangzó érvelése szerint az inflációs kilátásokat övező kockázatok továbbra is felfelé mutatnak”, ezért „indokolt a kamatemelési ciklus határozott lépéssel történő folytatása. A tanácstagok egységesen kiemelték, hogy havi ütemben kell végrehajtani a kamatemeléseket. Hozzátették, hogy a júliusi lépésköz irányadó lehet az augusztusi döntést illetően” – ezek azok a kulcskifejezések a júliusi MNB kamatdöntési jegyzőkönyvből , amelyeket szerdán délután tett közzé a jegybank. Mivel júliusban végül határozott, 30 bázispontos emeléssel 1,2%-ra változott az alapkamat, így a friss információ azt üzeni, hogy ez augusztusban akár 1,5%-ra is növekedhet és majd a szeptemberi kamatdöntéskor fogja átfogóan értékelni a jegybank az addig végrehajtott kamatemelések hatásait.

A most közzétett rövidített jegyzőkönyvből kiderül, hogy a Monetáris Tanács egyhangúan döntött július végén a 30 bázispontos kamatemelésről és egybehangzóan értékelte úgy, hogy ezt a továbbra is felfelé mutató inflációs kockázatok miatt kell meglépnie. A fenti mondatok, illetve az alábbiak azt üzenik, hogy a Monetáris Tanács augusztusban is 30 bázispontos emelésben gondolkodik és a ciklust a szeptemberi átfogó értékelés eredményei ismeretében addig akarja folytatni, amíg az inflációs kockázatok kiegyensúlyozottá válnak, illetve tartósan visszatér a 3%-os középtávú inflációs célra a pénzromlás éves üteme.

Néhány fontosabb üzenet a most közzétett júliusi monetáris tanácsi jegyzőkönyvből:

„A Monetáris Tanács egybehangzó érvelése szerint az inflációs kilátásokat övező kockázatok továbbra is felfelé mutatnak. Ezért az árstabilitás biztosítása, a másodkörös inflációs hatások megelőzése és az inflációs várakozások horgonyzása érdekében indokolt a kamatemelési ciklus határozott lépéssel történő folytatása.”

„A tanácstagok egységesen kiemelték, hogy havi ütemben kell végrehajtani a kamatemeléseket. Hozzátették, hogy a júliusi lépésköz irányadó lehet az augusztusi döntést illetően.”

„A Monetáris Tanács tagjai egybehangzóan amellett érveltek, hogy a kamatemelési ciklust addig szükséges folytatni, ameddig az inflációs kilátások fenntartható módon a jegybanki célon stabilizálódnak, és az inflációs kockázatok a monetáris politika időhorizontján újra kiegyensúlyozottá válnak.”

„A döntéshozók kiemelték, hogy a Monetáris Tanács a kamatemelési ciklus hatásainak átfogó értékelését a szeptemberi Inflációs jelentés előrejelzése alapján fogja végrehajtani.”

A friss inflációs adatok „megerősítik, hogy júniusban már erőteljesek voltak a gazdaság újranyitásából fakadó inflációs hatások. Az infláció a következő hónapokban már fokozatosan csökken, ugyanakkor várhatóan az év végéig a jegybanki toleranciasáv fölött alakul. Az infláció 2022 elején újból a jegybanki toleranciasávba süllyed és a monetáris politikai szigorító ciklus következtében 2022 közepétől a jegybanki cél körül stabilizálódik.”

„A tanácstagok egységesen azon a véleményen voltak, hogy a következő időszakban a monetáris kondíciók hatékony szigorítását a kamatemelési ciklus mellett a jegybanknak a hosszú futamidőn ható, válságkezelő eszközök fokozatos kivezetésének folytatásával szükséges támogatnia. Ennek következő lépése a hosszú lejáratú fedezett hiteleszköz alkalmazásának megszüntetése a júliusi döntés napjától. Néhány tanácstag kiemelte, hogy az eszköz ezt követően is a jegybanki eszköztár része marad, indokolt esetben ismét alkalmazható.”

„A tanácstagok egyetértettek abban, hogy az állampapír-vásárlási program kulcsfontosságú, ezért azt az MNB továbbra is tartós piaci jelenlét mellett fogja használni. Néhány tanácstag kiemelte, hogy a program következő felülvizsgálatára a 3000 milliárd forintos állomány elérésénél, az augusztusi kamatdöntéssel egy időben kerül sor.”

