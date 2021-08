Megszólalt a klímakutató: csak a globális klímasemlegesség menthet meg bennünket

Elmozdult a legfrissebb IPCC-jelentés a vágyálmok világa felől a realitások felé, azaz képletesen szólva két lábbal állt a Földre - reagált a napokban megjelent beszámolóra Dr. Toldi Ottó, a Klímapolitika Intézet kutatásvezetője.

A Kormányközi Éghajlatváltozási Testület (IPCC) augusztus 7-én tette közzé a 6. klímaváltozási jelentésének első kötetét, amely több ezer légkörfizikai kutatás eredményét foglalja össze - emlékeztetett a Klímapolitika Intézet honlapján közölt cikkében a kutató, aki rávilágított arra, hogy a jelentés abban tér el az előzőektől, hogy

kész tényként fogadja el, hogy nem várható gyors és hatékony globális üvegházgáz kibocsátáscsökkentés az eddigi tapasztalatok alapján.

Dr. Toldi Ottó szerint a koronavírus veszélyhelyzet miatti gazdasági lassulás csak pár hónapra tudta megtörni az azóta is növekvő kibocsátási trendet. A jelentés tényként számol a 21. század során megvalósuló minimum 1,5–2,0 Celsius fokos átlaghőmérséklet emelkedéssel és azzal, hogyha meg is valósul egy 2050-es (EU, Japán, USA, Kanada) – 2060-as (Kína) lényegi kibocsátás-csökkentés, még legalább 20-30 évig

A klímaváltozással összefüggő éghajlati extremitásokból fakadó kockázatok számszerűsíthetők a biztosítási kockázatbecslő modellekhez hasonló klímakockázati elemző algoritmusokkal. A szakértő szerint a kockázatelemzéseknek rutinszerűvé kell válniuk az adaptációs tervek készítésekor. Ezek hatalmas segítséget jelent egy-egy szakmai alapon álló döntéshozatalban, célzott intézkedéseket lehet tenni a klímaextremitások kivédésére a megfelelő időben és a megfelelő helyen.

Lehetséges a klímaváltozás korlátok közé szorítása?

Dr. Toldi Ottó szerint légkörfizikai szempontból a klímaváltozást úgy lehetne korlátok közé szorítani, helyesebben megállítani egy adott szinten, ha

a globális, kumulatív CO2 emissziót nullára csökkentenénk,

és a többi üvegházgáz kibocsátását is a lehetséges minimumra szorítanánk. Egy erőteljes, gyors és fenntartható csökkentés limitálhatná a felmelegedést a csökkenő lebegő aeroszol koncentráción keresztül is, és ez jótékony hatással lehetne a levegő minőségére. A szakértő úgy véli, hogy amennyiben sikerül elérni az IPCC tanulmány legalacsonyabb üvegházgáz kibocsátású szcenárióiba foglalt célértékeket, akkor attól függetlenül, hogy a klímaváltozás maga nem lassul még legalább 20-30 évig, pár év alatt is jobb lehet a levegőminőség a csökkenő lebegő aeroszol koncentrációk miatt a magas ÜHG kibocsátású szcenáriókhoz viszonyítva.

Bár a kibocsátás globálisan értendő, az eltérő csökkentési eredmények igenis hozhatnak akár lokálisan eltérő pozitív externális, akár a GDP növekedésre is ható eredményeket,

a jobb levegőszennyezettségi, biodiverzitási és humánegészségügyi adatokon keresztül" - húzta alá.

Címlapkép: Getty Images