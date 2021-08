Íme, egyetlen látványos ábrán, hogy hol terjed most Európában a leggyorsabban a koronavírus-járvány

A hét utolsó óráiban összeszedtük, hogy most milyen ütemben terjed Európa országaiban a koronavírus-járvány és ez milyen összefüggésben áll a kórházba kerülések számával. Ebből gyorsan képbe lehet kerülni, hogy most mi újság kontinensünkön, melyek a leginkább fertőzött országok.

Az elmúlt 7 nap új fertőzöttjeinek 100 ezer főre eső számát vettük alapul Európa (nagyobb) országainak vizsgálatakor és az adatokhoz az Ourworldindata.org adatbázisát hívjuk segítségül. Ezek között most Montenegró, Ciprus és Írország mondható a legfertőzöttebbnek rendre 525-500 és 357 fővel, ha pedig kicsit kitekintünk Európából, hogy a sok ország számára laboratóriumnak számító Izraelt is figyelembe vegyük, akkor bizony ott most 620 fős értéket látunk. Ez azt jelenti, hogy a relatív magas átoltottság mellett is nagyon magas ott most az új fertőzések száma. Nem véletlen, hogy már éjszaka is oltanak az országban. Európában még 300 fő feletti értéket látunk Spanyolországban és Görögországban, 277 főt Törökországban, 226 főt Portugáliában. Magyarországon egyelőre az egyik legalacsonyabb a fertőzések száma.

A fertőzések számának alakulása mellett azt is fontos nézni, hogy mindez hogyan áll összefüggésben a koronavírus-járvány miatt kórházba került emberek számával. Amint az alábbi ábrán látjuk, itt is van emelkedés, de a legtöbb országban szerencsére csak nagyon enyhe az emelkedés, tehát egyelőre azt mondhatjuk, hogy a fertőzések számának felfutásával párhuzamosan a kórházi esetek száma Európában egyelőre csak kissé emelkedik. Ebben fontos szerepe van annak, hogy a relatív magas átoltottság miatt sok országban az oltott új fertőzöttek nem kerülnek olyan súlyos állapotba, hogy kórházi ápolásra szoruljanak.

Ez azonban az oltatlanokra kevesebb esetben mondható el, azaz az ő körükben gyakoribb a kórházba kerülés, ha az arányszámokat korrektül vetjük össze. Éppen erről és egy terjedő tévhit cáfolatáról ma írt Facebook-posztot Kemenesi Gábor víruskutató:

