Bajban a Szputnyikkal és Sinopharmmal oltottak: csak negyedik adag után utazhatnak szabadon

Hiába kapnak a sinopharmosok és a szputnyikosok harmadik oltásként egy nyugati vakcinát, az uniós vakcinaigazolványra csak azok jogosultak, akik két adag, az EMA által elfogadott vakcinát kaptak. Bár az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete lapunkkal azt közölte, hogy a rendszer „rugalmas”, tényleges megoldás egyelőre csak azoknak van, akik kínait kaptak, ők most ugyanis kérhetik az egydózisú Janssent – írja az Index.

Augusztus eleje óta lehet regisztrálni Magyarországon harmadik oltásra, a hírek szerint elsősorban a kínai Sinopharm vakcinával oltottak jelentkeznek. Emellett az orosz Szputnyik V esetében lehet vonzó a harmadik oltás, hiszen az Európai Gyógyszerügynökség (EMA)

egyelőre nem hagyta jóvá a vakcinát, így pedig nem kaphat uniós oltási igazolást az, akit Szputnyikkal vagy Sinopharmmal oltottak.

Ők most abban reménykedhettek, hogy egy harmadik jóváhagyott vakcina után az uniós igazolást is igényelhetik, most azonban az Index úgy értesült, hogy csak azok kaphatnak ilyen európai zöld kártyát, akik két oltást kapnak valamelyik EMA által is elfogadott vakcinával.

Vagyis a szputyikosoknak és a sinopharmosoknak könnyen lehet, hogy egy negyedik oltást is be kell adatniuk, hogy szabadon utazhassanak az uniós igazolással.

Az egyetlen kiskapu az lehet, hogy a sinopharmosok harmadik oltásnak kaphatnak Janssent, az egydózisú vakcina esetében pedig elég a harmadik oltást beadatni. Arra most kicsi az esély, hogy belátható időn belül európai engedélyt kapjanak a keleti vakcinák, a kínaiak be sem adták egyelőre az engedélyezési kérelmet, a Szputnyik esetében pedig a hiányos dokumentáció miatt megakadt a folyamat.

