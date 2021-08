Úgy tűnik, már csak horroráron nyaralhatsz Magyarországon

Hornyák József Cikk mentése Megosztás

Nem kérdés, hogy az ágazatok közül a turizmus kapta a legsúlyosabb sebeket a Covid-válság közepette. A vérszegény állami segítségnyújtás miatt pedig az ágazat szereplői maguk próbálják ezt begyógyítani. Lehetett volna másképp is, például egy erős Kurzarbeittal (bértámogatással), de ami elmúlt, azon nem könnyű változtatni. Az összeomlás után most árrobbanás és munkaerőhiány jellemzi az ágazatot, ami a szolgáltatásminőség kapcsán is kérdéseket vet fel. Idén nyárra így eljutottunk oda, hogy egyre több külföldi nyaralás vált árban versenyképessé a magyarországival.