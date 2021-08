Pfizer- és Moderna-vakcinák: három új lehetséges mellékhatást vizsgál az EU

A nagyon ritka esetben előforduló szívizomgyulladás mellett bőrkiütés és két vese-rendellenesség is felmerült, mint a két MRNS-vakcina esetleges mellékhatása.

A Reuters beszámolója szerint az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) adatokat kért bele a Pfizertől és a Modernától három, az oltottak kis száma esetében előfordult rendellenességek miatt. Az EMA közlése alapján vizsgálják, hogy lehetséges mellékhatásokról van-e szó.

Háromféle jelenséget vizsgálnak, amely, úgy tűnik, előfordult az oltást követően az mRNS-vakcinákkal oltottaknál:

az Erythema multiforme nevű allergiás bőrreakciót,

a glomerulonephritis nevű vesegyulladást és

a vizelettel együtt nagy mennyiségű fehérje ürítésével járó nefrózis szindrómát.

A Pfizer és a Moderna nem ragált azonnal a Reuters ezzel kapcsolatos megkeresésére.

A július 29-ei adatok szerint 43,5 millió dózis Moderna- és 330 millió dózis Pfizer vakcinát adtak be az EU országaiban eddig. Júniusban egy nagyon ritka esetben előforduló szívizomgyulladással találtak összefüggést az mRNS-vakcinák esetében, akkor azonban az EMA mellett a WHO is hangsúlyozta, hogy a vakcina kedvező hatásai felülmúlják a kockázatokat.

A vizsgálat miatt az EMA egyelőre nem változtatta meg a kétféle vakcinára vonatkozó besorolását.