Kína egyetlen koronavírus-fertőzés miatt lezárta a világ egyik legforgalmasabb kikötőjét, és ez mindenkinek fájni fog

A kínai hatóságok lezárták a Ningbo-Zhoushan kikötő egyik terminálját, mert az egyik munkásnál koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak. Elemzők szerint a lépés hatással lesz az árakra is. Ezen felül a jövőben is számítani kell arra, hogy Kína hasonló lépésről dönt majd.

Kína lezárta Zhoushan város kikötőjének egyik terminálját, amelyből Európába és Észak-Amerikába indulnak hajók. A világ harmadik legforgalmasabb kikötőjének terminálját azért zárta le Kína, mert egy munkásnál kimutatták a koronavírus-fertőzést. A lépés további zavarokat okozhat az ellátásban, holott már egyébként is jelentős ellátási gondokkal kell megküzdenie a világgazdaságnak.

Ez már nem az első alkalom volt idén, hogy a kínaiak lezártak egy kikötőt. Az elemzők attól tartanak, hogy a kínai „zéró tolerancia” elvét követi COVID-politika újabb kikötőlezárásokat hozhat, amelynek hatása lenne az árakra is.

Az idei év egyébként is az ellátási zavarokról szól. Év elején a konténerhiány okozott problémát, majd a szuezi csatorna átmeneti problémája is a globális ellátási láncok lassulásához vezetett. Ezen kívül Kína idén már két alkalommal is lezárta fontos kikötőit koronavírus-fertőzések miatt.

„A kínai zéró tolerancia megközelítés azt jelenti, hogy a hatóságok a terjedés megfékezését mindennél fontosabbnak tartják, főleg a gyorsan terjedő delta variáns esetén, és ez ronthatja a harmadik negyedéves gazdasági teljesítményt” – mondta Nick Marro, az Economist Intelligence Unit vezető elemzője.

Kínában egyébként megnőttek az esetszámok a delta variáns megjelenése óta, hétfőn 140 új esetet jelentettek, ami január óta a legmagasabb szám. Emiatt a kínai hatóságok tömeges teszteléseket rendeltek el, és a mozgás korlátozásáról döntöttek egyes régiókban.

A kikötőlezárások jelentős költségeket rónak a gazdaságra, Senzen kikötőjének júniusi lezárása például 70%-kal vetette vissza az exportot, és a szállítási időt 3 napról 8-9 napra növelte.

A Ningbo-Zhoushan kikötő lezárása az amúgy sem jó helyzeten tovább ronthat.

A lépés következében a konténerárak tovább emelkedhetnek, és ezeket a költségeket a szállítmányozók átháríthatják a vevőkre – véli Dawn Tiura, a Sourcing Industry Group vezérigazgatója. Tiura szerint emellett a szállítás időtartama is legalább kétszeresére nőhet a zárlat miatt.

(CNBC)

Címlapkép: Getty Images