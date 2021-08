Steiner Attila: ellenezzük az uniós kvótakereskedelem kiterjesztését az épületekre és a közúti közlekedésre

Szó szerint egyre forróbb téma a klímaváltozás, az IPCC új jelentése szerint a korábban reméltnél sokkal sebesebben emelkedik a Föld felszíni átlaghőmérséklete, és egyre csökken az esély a klímakatasztrófa elkerülésére. Július 14-én mutatta be az Európai Bizottság is az új uniós klímacsomagot, amely a 2030-ra elérendő kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos részletes javaslatokat tartalmazza. Ebben több meglehetősen drasztikus elképzelés is szerepel, amelyek közül Magyarország kifejezetten ellenzi az egységes uniós karbonár bevezetését, valamint az EU ETS kiterjesztését a háztartásokra, mivel ez jelentős költségterhet jelenthetne számukra. A megújuló energiatermelés területén ugyanakkor jól állunk, de a kibocsátáscsökkentési célok elérése során fontos, hogy egyensúlyt találjunk az éghajlatváltozás, valamint a gazdasági és társadalmi szükségletek kielégítése között - mondta el a Portfolio-nak Steiner Attila, körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár, akivel a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiáról, az autóiparról, a klímasemlegesség költségeiről és az energiaátmenetben rejlő lehetőségekről is beszélgettünk.

Július 14-én mutatták be az új uniós klímacsomagot, amelynek része többek között a kibocsátás-kereskedelmi rendszer (EU ETS) átalakítása, az energiahatékonyság növelése, és a karbonvámok bevezetése is. Mit gondol a javasolt változtatásokról?

Annyi biztos, hogy egy történelmi jelentőségű csomagról van szó, amely teljesen átalakítja az uniós energia- és klímapolitikát. A több ezer oldalnyi anyag részletes elemzése, a pontos magyar álláspont kialakítása még folyamatban van.

Azonban annyi már most látszik, hogy ez egy meglehetősen komplex rendszer. Számunkra az EU ESR (közös kötelezettségvállalási rendelet) felülvizsgálata, ezzel összefüggésben az EU ETS kibővítésének a kérdése a legfontosabb.

Ellenezzük az egységes uniós karbonár bevezetését, valamint az EU ETS kiterjesztését a háztartásokra, vagyis az épület és közlekedési szektorokra.

Lehet, hogy ez Nyugat-Európában működőképes, Németország be is vezetett egy rendszert ezzel kapcsolatban, de mi azt gondoljuk, hogy Kelet-Közép-Európában jelentős költségterhet jelentene a háztartásoknak.

Nagyon fontos, hogy fenn tudjuk tartani a zöldátmenet társadalmi támogatottságát, ez azonban csak akkor lehetséges, ha az árak nem szállnak el, és az ellátás folyamatosan biztosított. Emellett a megfelelő mennyiségű elérhető források megléte is elengedhetetlen, a többéves uniós költségvetés tárgyalása ugyanis még akkor zárult le, amikor nem volt egyértelmű, hogy megemelik a célszámokat.

Számunkra hasznos eszköz a Modernizációs Alap, amiből alapvetően pont a kelet-közép-európai régió juthat forrásokhoz. A kvóták 2 százalékát ezek a tagállamok használhatják fel releváns beruházások finanszírozására. Ezt az arányt azonban szeretnénk jelentősen megemeltetni, lehetőleg 6 százalékra.

Azt is látni kell, hogy a nyugati országok kedvezőbb kiindulási feltételekkel bírnak, mint mi. Nekünk tehát ugyanazért a célért többet kell tennünk.

Emiatt mondjuk azt, hogy valamennyire érvényesülnie kell egy szolidaritási szempontnak, vagyis a fejlettségi viszonyokat figyelembe kell venni, amikor a célszámokat módosítják, illetve a forrásokat elosztják.

A megújuló energiaforrások részarányával kapcsolatos célszámokat is megemelnék 40 százalékra. Ez hogyan érinti Magyarországot?

A megújuló energia területén – főleg a villamos energiában –2030-ra 90 százalékos részarányt szeretnénk elérni, amely várhatóan teljesíthető lesz.

Az EU ETS javasolt szigorítása (kevesebb elérhető kvóta, éves csökkenés ütemének növelése stb.) okozhat emelkedést a hazai energiaárakban?

Az árakra gyakorolt pontos hatását még elemezzük. Előzetesen úgy gondolom, hogy a kérdésben említett szabály-változások, amelyek a már ma is az EU ETS hatálya alá tartozó létesítményeket érintik, nem fognak igazán nagy hatást gyakorolni a hazai energiaárakra. Az EU ETS kvótaáraiban az igazán nagy áremelkedés az elmúlt négy évben megtörtént. A Bizottság becslése az, hogy az új javaslatok mellett is 50-85 euró között marad majd a kvótaár 2030-ig. Eközben a magyar árammixben egyre nagyobb részesedést érnek el a karbonmentes áramtermelési módok, amelyeket ez a költség nem érint, ugyanis terveink szerint 2030-ra, ahogy azt már említettem, a hazai áramtermelés 90 százaléka karbonmentes lesz.

Ezzel szemben komolyabb árhatásra lehet számítani a kibocsátás-kereskedelem épületekre és közlekedésre történő kiterjesztéséből, valamint az energiaadó irányelv módosításából fakadóan.

Fontos, hogy megakadályozzuk, hogy többletterheket helyezzenek a magyar lakosságra.

Különösen, hogy a jelenlegi elképzelések szerint, egy magyar háztartásnak ugyanakkora teherrel kellene számolnia, mint például a jóval magasabb jövedelmű tagállamok háztartásainak. Ez nem tekinthető arányosnak vagy igazságosnak. Az áramárak szempontjából érdekes lesz a karbonvám bevezetése is, amely az ukrán, és esetleg a nyugat-balkáni országokból érkező áramimportot drágíthatja meg.

Az uniós klímacsomag gyakorlatilag betiltaná a benzines és dízel autók értékesítését 2035-től, és a közúti közlekedést bevonnák az EU ETS alá. Ez hogyan befolyásolja a közlekedés átalakításával kapcsolatos terveket, hazai beruházásokat?

A közúti közlekedés EU ETS alá vonását alapvetően nem támogatjuk.

A közlekedés klímabarát átalakítása nem lesz könnyű feladat. A járműgyártás, azon belül is az autógyártás kulcságazat mind Magyarország, mind az az EU gazdaságában, és a hagyományos belsőégésű járműmotorok kivezetése jelentős hatással lesz az európai és a hazai gazdaságra is.

Számunkra - a klímacélok és a gazdaság zöldítése mellett - vezérelv lesz az EU gépjárműipar versenyképességének megerősítése, a munkahelyteremtés, és a gazdaság fejlesztése is.

A kibocsátáscsökkentési célok elérése során fontos, hogy egyensúlyt találjunk az éghajlatvédelem, a gazdaság, az európai autóipar versenyképessége és a társadalom mobilitási szükségleteinek kielégítése között.

Az ágazat technológiai és gazdasági lehetőségeit megfelelően figyelembe kell venni. A gépjárműgyártási szerkezetváltozásnál a karbon-semlegesség mellett nagy jelentőséget tulajdonítunk a technológia-semlegességnek.

A kormány 2016 óta 20 milliárd forinttal támogatta az elektromobilitás elterjesztését, idén újabb 7 milliárd forinttal segíti elő a környezetkímélő autók, taxik (és e-bikeok beszerzését is), így jelenleg már több mint 25 ezer világoszöld rendszámú jármű van forgalomban. A 25 ezer lakosnál nagyobb városokban 2022-től csak e-buszok kerülnek majd forgalomba. A tiszta közlekedési módokra való átállás felgyorsítása érdekében a Nemzeti Hidrogén Stratégiában megfogalmazott céljaink szerint 2030-ra 4 000 hidrogén üzemű jármű közlekedhet a hazai utakon az ehhez szükséges töltő infrastruktúra kiépülésével. Az előkészítés alatt álló Nemzeti Akkumulátor Iparági Stratégia fő célja pedig Magyarországot az európai akkumulátor értéklánc egyik központjává tenni részint a környezeti és társadalmi szempontból fenntartható akkumulátor-értéklánc megteremtésével, részint egy versenyképes nemzeti iparág kialakításával.

Az Erőfeszítés-megosztási Rendelet (ESR) célszámai is szigorodni fognak, de figyelembe vennék a tagállamok eltérő adottságait is ennek során, mint amilyen az egy főre jutó GDP. Egyetért a szigorítással? Megfelelő módon kezelné a javaslat a tagállami különbségeket?

Már a javaslatcsomag megjelenése előtt is várható volt, hogy a 2030-as klímacél emelése egyúttal azzal is jár, hogy az ESR alatt szigorodni fognak a tagállami célszámok, és ez alól Magyarország sem lehet kivétel.

Számunkra a legfontosabb kérdés az volt, hogy a GDP/fő alapú megközelítés továbbra is a tagállami célok számításának alapját képezze az arányosságra való tekintettel.

Ezt már tavaly, a klímacél emeléséről szóló tárgyalási folyamat során is rögzítettük. Szerencsére az új javaslat is ezt a megközelítést alkalmazza a célszám megállapításánál. Jelenleg még elemezzük, hogy az újonnan megállapított célszámok mennyiben teljesítik a tagállami különbségek figyelembevételének szempontját, illetve, hogy esetleg szorulnak-e még korrekcióra. Mindenesetre pozitívan tekintünk az alapként alkalmazott GDP/fő megközelítésre

Van esetleg még olyan eleme a „Fit for 55” csomagnak, amit kiemelne, vagy kiemelt jelentőségűnek tart Magyarország szempontjából akár pozitív, akár negatív értelemben?

Elsődleges prioritásunk, hogy a lakosság terhei ne növekedjenek, ezért Magyarország nem támogatja az épületek és a közlekedés tekintetében bevezetendő kibocsátás-kereskedelmet. Pozitívum ugyanakkor, hogy az új javaslatcsomag révén növekedni fognak a Magyarországnak jutó uniós források.

Nem régen fogadta el a kormányzat a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiát, amely a 2050-es klímasemlegességhez kapcsolódó útiterv. Miért csak most fogadták el az anyagot? Hogyan kapcsolódik a már meglévő stratégiákhoz?

A kormány tavaly elfogadta az energia- és klímapolitika stratégiai célkitűzéseit, de a fő célunk a klímasemlegesség 2050-ig történő elérése Magyarországon. Az Országgyűlés ezt az európai uniós tagállamok sorában elsőként 2020 nyarán törvénybe is foglalta. Azóta ez az Unióban, rendeleti szinten (a tagállamokra nézve kötelező erővel bíró jogszabály) is rögzítésre került.

A Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia (NTFS) a 2050-ig elérendő klímasemlegességhez vezető utat határozza meg. Emellett rendelkezünk rövidebb távú stratégiákkal is, ilyen például a 2030-ra vonatkozó Nemzeti Energiastratégia, vagy a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia. Alapvetően az NTFS alá tagozódik be az összes többi. Ennek részletes kidolgozása később fog megtörténni, mert az uniós célrendszer is csak most alakult ki. A modellezés során azt a logikát követtük, hogy forgatókönyveket dolgoztunk ki és azok hatásait részletesen elemeztük. Nem az volt a cél, hogy megmondjuk, hogy ezek közül melyik a jó, hanem azt szerettük volna látni, hogy melyik forgatókönyvnek milyen előnye van, mert lehet, hogy a gyakorlatban ezeknek valamiféle ötvözetét kell majd megvalósítani.

Milyen előnyei és hátrányai vannak az egyes forgatókönyveknek?

Az alapszcenárió mindig az, hogy újabb szakpolitikai intézkedések bevezetése nélkül visszük tovább a jelenlegi intézkedéseket, ez az úgynevezett Ölbe-Tett-Kéz forgatókönyv. Ez nyilván azt jelenti, hogy, ha nem teszünk érte, akkor nem fogjuk elérni a klímasemlegességet. Tehát ahhoz, hogy ez sikerüljön, ambíciószintet kell emelni és plusz erőfeszítésekre van szükség. A dokumentum azt a kérdést járja körül, hogy milyen hatása van az időben korábbi, avagy a későbbi cselekvésnek. Mind a két megközelítésnek vannak előnyei és hátrányai is. Ha hamarabb tesszük meg a szükséges erőfeszítéseket, akkor értelemszerűen már kumulálva is több szén-dioxid-kibocsátást tudunk megspórolni az évek alatt. Viszont ennek magasabb a költségigénye, mert a kapcsolódó technológiák még nem kiforrottak, és alkalmazásuk a korai bevezetésnél magasabb beruházási költséggel jár.

A korai cselekvés előnye ugyanakkor, hogy a magyar ipar így pozíciókat tud foglalni, viszonylag hamar ki tud épülni a zöldgazdaság hazánkban. Ezáltal Magyarországon gyártott termékeket, akár technológiákat exportálhatnánk más európai országokba.

Ez pedig GDP-növekedést és munkahelyeket generál, vagyis innen nézve van egy nagyon jelentős előnye ennek a szcenáriónak.

A másik lehetőség, hogy később cselekszünk és megvárjuk, amíg a technológiák kiforrják magukat és olcsóbbá válnak.

Például a megújuló energiatermelésen belül a napelemeknél láthattuk, hogy 10 év alatt milyen drasztikusan csökkent az áruk. Az is lehet tehát egy stratégia, hogy megvárjuk, amíg mások ezeket a technológiákat kifejlesztik, elterjesztik a piacon, és akkor relatíve olcsón hozzáférhetünk. Ezzel a forgatókönyvvel 2050-re szintén el fogjuk érni a klímasemlegességet. A hátránya azonban az, hogy jóval alacsonyabb a hazai iparfejlesztés, GDP-növekedés, munkahelyteremtés, mint a korai cselekvés esetében. Ezt a dilemmát mutatja be és modellezi le az NTFS. Nagy előnye még, hogy nem csak az energetikára fókuszál, hanem más szektorokra is, vagyis az összgazdasági hatást próbálja meg számszerűsíteni.

Hol tart ma Magyarország a klímasemlegesség felé vezető úton? Mely szektorok átalakítása a legfontosabb?

Az 1990-es bázisévhez képest Magyarország eddig 32 százalékkal csökkentette a szén-dioxid kibocsátását. Ami a szektor átalakításokat illeti, elsősorban a legnagyobb kibocsátó területekre próbálunk fókuszálni.

Az egyik ilyen a villamosenergia-termelés, ahol azt szeretnénk elérni, hogy 2030-ra 90 százalékban kibocsátásmentesen történjen a villamosenergia előállítása Magyarországon.

A Paksi Atomerőmű ennek nagyjából a felét adná, a többit pedig a megújuló energiaforrások, főleg a napelemek, ahol mintegy 6000 megawatt kapacitás elérése a cél 2030-ra. Emellett szeretnénk előrelépni a hidrogén területén is, mert jelentős szerepe lesz a 2050-es klímasemlegességi cél elérésében. A földgáznak szintén van egy fontos átmeneti és kiegyensúlyozó jellege, de értelemszerűen csökkenteni kell az arányát. A lignitet is ki kell vezetni, ennek érdekében megkezdődött a Mátrai Erőmű átalakításának előkészítése, ahol várhatóan az évtized közepétől már egy gázturbinás erőmű üzemelne, aminek nagyjából 70 százalékkal lenne alacsonyabb a fajlagos kibocsátása. Fontos terület még természetesen a közlekedés is, amely a szén-dioxid-kibocsátás 20 százalékát adja Magyarországon. Itt az elektrifikációnak, az elektromos autóknak van szerepe, de elképzelhető más technológiák alkalmazása is, mint amilyen például a hidrogén-üzemanyagcella. A technológiák között igen érdekes és intenzív verseny várható. Végül nagyon fontos a lakossági szektor, a fűtés-korszerűsítés, az energiahatékonyság növelése érdekében ezen a területen is tervezünk majd uniós forrásokat lehívni, így több, a lakosság számára elérhető támogatási programot kívánunk indítani. Ezek a fő elemek dióhéjban, de alapvetően minden szektorra dolgoztunk ki cselekvési tervet.

Hogy állunk a többi európai uniós tagállamhoz képest?

Szén-dioxid kibocsátásunk a kilencedik legalacsonyabb az Európai Unióban. Ami számomra is meglepő volt azonban, hogy vannak olyan nyugati tagállamok, amelyek nemhogy nem csökkentették, hanem növelték a kibocsátásukat. Spanyolország például, -amely egy nagy tagállam - 15 százalékkal növelte a kibocsátását. Magyarország viszont jó alapokról tud nekiindulni a következő 30 évnek is.

Mely szektorokban lesz a legnehezebb elérni a változást?

Nagy kihívás az energiahatékonyság növelése, mert ezt egyesével, háztartásonként kell végrehajtani, nem lehet egy-két nagyberuházással megoldani a kérdést. Ehhez megfelelő ösztönzők kellenek, és értelemszerűen nem szabad, hogy a környezetromboló nagyvállalatok helyett a lakosság fizesse meg a klímavédelem költségét.

A közlekedés átalakítása területén egy egészséges technológiai versenyt kell kialakítani, hiszen még nem egyértelmű, hogy az elektromos, a CNG-vel működő (sűrített földgáz-üzemű), vagy a hidrogén-meghajtású járművek lesznek-e a befutók. Gépjármű típusonként is adódhatnak eltérések, mivel teljesen más lehet a hosszú távon legalkalmasabb technológia egy nagy kamion esetében, mint mondjuk egy kis személyautónál. Kormányzati oldalról tehát minden technológia megjelenésének igyekszünk teret biztosítani,.

Végül kiemelném a K+F fontosságát, hiszen ezeknek az új technológiáknak el kell jutniuk egy olyan érettségi fokra, hogy széles körben lehessen alkalmazni.

Paks II. üzembe helyezését kitolták 2031-re. Ennek van hatása a klímastratégia megvalósítására?

Ennek a projektnek az a célja, hogy hosszú távon is fenntartsuk a mostani kapacitásokat, mert e nélkül nem tudnánk teljesíteni a 2050-es klímasemlegességi vállalást. Az a lényeg, hogy amikor a régi blokkok leállnak, addigra már ott legyenek az újak, és ez még az új határidő mellett is bőven tartható. Nagyon kedvező helyzet áll elő, amikor a kettő átmenetileg együtt fog üzemelni, mert akkor a magyar villamosenergia-termelés nagy része teljesen karbonmentes lesz, és jelentős mennyiséget fogunk tudni exportálni is.

Hogyan lehet elérni, hogy az energia-átmenettel párhuzamosan a gazdaság is növekedjen?

Magyarország jó adottságai miatt ebben elég komoly lehetőségek vannak, továbbá rendelkezésre állnak uniós források is. A források 30 százalékát a zöld átmenetre kell költeni a többéves uniós költségvetés és a helyreállítási eszköz átlagában, ez a szám az előbbinél kisebb, utóbbinál nagyobb.

Vegyük például a hidrogént, amiben nagy potenciál rejlik. Magyarországon számos gépjárműgyártó megtalálható, így, ha elterjed a hidrogénalapú közlekedés, abból nagyon sokat tudnánk profitálni. Igaz, hogy ezek multicégek, de értelemszerűen, ha itt gyártanának ilyen berendezéseket, akkor annak hatása lenne a hazai ellátási láncra is, illetve hozzájárulna a munkahelyek teremtéséhez és hosszú távú fenntartásához. Más területen is rendelkezünk jó adottságokkal, itt van például a földgázhálózat. A földgázt az Európai Unióban, 2050-es távlatban átmeneti energiahordozónak tekintik, tehát a meglévő infrastruktúrát lehetne egy teljesen új nyersanyag szállítására használni. Egy másik fontos példa az akkumulátorgyártás. Kevésbé tudott, de Magyarország ezen a területen már most is jelentős pozíciókat foglal el, és sok nagy beruházás van előkészítés alatt. Ezek közül a legfrissebb a dél-koreai SK Innovation által Iváncsára tervezett óriási akkumulátorgyár, aminek megvalósulását követően Németország mögött hazánk lehet a második legnagyobb akkumulátorgyártó ország Európában. Emellett említhetném a buszgyártást is, ezért elindítottuk a Zöld Busz Programot is. Ez egyrészt iparfejlesztési lehetőség, másrészt ezáltal a károsanyag-kibocsátást is csökkenteni tudjuk a nagyvárosokban.

Mennyibe kerül a klímasemlegesség elérése Magyarországnak?

Az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentési szintjének 40-ről 55 százalékra történő emelésének mintegy 3 000 milliárd forint a becsült költsége. Ehhez jelentős uniós források is társulnak. A következő uniós költségvetési ciklusban ilyen célra minimum 1 500 milliárd forint lesz elkölthető. Emellett nagyon fontos megszólítani a privát szférát is, sok cég már eddig is nagyon komoly beruházást vállalt, illetve számos társaságnak van terve arra, hogyan váljanak karbonsemlegessé.

Nekünk az a feladatunk, hogy a szabályozási kereteket megalkossuk, és legyenek olyan támogatási programok, amelyek elősegíthetik a klímasemlegesség elérését. Hangsúlyozom azonban, hogy ez a cégek, illetve az ipari szereplők nélkül nem fog menni.

Ezért is tartom fontosnak a zöldkötvények kérdését, mert fontos, hogy minél több, a pénzügyi piacokon is jelen lévő tőkét próbáljunk mozgósítani erre a célra. Azt kell mondanom, hogy nagyon jók az eddigi tapasztalataink. Áprilisban, Föld napja alkalmából volt egy zöldkötvény-kibocsátás az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) részéről, aminek hétszeres volt a túljegyzése. Ez egy teljesen újfajta kísérlet volt, mert 30 éves a futamidő és forintban denominált értékpapírról van szó. Korábban euróban vagy jenben bocsátottunk ki zöldkötvényt, és a futamidő sem volt ilyen hosszú.

Milyen területek számíthatnak állami támogatásra és finanszírozásra? Hol érdemesebb inkább magántőke bevonásával megvalósítani a fejlesztéseket?

Egy kézzel fogható és jó példa erre az elektromos közlekedés: támogatást nyújtunk a lakosságnak elektromos autó vásárlásához.

Az elektromos buszok elterjedését is támogatjuk, mivel ezeknek ugyan magasabb a bekerülési értékük, de utána az üzemeltetésük feleannyiba kerül a dízeles modellekhez képest. Itt a Zöld Busz Programon keresztül nyújtunk jelentős támogatást, hogy csökkentsük az önkormányzatok terheit. Erre 36 milliárd forintot fordítunk, amit kibocsátási kvótakereskedelemből finanszírozunk.

Emellett a Nemzeti Helyreállítási Tervben két intézkedést készítünk elő. Egy lakossági napelemes támogatási programot, amit összekötünk fűtés-korszerűsítéssel, illetve energiatárolással. Ezek megvalósításával egy háztartás kvázi önellátóvá válhat. Emellett a megújuló energiaforrás hálózati csatlakoztathatóságához fejleszteni kell magát a villamos energia hálózati infrastruktúrát is, erre szintén tervezünk forrásokat biztosítani.

A magyar vállalatok számára milyen lehetőségeket teremt az energia-átmenet?

A megújuló energiatermelés területén még nagyon sok előrelépés várható, a legnagyobb potenciált a napelemekben, a biomasszában és a geotermikus energiában látjuk. Utóbbira nemrég ki is írtunk egy pályázatot, de a távhőszektor zöldítésével kapcsolatban is várható hasonló felhívás.

Emellett ott van még az okos rendszerek kialakításának szükségessége, és Paks II. beruházás is. Érdemes megemlíteni még az elektromosautó-gyártást, ami Magyarországon is jelentőssé válhat a jövőben. A Mercedes már bejelentette, hogy néhány modellt itt fog gyártani, és ez igaz a BMW-re is. Ezek egyedülálló lehetőségek a magyar ipar számára.