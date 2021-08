ÁSZ-elnök: el kellene halasztani állami beruházásokat, hogy biztosan csökkenjen év végén az adósságráta

A lényeg

Domokos László és Pulay Gyula amellett érvelnek, hogy bizonyos állami beruházásokat és a bőkezű uniós előleg finanszírozást célszerű lenne átgondolni és visszafogni, hogy a költségvetésben tartalékok képződjenek az uniós viták kimenetelével kapcsolatos kockázatok kezelésére is.

Arra is rámutatnak, hogy ha esetleg még 2022-ben sem fogadnák el a magyar helyreállítási programot, miközben itthon a fejlesztések megelőlegezése továbbra is kitartana, akkor 2022 végén is előállna az a helyzet, hogy nem tudna csökkenni a GDP-arányos adósságráta, márpedig az alkotmányos előírás.

Azt is rögzítik: mivel idén a hivatalos kormányzati prognózisnál (4,3%) sokkal gyorsabban nő a gazdaság, és az első héthavi államháztartási bevételek is szépen alakultak, így már most kalkulálható az, hogy legalább 600 milliárd forintnyi többlet bevétel keletkezhet majd a 2022-es büdzsében. Ezért felvetik, hogy a fenti kockázatok miatt (uniós folyósítás időzítésének kérdőjelei, 2022 végére is vonatkozó adósságcsökkentési szabály, )

már most gondolkodni kell arról, hogy ezt a plusz költségvetési mozgásteret a gyorsabb adósságcsökkentésre fordítja-e a kormány, vagy elkölti majd jövőre is.

Ők összességében azt szorgalmazzák, hogy gyors gazdasági növekedés esetén inkább a költségvetési tartalékolásra és az adósságráta lefaragására gondoljon inkább a kormány.

Az ÁSZ vezetőinek cikke több szempontból is érdekes: egyrészt azért, mert üzenetében összecseng Matolcsy György jegybankelnök elmúlt hetekbeli, költségvetési politikával szemben kritikus hangvételű cikkeivel (ld. alább a vélemény részben), másrészt éppen ma jelentetett meg vélemény cikket az államadósság és annak fenntartható szintje témájában Varga Mihály pénzügyminiszter.

Harmadrészt azért, mert az ÁSZ vezetői rámutatnak arra a kockázatra, hogy akár jövőre, sőt 2023-re is átcsúszhat a magyar helyreállítási terv brüsszeli elfogadásának dátuma, (így addig teljesen magyar forrásból kellene megfinanszírozni a programot), miközben Ágostházy Szabolcs, az ITM uniós forrásokért felelős államtitkára a minap a Portfolio-nak adott exkluzív interjúban biztató kilátásként azt vázolta: ősszel összejöhet a megállapodás az Európai Bizottsággal. Ő is érzékeltette azonban, hogy lehet ennél rosszabb forgatókönyv, azaz csúszás is a menetrendben.

Az ÁSZ vezetőinek főbb üzenetei tételesen

A novekedes.hu oldalon megjelent terjedelmes cikk néhány fontosabb üzenete saját összefoglalásunkban:

A bevezetőben rögzíti a két szerző: fontos kérdés azt eldönteni, hogy 2022-ben az újraindítás legyen-e a fő költségvetési prioritás, vagy a gyors gazdasági növekedés miatt inkább a tartalékolás, azaz a többlet bevételek adósságcsökkentésre fordítása. Úgy látják, hogy „Ma még ez a kérdés – többek között az uniós források beérkezése időpontjának bizonytalansága miatt – nem eldönthető.” Mindenesetre a cikkben szempontokat mondanak arra, hogy inkább a gazdaság túlfűtöttségének elkerülése, az állami beruházások visszafogása és így a költségvetési tartalékolás, az adósságráta biztosan megtörténő lefaragása kell legyen a fontos cél.

Úgy látják, hogy „Ma még ez a kérdés – többek között az uniós források beérkezése időpontjának bizonytalansága miatt – nem eldönthető.” Mindenesetre a cikkben szempontokat mondanak arra, hogy inkább a gazdaság túlfűtöttségének elkerülése, az állami beruházások visszafogása és így a költségvetési tartalékolás, az adósságráta biztosan megtörténő lefaragása kell legyen a fontos cél. Az ÁSZ két vezetője az újraindítás kapcsán a foglalkoztatás területén két főbb feladatot is azonosít : 1.) „kiemelt feladat a nem dolgozó és nem tanuló fiatalok arányának a csökkentése”, mert szerinte ezen a téren 2016-2019 között 11%-on stagnálás volt, 2.) „megfontolandó, ésszerű állami intézkedési irány annak elősegítése, hogy munkavállalók a digitális gazdaság kihívásainak meg tudjanak felelni, mivel a felgyorsuló digitalizációs folyamatokhoz sokan nem tudnak segítség nélkül alkalmazkodni.”

: 1.) „kiemelt feladat a nem dolgozó és nem tanuló fiatalok arányának a csökkentése”, mert szerinte ezen a téren 2016-2019 között 11%-on stagnálás volt, 2.) „megfontolandó, ésszerű állami intézkedési irány annak elősegítése, hogy munkavállalók a digitális gazdaság kihívásainak meg tudjanak felelni, mivel a felgyorsuló digitalizációs folyamatokhoz sokan nem tudnak segítség nélkül alkalmazkodni.” A béremelések és a termelékenység kapcsán rámutatnak: „Ha a gazdaság dinamizálása a vásárlőerő bővítését indokolja, akkor a bruttó bérek növelésének ösztönzése helyett inkább a nettó keresetek emelésének lehetőségét lenne célszerű mérlegelni a személyi jövedelemadó további mérséklése révén.” (Ezt a kérdést egy tegnapi interjúban is felvetette az ÁSZ-elnök, akár 0%-ra csökkentett szja formájában – a szerk.) Úgy látják: „A minimálbér jelentősebb emelése viszont racionális lépés, mivel a legalacsonyabb bérek növekedése mellett hozzájárul a gazdaság kifehéredéséhez, és magasabb hatékonysági követelményt állít a foglalkoztatással szemben.”

„Ha a gazdaság dinamizálása a vásárlőerő bővítését indokolja, akkor a bruttó bérek növelésének ösztönzése helyett inkább a nettó keresetek emelésének lehetőségét lenne célszerű mérlegelni a személyi jövedelemadó további mérséklése révén.” (Ezt a kérdést egy tegnapi interjúban is felvetette az ÁSZ-elnök, akár 0%-ra csökkentett szja formájában – a szerk.) Úgy látják: „A minimálbér jelentősebb emelése viszont racionális lépés, mivel a legalacsonyabb bérek növekedése mellett hozzájárul a gazdaság kifehéredéséhez, és magasabb hatékonysági követelményt állít a foglalkoztatással szemben.” A beruházások terén arra mutat rá a két szerző, hogy a válság során ésszerű lépés volt az állami beruházások felerősítése, „A piaci alapú beruházások ismételt gyors felfutása esetén azonban a beruházási erőforrások piacain túlkereslet alakulhat ki, amely a beruházások elhúzódását, megdrágulását és – az amúgy is magas – importhányadának további emelkedését okozza.” Emiatt úgy látják: a következő hónapok kulcskérdése az, hogy az államon kívüli szereplők beruházási aktivitása milyen gyorsan emelkedik. Azt hangsúlyozzák: „Dinamikus emelkedés esetén célszerű az állam beruházási és beruházás ösztönzési aktivitását visszafogni. Ennek egyik eszköze, hogy az állam kevesebb beruházást indít el, a másik eszköze pedig az, hogy kisebb mértékben előlegezi meg a többi szektorok beruházásának támogatását.”

Ennek egyik eszköze, hogy az állam kevesebb beruházást indít el, a másik eszköze pedig az, hogy kisebb mértékben előlegezi meg a többi szektorok beruházásának támogatását.” Az ÁSZ vezetői szerint e két eszközzel nemcsak a túlfűtöttséget lehetne fékezni, hanem költségvetési tartalékokat is lehetne képezni, és ezek a „költségvetési megtakarítások hozzájárulnának az államháztartási egyensúly gyorsabb helyreállításához is.” Szerintük a 2022-es költségvetésbe betervezett több százmilliárd forintos Beruházási Alap „elvileg alkalmas lenne e tartalékolási funkció betöltésére is”. Azt is felvetik, hogy „az előlegek kifizetését szorosabban össze lehetne kapcsolni a beruházás előkészítettségével, és annak minőségével.”

Azt is felvetik, hogy „az előlegek kifizetését szorosabban össze lehetne kapcsolni a beruházás előkészítettségével, és annak minőségével.” Rámutatnak, hogy nagy bizonytalanságot jelent költségvetési szempontból is az, hogy mikor fogadja el az Európai Bizottság a magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervet (HET) és érzékeltetik, hogy ez 2022-re is átcsúszhat, sőt akár 2023-ra is. Amíg a brüsszeli elfogadás nem történik meg, addig tisztán magyar költségvetési kockázatra lehet megindítani itthon a programban vállalt intézkedéseket és nem lehet velük szembeállítani a majdani uniós finanszírozást, így addig növelik mind az uniós módszertan szerinti hiányt, mind az államadósságot, így az év végi adósságrátát is.

és érzékeltetik, hogy ez 2022-re is átcsúszhat, sőt akár 2023-ra is. Amíg a brüsszeli elfogadás nem történik meg, addig tisztán magyar költségvetési kockázatra lehet megindítani itthon a programban vállalt intézkedéseket és nem lehet velük szembeállítani a majdani uniós finanszírozást, így addig növelik mind az uniós módszertan szerinti hiányt, mind az államadósságot, így az év végi adósságrátát is. A HET és a költségvetés összefüggése úgy néz ki röviden, hogy a HET elfogadása után rögtön megkapna a magyar állam 326 milliárd forintnyi előleget Brüsszelből, amivel a módosított 2021-es költségvetés már eleve számol, illetve kiadási oldalon már be is tervezett 450 milliárd forintnyi kiadást a kormány. Ha viszont a HET-et nem fogadják el idén, de a 450 milliárdos kiadás idén megvalósul, akkor „a kormányzati szektor uniós módszertan szerint számított hiánya 450 Mrd forinttal emelkedik, a központi költségvetés pénzforgalmi hiánya és a tényleges államadósság pedig az elmaradt bevétel összegével, azaz 326 Mrd forinttal nő”.

Kockázatok az év végi adósságráta-csökkentés körül

Ez a 326 milliárdos emelkedés már magasabb annál a küszöbnél (200 milliárd forint), mint amivel még éppen teljesülne a csökkenő adósságráta előírás, ha a kormányzati hivatalos növekedési prognózissal számolunk – mutat rá az ÁSZ két vezetője. Rögtön megjegyzik azonban, hogy már lényegesen jobbak az idei növekedési kilátások, mint a kormány prognózisa (változatlanul 4,3%-on hagyott növekedési előrejelzés), így tehát még a HET-előleg elmaradása esetén is teljesülne a csökkenő adósságráta előírás.

Az írás ezen részéből azonban már jól érzékelhető, hogy az ÁSZ szerint vannak kockázatok akörül, hogy idén év végén biztosan csökkenthető-e a GDP arányában az adósságráta, főleg ha a kormány a HET-ben vállalt intézkedéseket elkezdi már idén gőzerővel megvalósítani (kiadások teljesülnek, bevételek elmaradnak). Ezzel együtt szerintük ezt a kockázatot be lehet vállalni, mert fontos versenyképesség javító intézkedések vannak a HET-ben, és Brüsszel előbb-utóbb úgyis fizet majd, de itt vetik fel azt, amit a bevezetőben is kiemeltünk, miszerint

az államadósság-szabály biztonságos teljesítése érdekében más kiadásokat célszerű lenne későbbre halasztani vagy feltételhez kötni.

Nemcsak akörül vannak kockázatok, hogy idén év végén megvalósul-e a csökkenő adósságrátára vonatkozó szabály, hanem akörül is, hogy ez 2022 végén is tud-e teljesülni. Az ÁSZ vezetői ugyanis rámutatnak arra, hogy ha 2022 végéig sem fogadnák el Brüsszelben a HET-et, miközben megvalósulna a 2022-es költségvetési törvény szerinti 450 milliárd forintos kiadás a programokra, akkor jövőre ennyivel emelkedne meg a deficit és az államadósság. Hangsúlyozzák, hogy „Ez az összeg is felette van annak a mértéknek (az ÁSZ számítása szerint 262 Mrd forintnak), amely mellett a prognosztizált GDP-vel számolva az államadósság-szabály teljesül”.

Magyarul: nem sikerülne elérni a csökkenő adósságrátát 2022 végén. Hangsúlyozzák:

Ez egy olyan negatív kockázati tényező, amelynek a bekövetkezése esetén a 2022. évi költségvetési törvényben előirányzott hiánycél teljesítése is komoly erőfeszítéseket igényelne.

Vannak pozitív költségvetési kockázatok is

A két szerző a költségvetési körüli pozitív kockázatokat is kiemeli. Úgy látják például, hogy mivel az idei első héthavi bevételek jól alakulnak, így „a 2022. évi költségvetés tényleges bázisszámai is emelkednek, ami – minden mást változatlannak tekintve – több mint 600 Mrd forintos bevételi többletet jelentene 2022. évben”. Emiatt szerintük „már most felmerül a kérdés, hogy ezt a várható, de ma még bizonytalan többletet célszerű-e az államháztartási egyensúly javítására használni fel, vagy pedig ennek a terhére újabb 2022. évi kötelezettségvállalások tervezhetőek.”

Rögtön utána megjegyzik, hogy "A kormányzati beruházások esetleges visszafogásáról is célszerű még 2021-ben dönteni, mivel ha a beruházások 2021-ben vagy 2022 elején ténylegesen megkezdődnek, akkor azok leállítása vagy lassabb megvalósítása költségtöbbletet eredményez.

Szakmai síkon azt rögzítik:

ha a magyar gazdaság dinamikus növekedése 2021-ben beindul, akkor általános, keresletet ösztönző fiskális intézkedésekre 2022-ben nem lesz szükség, sőt a belföldi fogyasztás és beruházás túlzott támogatása a külső egyensúly romlásához, és ezen keresztül a GDP mérsékeltebb növekedéséhez vezet.

Rámutatnak: „A döntésnél nem hagyható figyelmen kívül, hogy a GDP 80 százaléka körüli államadósság, amelyet jelentős arányban még mindig külföldi befektetők finanszíroznak, komoly sérülékenységet jelent Magyarország számára, különösen egy részben ellenséges külső környezet esetén. A sérülékenység egyrészt az államadósság finanszírozásának megnehezüléséhez, megdrágulásához vezethet, másrészt a gazdasági önrendelkezés korlátozásához. A sérülékenység mérséklése az államadósság-mutató nagyobb léptékű (évi 1,5-2 százalékpontos) javulását tenné szükségessé.”

A 80%-os adósságrátát mai másik cikkében Varga Mihály pénzügyminiszter is egyfajta vízválasztónak mondott, illetve jelezte, hogy legfeljebb ez a szint nevezhető fenntarthatónak a magyar gazdaságban:

A fentiek után az ÁSZ vezetői azt írják:

Minimumkövetelményként az fogalmazható meg, hogy az államadósság növekedése ne járjon együtt a külső finanszírozás iránti igény emelkedésével.

Hozzáteszik: „Ez is összefügg a gazdaság újraindulásának dinamizmusával. Ha ugyanis az vállalkozások és a lakosság növelik beruházásaikat, akkor – változatlan jövedelmet feltételezve – mérséklődnek a megtakarításaik és kevésbé tudnak az államadósság finanszírozásában részt vállalni.”

Összességében azt szögezik le:

Ésszerű követelmény, hogy a gazdaság prognosztizáltnál gyorsabb növekedése esetén az állam adóssága kevésbé nőjön, és a többletbevételeknek legalább egy részét az egyensúly javítására fordítsa.

Szerintük most nagyon figyelni kell, hogy a gazdaság nagy részében beindultak-e a spontán növekedési folyamatok, és „ha igen, akkor célszerű elkerülni a gazdaság túlfűtöttségét eredményező állami intézkedéseket.”

Az ÁSZ vezetőinek érvelése (állami beruházások visszafogása, költségvetési tartalékok képzése, alacsonyabb deficit és adósságráta szükséges a túlzott élénkítés helyett) összecseng azokkal a cikkekkel, amelyeket Matolcsy György jegybankelnök fogalmazott meg az utóbbi hetekben. Ez nem lehet meglepő, hiszen mind az MNB, mind az ÁSZ elnöke tagja a Költségvetési Tanácsnak és korábban a KT is szorgalmazta már a minél alacsonyabb, 3%-hoz közelítő 2022-es deficitet.



Új elem volt viszont az ÁSZ felől az, hogy arra is hivatkoznak az állami beruházások visszafogása és a takarékosabb költségvetés szükségessége kapcsán, hogy enélkül elvétheti a kormány a 2021, illetve 2022 végére is előírt, csökkenő adósságrátával kapcsolatos törvényi előírást.



Ebben a szakmai vitában ragadott most tollat Varga Mihály pénzügyminiszter is, aki viszont mai cikkében éppen azt hangsúlyozta, hogy a magasabb deficitből eredő gazdaságtámogatás segíthet a válság hatékonyabb kezelésében, de persze figyelni fognak az adósságrátára, amely szerinte legfeljebb 80%-os szinten mondható fenntarthatónak.

Címlapkép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd. Budapest, 2020. október 21. Domokos László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke felszólal a 2019-es költségvetés zárszámadásáról folytatott vitában az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. október 21-én.