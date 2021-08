Nem változtatott a magyar adósbesoroláson az S&P

Nem változtatott Magyarország adósbesorolásán és annak kilátásán sem a Standard and Poor's pénteken megjelent döntése szerint. Így a magyar államadósság minősítése BBB/A-2 szintű, továbbra is stabil kilátással. A jövő áprilisi parlamenti választásokat és azok fiskális politikára gyakorolt következményeit már most árgus szemmel figyelik a hitelminősítőnél.