Kemenesi: ne tévesszen meg senkit, hogy több oltott kerül kórházba, mint oltatlan!

Ő arra terjedő nézetre reagált, miszerint több az oltott ember a kórházakban, mint nem oltott. Azt hangsúlyozta:

Terjed az a hamis nézet, hogy ez a vakcinák hatástalanságának egyértelmű bizonyítéka, holott ez óriási tévedés, melyet egyszerű matematikai gondolkodással meg is érthetünk.

Leszögezte: "Aránypárokról kell beszélnünk, hogy megértsük miért természetes jelenség ez." Hangsúlyozta: „Nem önmagában a számadatokat kell összehasonlítani, hanem azt, hogy ez mennyi emberre vonatkozik, így láthatjuk, hogy arányaiban az oltatlanok jóval nagyobb eséllyel kerülnek súlyos állapotba/kórházba/fertőződnek meg."

Visszautalt rá, hogy a Financial Times készített nemrég egy kiváló összefoglalót a témában, és ebből szemléz most. Nagyrészt angliai, valós életre vonatkozó megfigyelési adatokon alapul az elemzés, de Izraelből is hasonló adatokat láthatunk.

Ezután jön a fontos megfigyelés, amiből elindult a fent is jelzett téves nézet: "50 év felett az emberek 90%-a megkapta a teljes oltási sort. Mégis a kórházba kerültek 30%-a teljes átoltást kapott."

Kemenesi rámutat, hogy egy egyszerű gondolatkísérlettel könnyen megérthetjük a jelenséget, amelynek az a lényege:

számosságában sokkal többen vannak beoltottak, mint nem beoltottak, így teljesen érthető, hogy kórházba is többen kerülnek közülük, hiszen „ne feledjük az oltás sem véd 100%-ban, ám jelentősen javítja az esélyeinket.”

Kiemeli: „amennyiben minden ember megkapná az oltást, nyilvánvalóan a kórházakban is csak oltott emberek feküdnének és a vírustól is csak oltott emberek halnának meg. Ám nem mindegy, hogy erre mekkora esélyük van”. Ezután mellékel egy ábrát, ami éppen azt mutatja be, hogy „nagyságrendekkel nagyobb esélyünk van elkerülni a bajt az oltásokkal, mint nélküle.”

Úgy folytatja: „Korcsoportonként ráadásul eltérő arányban kaptak oltást az emberek, jórészt az idősebb korosztályra súlypontozva, így várhatóan az idősebb emberek köréből, a jól átoltott országokban láthatunk majd több teljesen átoltott embert kórházba kerülni, mint nem oltottat.”

Végül leszögezi:

Ne feledjük, ettől még továbbra is nagy arányban védenek a vakcinák a Delta variáns ellen, halálozás és súlyos állapot tekintetében.

Címlapkép forrása: Kenenesi Gábor egyik Facebook-előadásának képernyőképe