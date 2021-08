Fejes Tibor: nagy nehézséget fog jelenteni az áram- és gázpiaci szereplőknek az új Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer

Nem régen lépett be a magyar piacra a spanyol Audax az E.On Energiakereskedelmi Kft. megvásárlásán keresztül, amely jelenleg versenypiaci áramszolgáltatással foglalkozik itthon. A magyar leányvállalat azonban ambíciózus elképzelésekkel rendelkezik és azt tervezi, hogy kibővíti tevékenységi körét a versenypiaci gázszolgáltatás, illetve a megújuló energiatermelés irányában is. Kihívások is akadnak azonban szép számmal, az újonnan bevezetett Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer például minden érintett hazai szereplő számára nehézséget jelent és magas kiadásokkal jár - mondta el a Portfolio-nak Fejes Tibor, az Audax magyarországi ügyvezető igazgatója, akivel az áram- és gázárakról, a fogyasztói igényekről, a megújulók integrálásának nehézségeiről és az energiamegtakarításokról is beszélgettünk.

Az Audax relatíve új szereplő a magyar piacon, így sokaknak talán még kevésbé hangozhat ismerősen a név, mivel foglalkozik a cégcsoport?

Az Audax Renovables Spanyolországból indult, amelyet eredetileg 2001-ben alapítottak, és amit 2008-ban vásárolt meg a jelenlegi tulajdonosunk. A cég a madridi tőzsdén jegyzett, amelynek 83 százaléka van a tulajdonosok kezében, míg a maradék közkézhányad. A társaság fókusza egyértelműen a villamosenergia-kereskedelem és -termelés.

Az anyacég fő hitvallása az, hogy az általuk forgalmazott energiának lehetőleg a 100 százalékát megújulókból állítsák elő.

Ez néhány országban, ahol jelen vannak, mint például Spanyolország és Portugália, már sikerült. Itt az értékesített energia teljes mértékben az általuk működtetett szolár- és szélfarmokban termelődik. Az Audax a növekedéssel párhuzamosan egyre inkább terjeszkedett Európában, amelyek főleg felvásárlásokból történtek, így most már Magyarországgal együtt nyolc európai államban vannak jelen, többek között Németországban, Hollandiában és Franciaországban. Ezek közül ötben a villamosenergia-értékesítés mellett már megújuló energiatermelés is folyik. Ez döntően szolár, de néhány országban, például Franciaországban vagy Panamában, van szélerőművük is. A cég stratégiája a további növekedés, legyen ez akár organikus vagy nem organikus, így a felvásárlások abszolút középpontban vannak továbbra is. Az Audax Renovables magyarországi leányvállalata korábban az E.On részeként működött, és már régóta jelen van a hazai piacon.

Miért döntött úgy a társaság, hogy belép a magyar piacra?

Ennek az egyik fő mozgatórugója az volt, hogy folyamatosan nézi a spanyol anyacég a terjeszkedési lehetőségeket Európában. Tavalyelőtt az E.On-RWE üzlet eléggé megrengette az energiapiacot, hiszen nagyon ritkán van példa ilyen méretű tranzakcióra, és erre mindenki felkapta a fejét, aki ebben az iparágban dolgozik.

Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy emiatt az E.Onnak egy olyan üzletágától kell megválnia Magyarországon, amely az egyik legprosperálóbb, akkor meglátták benne azt a lehetőséget, hogy a versenypiacon közel piacvezető céget vásárolhatnak meg.

Fotó: Portfolio – Adrián Zoltán / kepszerk.hu

Az üzleti eredményeinket, céljainkat és stratégiánkat elemezve pedig úgy gondolták, hogy ez egy jó üzleti befektetés számukra, ők egyértelműen szakmai befektetők, de mindenképpen az üzletet nézik az összes aktivitásukban.

A szerződés aláírása tavaly július 6-án történt meg az E.On és az Audax Renovables között. Ezt követően volt egy pár hónapos üzletzárási időszak, és gyakorlatilag tavaly szeptember 23-án került át ténylegesen az E.On Energiakereskedelmi Kft. tulajdonjoga az új tulajdonoshoz.

Energy Investment Forum 2021 A klímasemlegesség 2050-es eléréséről, az energiaátmenetben rejlő lehetőségekről és kihívásokról, illetve a megújulókról is szó lesz a szeptember 30-i Energy Investment Forum konferencián.

Emellett az Európai Unió úgy döntött az üzlet elindításakor, hogy a zárás időpontjától még két évig használhatjuk az E.On Energiakereskedelmi Kft. elnevezést és a brandet is, ha akarjuk. Ez egy nagyon fura helyzetet teremtett, hiszen a cég már nem tartozott az E.On alá. Az EU egyébként mindezt azért tette, hogy az ügyfelek és a piac számára a hirtelen változás ne legyen megtévesztő. Az új tulajdonosokkal közösen viszont úgy döntöttünk, hogy nem várjuk meg ezt az átmeneti két évet, mivel szerettük volna, hogy az a szellemiség és működési modell, amit már mi is elkezdtünk alkalmazni, megnyilvánuljon a nevünkben, így 2021. július 1-jével nevet változtattunk. Ez nemcsak egy egyszerű magyarországi névváltás volt, hanem Európa összes országában, ahol az Audax jelen van, egységesedett a név Audax Renewables-re. A magyar közönség számára ez elsőre talán idegen hangzású lehet, viszont az anyavállalat mindenféleképpen szerette volna, hogy már a névben is megjelenjen az az irány, amit ő szeretne követni ebben az üzletben, vagyis a megújulók és a zöld energia.

Milyen üzleti tevékenységeket folytat jelenleg az Audax Magyarországon és mik a jövőbeli tervek?

Amikor ez a cég még az E.On tagjaként működött, akkor nemcsak versenypiaci áramszolgáltatással, hanem versenypiaci gázszolgáltatással és úgynevezett „új termékek” értékesítésével is foglalkozott, mint amilyen az elektromos autók és töltők forgalmazása. Az E.Ont viszont csak arra kötelezte az EU, hogy az áram versenypiaci üzletágát adja el, úgyhogy az volt az első lépésük, hogy ebből a cégből minden mást kiszerveztek. A társaság az átadás után, illetve a 2019 szeptember és 2020 szeptember vége közötti átmeneti időszakban így kizárólag csak ezt a szolgáltatást nyújtotta.

Az anyavállalat azonban nemcsak ezzel foglalkozik, hanem megújuló energiatermeléssel is, beleértve a szolár- és szélparkok építését és üzemeltetését, valamint ott van a versenypiaci gázszolgáltatásban is.

A jövő így adott számunkra, magyarán a következő lépések ezekbe az irányokba mennek, és jelenleg két konkrét rövid távú célunk van.

Az egyik a versenypiaci gáz üzletágba történő beszállás. Ennek két alternatíváját nézzük, amelyből az egyik egy magyarországi szolgáltató lehetséges felvásárlása. Itt nem egy nagy szolgáltatóra kell gondolni, hanem valakire, akivel ezt a működést el lehet indítani. A másik lehetőség, amin szintén dolgozunk, az a saját energiaszolgáltatónk megalapítása és működtetése, mivel a tulajdonosok semmit nem akarnak a véletlenre bízni. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az idény végén elindulunk a versenypiaci gázszolgáltatással. Ha közben sikeresen lezajlik egy akvizíció is, akkor egyszerűen csak integrálni kell a két tevékenységet, ami viszonylag egyszerűen megoldható. Mindenképpen fontos nekünk a gáz üzletág, hiszen nagyon sok olyan ügyfelünk van, akik nemcsak az áram-, hanem a gázszolgáltatást is a versenypiacon veszik igénybe.

A másik irány evidens módon az anyacég fő profiljából adódik, ami a megújuló energia termelése. Ez elsősorban nap- vagy szélerőművek építését és működtetését jelentheti. Magyarországon az utóbbiak telepítése ugyanakkor meglehetősen nehézkes, így marad a szolár, ami azért érdekes, mert jelen pillanatban is számos olyan projekt van, ami gyakorlatilag eladásra vár. Még KÁT-os engedélyből is sok olyan van, ahol megépültek a szolárfarmok, általában pénzügyi befektetők kezdeményezésére, akik ezeket felkínálják megvásárlásra szakmai befektetőknek. Ez azonban nem igazán a mi profilunk. Mi inkább megveszünk egy METÁR-jogot, és ott zöldmezősen, saját magunk kezdünk el építeni egy napelemfarmot. A cég egyértelműen a nagyobb engedélyek irányában gondolkodik, ilyenből több is van a piacon. Nem régen tárgyaltunk például egy olyan jogtulajdonossal, aki abszolút kész ezt értékesíteni, és egészen a „ready to build” állapotig képes elvinni az engedélyeztetést, és onnantól kezdve a cégünknek az lenne a dolga, hogy felépítse a farmot, és utána azt üzemeltesse.

Abban gondolkodnak, hogy az árampiaci területen is terjeszkedjenek még Magyarországon?

Ez egy izgalmas kérdés, de azt gondolom, hogy rövid távon nincsenek ilyen terveink. Van egyrészt az egyetemes piac, ahol az áram két szereplő kezében van, az egyik az E.On, a másik pedig az állam, a gáz pedig gyakorlatilag csak utóbbi alá tartozik. A jelenlegi piaci körülmények és árszabályozás mellett a lakossági üzletágba beszállni nem profitábilis egy versenykereskedő cégnek. A versenypiaci üzletágban pedig már jelen pillanatban is benne vagyunk a top 2-3 szolgáltatóban. A fő célunk az, hogy ezt a piaci pozíciót megtartsuk és megerősítsük. Van azonban egy terület, amiben növekedni akarunk, ez pedig a kis üzleti szegmens, vagyis a kkv-k. Első körben organikusan szeretnénk ezt megtenni, de ha esetleg lesz olyan lehetőség, akkor ez felvásárlást is jelenthet.

Az ügyfelek részéről melyek a legnépszerűbb termékek? Mik a jelenlegi fogyasztói igények?

Ezt szegmense válogatja, mivel mások az igények a nagy üzleti ügyfélkörben, a kkv-knál, illetve az önkormányzatoknál. Mi összesen mintegy 17-18 ezer kkv-t szolgálunk ki, körülbelül 3 000 nagy ügyfelet, és mintegy 2 000 önkormányzatit. Az ellátott fogyasztási helyek száma azonban nagyjából 80 ezer. Az tehát, hogy milyen igényeik vannak, az nagyon heterogén.

A kkv ügyfelek például elsősorban azt igénylik, hogy minél kevesebb gondjuk legyen ezzel az egész szolgáltatással. Ők nem akarnak ezzel foglalkozni, viszont egy olyan partnert szeretnének, aki megbízható, akiben hisznek.

Fotó: Portfolio – Adrián Zoltán / kepszerk.hu

Ha pedig sikerül ezt a kapcsolatot kiépíteni, akkor hosszú távú együttműködést lehet kialakítani.

A nagyvállalatoknál kicsit más a helyzet, mivel ott majdnem minden ügyfelünknél van saját energetikus a cégen belül. Nekünk pedig alkalmazkodni kell az általuk megfogalmazott igényekhez. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az ügyfél kéri a segítségünket, támogatásunkat, ajánlásunkat vagy egyeztetésünket, akkor azt maximálisan meg tudjuk csinálni, de nem vagyunk tolakodók. Ez persze szegmensfüggetlen, a kkv-knál is ugyanígy igaz. Vannak természetesen olyan ügyfelek, akik saját maguk szeretnek inkább dönteni a szolgáltatással kapcsolatban vagy esetleg külföldi anyacég bevonásával közösen.

A nagy ügyfelek számára általában az árképletes megoldás a legkeresettebb. Ennek a konstrukciónak a lényege, hogy mindig indexálva, a mindenkori piaci árhoz képest tudnak beszerezni, és ők mondhatják meg, hogy mikor szerzik be az energiát saját maguknak a jövőre nézve. Azt gondolom, hogy akinek van affinitása az energiához, és ezen a területen dolgozik, egy cég energetikusa, az néhány éves üzletági tapasztalattal ezt egész jól meg tudja oldani. Az már persze egy bonyolultabb eset, ha egy olyan termelő vállalatról van szó, aminek a fogyasztása nagyon hektikus, mert annak a megbecslése, árazása azért sokkal nehezebb.

Amikor tehát egy nagy üzleti cég azt mondja, hogy saját maga akar dönteni arról az időpontról, amikor megvásárolja az energiát, akkor ez azt jelenti, hogy átvállalja annak a felelősségét, hogy milyen áron fogja megkapni ezt az energiát. Erre az árra mi még egy addicionális jutalékot teszünk rá, ami abból adódik, hogy többek között nekünk kell menetrendezni az ő fogyasztásukat, megoldani a beszerzést és így tovább.

A kkv ügyfélkörben ezzel szemben, ahogy említettem már, egyértelműen az a fontos, hogy ne kelljen ezzel az egésszel foglalkozni, és a lehető legjobban tervezhető legyen az üzleti költségvetésben az áramfogyasztás. Ezt meg egyetlen termék tudja nagyon jól képviselni, a fix áras termék, vagyis amikor most megmondom, hogy mondjuk 2022-re 26 Ft/kWh-ért kapod az energiát. Ez könnyen tervezhető, pontosan látja az ügyfél, hogy mennyi volt az idei, a tavalyi fogyasztása, meg tudja becsülni a jövő évit. Ezt ráadásul egy egyszerű szorzással be tudja illeszteni a saját üzleti tervébe, hogy mennyi költsége lesz a villamos energiának.

Szeretnénk ugyanakkor meghonosítani Magyarországon egy új terméket, amely ötvözi a fix áras és az árképletes szolgáltatások előnyeit.

Nem szabad persze túlzásba esni, mivel egy árképletes termék esetében mélyebb tudás szükséges az energiapiacról, ami a kkv ügyfeleknek sokszor nincs meg. Nem szeretnénk tehát megijeszteni őket, hogy ez olyasmi, amivel nagyon foglalkozni kell, de szeretnénk több rugalmasságot biztosítani számukra. Ha most szerződnek például fix áron, akkor ez egy adott árszint mellett történik, így, ha a jövőben például lejjebb mennének az árak, akkor ennek az előnyeit nem fogják élvezni. Ebben az esetben jobb lett volna egy árképletes konstrukciót használni, amihez azonban nincs meg a tudásuk. A kérdés tehát, hogy hogyan lehet egy ilyen hibrid terméket a piacra úgy kivinni, hogy ez mindkét fél számára előnyös legyen. Ennek a termékfejlesztésnek már a végén vagyunk, és augusztus 20. után ez már kint lehet a piacon.

Érdemes végül azt is megjegyezni, hogy látva a mostani magas energiaárakat számos ügyfél úgy döntött, hogy ősszel akar majd szerződni, mert abban reménykednek, hogy lejjebb fog menni az ár. A mi érzésünk azonban az, hogy már az is nagy szerencse, ha marad ezen a szinten.

Texasban az extrém időjárás miatt nagy kilengések voltak az áramárakban az év elején. Elképzelhető Magyarországon is egy ilyen forgatókönyv?

Ennek megvan a kockázata több tényező miatt is. Egyrészt, korábban egészen jól be tudták lőni az ügyfelek, főleg a nagyok, hogy milyen profilú fogyasztásuk van, azaz, hogy mikor mennyit fognak fogyasztani, mert beálltak egy sztenderd működésre.

A jelenlegi helyzet viszont az, hogy a koronavírusos időszak miatt sosem lehet tudni, hogy mikor kell leállni, mikor kell csökkenteni a termelést és a fogyasztást, és mikor kell esetleg felturbózni azt.

Fotó: Portfolio – Adrián Zoltán / kepszerk.hu

Van például olyan partnerünk, aki a pandémiás időszak előtt három műszakban dolgozott, gyakorlatilag folyamatosan mentek a gépek, egy zsinórfogyasztása volt, ami a lehető legjobb neki is, meg nekünk is, mivel ez nagyon könnyen előre tervezhető, és a legalacsonyabb árat is ez tudja biztosítani. A koronavírus-járvány miatt azonban majdnem bezártak, vagyis a termelésük drasztikusan visszaesett. Később, amikor lehetőség nyílt arra, hogy újra növeljék a termelést, akkor viszont úgy döntöttek, hogy csak két műszak lesz, és hétvégén is leállnak. Ez egy éven belül pedig többször is változhat, és a probléma az, hogy energiát mindig csak előre vásárolunk. Az ügyfél leszerződik egy adott energiamennyiségre egy bizonyos tervezett fogyasztási görbe alapján a következő időszakra. Ha viszont ebben bármi változás van, akkor az a fogyasztás, amit előre becsültünk és megvásároltunk az ügyfélnek, nem úgy fog lefutni, ahogy azt terveztük.

Tegyük fel például, hogy van egy ügyfél, aki eddig három műszakban dolgozott, majd a pandémia miatt egy időre leállt, de most visszajön két műszakba és nem szeretne leadni a korábbi havi termelési szintjéből. Ez azt jelenti, hogy két műszakban fog csak termelni, de a harmadik műszak termelését rá kell tenni erre a kettőre, vagyis ezeknek a termelékenységét, energiaigényét megnöveli. Ez egy teljesen más fogyasztási görbe. Ennek az a következménye, hogy amit megvettünk neki hétvégére meg éjszakára energiát, azt el kell adnunk, ahová meg nem vettünk neki, azt viszont meg kell vásárolnunk. Ez az úgynevezett kiegyenlítőenergia-menedzsment, ami iszonyú drága lett ma Magyarországon.

Ez azonban nemcsak a fogyasztási szokások változásának köszönhető, hanem annak is, hogy

a megújulók bekapcsolása az energiaellátó rendszerbe nem egy egyszerű feladat. Ezt nagyon nehéz megoldania akár a hálózat üzemeltetőinek, akár a Mavirnak, hiszen a nap- és szélerőműveknek van egy olyan sajátosságuk, hogy akkor termelnek, amikor a megújuló energia rendelkezésre áll.

Ez pedig óráról órára változhat, és ennek a kiegyenlítése, szabályozása iszonyú nagy terhet ró a hálózatüzemeltetőkre. Ezért is van az, hogy a kiegyenlítő energia, illetve az energiamenedzsment költsége nagyon megnőtt. Az Energiahivatal is nagyon erősen fókuszál arra, hogy hogyan lehet felkészíteni ezt a hálózatot egy ilyen szigetszerű működésre, ami nem fogja megterhelni és szétvágni az egészet.

Mi jelenthet hosszú távú megoldást? Hatékonyabb energiatárolás, több atomenergia vagy valami más?

Erre azt mondanám, hogy ahány szakértő, annyiféle válasz. Én nem hiszek egyetlen üdvözítő megoldásban, sok apró tényező van, amit össze kell rakni. Alapvetően az Energiahivatal feladata az, hogy megtalálja a legjobb kombinációt. Annyi azonban biztos, hogy nagyon szorosan együtt kell működnie a hivatalnak mind a hálózati szolgáltatókkal, mind pedig az energiakereskedőkkel és a termelőkkel. Ez a közös munka jelenleg is folyik, de ez nem megy egyik napról a másikra. Az biztos, hogy az egyik legkritikusabb kérdés az egész történetben az energiatárolás. Teljesen más lenne a hálózat struktúrája, ha lenne egy olyan energiatároló eszközünk, ahol akár a háztartási kiserőművek, akár a nagy szolárfarmok energiáját lehetne tárolni. Vannak erre kísérletek, de messze vagyunk még attól, hogy ezt meg lehessen oldani.

Hogyan látja a következő időszakot az áram- és gázárak tekintetében?

Nem vizionálok egy nagyon rózsás időszakot, hiszen ahogy említettem, a fogyasztási szokások és görbék változásával, a kiegyenlítő energia egyre nehezebb menedzselésével, illetve a hálózatok terheltségével nem hiszem, hogy a költségek drasztikusan csökkennének. Emellett a szén-dioxid-kvóta ára is egyre csak megy felfelé, és az új rendelkezéseknek köszönhetően ez még inkább előtérbe kerül majd. Magyarországon fontos még a devizaárfolyamok alakulása is.

Nagyon sok tényező van tehát, de nem úgy látom, hogy ezek pozitív irányba változnának. Azt gondolom, hogy már az is egy nagy előrelépés lenne, ha sikerülne stabilizálni az árszinteket.

Az ügyfelek ezt most nagyon nehezen élik meg. Van olyan kkv, aki 3 éves szerződést kötött velünk 3 évvel ezelőtt, és körülbelül 14 forintos kWh-s áron kapott áramot, ami még idén is ennyi volt, mert három éve megvettük ezt az energiát neki előre. Az ugyanis a megközelítésünk, hogy nem hagyunk nyitott pozíciót, mivel ez adja az ügyfeleinknek a biztonságot. Ezért tudjuk azt mondani, hogy amennyiért leszerződtünk, annyiért tudjuk biztosítani az energiát, mert megvettük. Amikor azonban most kimentünk, hogy újra leszerződjünk vele, akkor szembesült egy 30 forinthoz közeli árral és lesokkolódott. Igaz, hogy az ő energiaköltsége nemcsak ebből áll, hanem a rendszerhasználati díjból és egyebekből is, de az energiaár akkor is megduplázódott. Ezt nagyon nehéz megemészteni, főleg azoknak az ügyfeleknek, akik ezt nem követik napi szinten nyomon. A nagy ügyfelek ezt egy picit jobban értik, de a kkv-k nagyon nehezen tudják ezt feldolgozni. Náluk sokkal több magyarázatra és piaci információ átadására van szükség, hogy ezt átlássák.

Az Audaxnak jelent bármilyen előnyt ebből a szempontból, hogy vannak megújuló energiatermelő forrásai?

Ott, ahol ezek már működnek, mindenképpen. Ahogy említettem, Spanyolországban és Portugáliában már 100 százalékban saját maga által termelt megújuló energiával fedi le a cég az ügyfelek igényeit, ami egy nagyon jó dolog, mivel ennek a költsége abszolút tervezhető. Igaz azonban, hogy csak becsülhető ennek az igénybevételi lehetősége az időjárásfüggőség miatt, de a déli országokban elég jó közelítéssel lehet becsülni, hogy mennyit süt a nap. Ez pedig egyfajta előnyt adhat ebben az egyre dráguló energiaipari környezetben, hogy versenyképes maradjon az Audax.

Július 14-én mutatták be az új Európai Uniós klímacsomagot. Mi az, ami ebből releváns lehet a cégcsoport számára?

Ez mindenképpen az az irány, ami egybevág az Audax Renovables jövőképével, ami a megújulóenergia-fókusz. Szerencsére így ebben nem kell nagyot váltanunk a jelenlegi elképzelésekhez képest. Emellett még fontos a szén-dioxid-kvóta kérdésköre is. Ami még szintén izgalmas lehet ehhez kapcsolódóan, bár ugyan nem a csomag közvetlen hozománya, az

az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR), amit január 1-jével bevezettek Magyarországon, ami szintén egyfajta következménye annak az iránynak, amit az Európai Unió képvisel.

Az EU 2050-re válna teljesen karbonsemlegessé, erre még van 29 év, ami messzinek tűnik, de valójában ez egy hatalmas kihívás. Fontosabb cél azonban, hogy az új Európai Uniós klímacsomag értelmében már 2030-ra 55%-os csökkenést kell elérni. Ennek az egyik eleme vagy úgymond lecsapódása az EKR rendszer. Ez egy kötelezettségvállalás arra nézve, hogy hogyan csökkentünk az energiafogyasztáson, ami egy abszolút más irány, mint a megújuló energiák. A megújulókkal ugyanis nem csökkentem a fogyasztást, hanem csak kiváltom a barnaenergiát.

Az energiafogyasztás csökkentése így, hogy ráterhelték az energiaszolgáltatókra, ez egy kicsit sokkszerű volt ebben a formában. Amikor a spanyol tulajdonos megvásárolta ezt a céget, és amikor elkezdett erről tárgyalni 2019 végén, akkor ilyen konkrétumokról még abszolút nem tudott, és nem is tudhatott, hiszen nem voltak kidolgozva. Ez egy abszolút újdonság tehát az Audax számára, de azt látom, hogy minden energiaszolgáltatót meglepett ez ilyen formában, azokat is, akik már régóta itt vannak Magyarországon. Ők is küzdenek azzal a nehézséggel, hogy hogyan tudják majd fedezni vagy az energiamegtakarítást, vagy az ezzel kapcsolatos költségeket, hiszen ezek több százmilliós, milliárdos költségtételek egy energiaszolgáltatónak.

Abszolút érthető persze az irány és az EKR bevezetése is, de a szolgáltatóknak a szabályozókkal együtt meg kell találniuk, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet megfelelően kezelni.

Fotó: Portfolio – Adrián Zoltán / kepszerk.hu

Most volt az Energiahivatalnak is egy állásfoglalása, ahol azt mondták, hogy gyakorlatilag egy tiszta, szabályozott, úgynevezett „white certificate” típusú piac valamikor a jövő év második felére alakulhat ki teljesen az energiamegtakarítások esetében. Egészen addig viszont maradnak a saját megtakarítások és az ügyfelekkel történő bilaterális megállapodások, ami még jobban megnehezíti a dolgot. Ha meg ez nem megy, akkor pedig marad a büntetés. Ez viszont a jelenlegi jövedelmezőség mellett nagyon nehezen kitermelhető. Nagyon találékonynak kell lenni, hogy milyen módon lehet ezeket a költségeket csökkenteni, és hogyan lehet beszállni ezekbe az energiahatékonysági beruházásokba.

Hogyan kell a gyakorlatban elképzelni egy ilyen energiamegtakarítást?

Megteheti ezt az energiakereskedő, ha vannak saját épületei, nagyon sok ingatlannal rendelkezik, üzemcsarnokkal és így tovább, és azt mondja, hogy ennek az energia-korszerűsítését, például a világításcserét, megteszi magának saját költségre, ezzel energiát spórol meg, és ezt saját magának elszámolhatja. Ez a legegyszerűbb módja, de nekünk jelen pillanatban nincs saját tulajdonú ingatlanunk, így más lehetőségeket kell keresnünk.

Lehet például úgy megállapodást kötni üzleti partnerekkel, hogy ők valamilyen közös megoldással megcsinálják az energiahatékonysági beruházásokat saját maguk számára, és ezt a megtakarított energiát és ennek a felhasználhatóságát átadják nekünk, mint szolgáltatónak. Nagyon sokféle lehetőség van ebben. Az egyik, amikor a szolgáltató közvetlen módon, szakmai vagy anyagi támogatással száll be egy ilyen beruházásba, és ezért cserébe megkapja ezt az igazolt auditált megtakarítást. Egy másik lehetőség, hogy nem száll be direkt módon a szolgáltató, az energiahatékonysági fejlesztést megcsinálja mondjuk valamilyen támogatásból az önkormányzat vagy az adott vállalat, és utána értékesíti ezt a megtakarítást a szolgáltató számára vagy olyan megállapodást köt vele, ahol az energiadíjba beszámításra kerül ennek a költsége.

Egy másik példával élve, van olyan önkormányzati partnerünk, ahol két irányba is elindultunk a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban. Az egyik, ahol mi szállunk be ebbe anyagi támogatással, míg a másik az, ahol ezt önállóan csinálja az önkormányzat. Az együttműködésnek köszönhetően azonban ezeket beépítjük az energiaszerződésekbe. A nagy üzleti ügyfeleink közül is jó néhányan gondolkoznak energiahatékonysági beruházásokon. A legkonkrétabb példa az, ha valakinek van egy üzemcsarnoka, aminek a világítása nagyon elavult, akkor ennek a korszerűsítésével rengeteg energia takarítható meg. Ezt szintén vagy megvásároljuk tőle, vagy átadja nekünk, vagy egy közös megállapodás keretében a következő évi energiaszerződésben elszámoljuk.

Ezekből azért persze eléggé munkás és nehézkes felépíteni azt a fajta portfóliót, ami megfelel a szolgáltatókra rótt kötelezettségnek. Már csak azért is, mert jelen pillanatban úgy szól a szabályozás, hogy idén a két évvel ezelőtti energiamennyiség és volumen alapján kell fizetnünk a díjat. Magyarán, ha mondjuk két évvel ezelőtt jóval nagyobbak lettünk volna, akkor ez aránytalanul megterhelné az idei költségvetésünket, mert már nem tudjuk kitermelni, mivel nem ugyanakkora volument szolgáltatunk az ügyfeleknek. Ez eléggé nehezen menedzselhető a mi oldalunkról.

Mindenki gondolkozik, mindenki azt szeretné, ha ennek a költségét nem kellene ráhárítani az ügyfelekre, de azért azt látni kell, hogy a szolgáltató ezt nem tudja teljes egészében átvállalni, nem tudja kitermelni az ehhez szükséges pénzt.

Fotó: Portfolio – Adrián Zoltán / kepszerk.hu

Itt is abban hiszek, hogy több megoldás kombinációját lehet használni. A költségek egy részét átterhelem az ügyfelekre, egy másik részét én támogatom, a harmadik részét pedig megállapodásokkal fedem le.

A negyedik rész lesz az, amikor egy EKR piacon megvehetem majd ezeket a jogokat kvázi tőzsdei körülmények között, ami Európa pár országában már működik, ahol 40-60 százalék közé álltak be az árak. Ez azt jelenti, hogy van gigajouleonként egy büntetési tétel éves szinten, amit meg kell fizetnie a szolgáltatónak, ha nem tudja felmutatni a szükséges energiamegtakarítást. Egy EKR piac mellett ezt már úgy is tudja teljesíteni a szolgáltató, ha valaki mástól megvásárolja ezt az energiamegtakarítást, és ennek az ára a büntetés árának a 40-60 százaléka közé állt be átlagosan. Induláskor azonban, amikor még nem indult be a piac, mindig jóval magasabbak az árak, ez tehát egy hosszabb távú, 3-5 éves ár. Addig pedig meg kell találni, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni.

Nemzetközileg is lehet majd kereskedni a megtakarításokkal?

Erre nem tudok válaszolni, de az biztos, hogy ha a másodlagos piac kialakul, akkor erre akár egy új energiaüzletág is szakosodhat. Ami nagyon jó, hogy a spekuláns kereskedelmet eleve kizárta a hatóság azzal, hogy ezeket a megtakarításokat csak energiaszolgáltató vásárolhatja meg. Egy energiakereskedő viszont gondolkodhat abban, hogy ha én ezt nagyon jól tudom csinálni, nagyon sok partnerem, ügyfelem van, akiket sikerül meggyőzni ezekről a beruházásokról, akkor több megtakarítást veszek, mint amennyi nekem kell, és utána ezt egy másik energiaszolgáltató részére értékesíthetem. Ebben azért van lehetőség, de nem spekuláns módon.

Azt gondolom, hogy hosszú távon ez a rendszer jól be fog tudni állni, de az első években ez bizonyosan nagyon nagy nehézséget fog jelenteni a szereplőknek. A költség ugyanis exponenciálisan nő az első 3-4 évben, utána stagnál egy magas szinten, és ezt követően nagyon lassan cseng le. Gyakorlatilag 10 évre előre meghatározható, hogy mekkora az a volumen a két évvel korábbi függvényében, amit meg kell takarítanom, és ha ez nem sikerül, akkor pedig gigajouleonként 50 ezer forintos áron meg kell váltanom.

Hogyan lehet egyáltalán pénzügyileg előre tervezni ilyen körülmények között?

Ezt nagyon nehéz tervezni már az idei évre is. Mi az adott évi üzleti tervünket midig igyekszünk a megelőző év szeptember-októberében zárni. Az új szabályozás azonban teljesen felborította a terveinket. A legjobb tudásunk szerint csináltunk egy újat erre az évre, de az idei tapasztalatok kulcsfontosságúak lesznek, egy védhető és realisztikus jövő évi üzleti terv kialakításához szeptember folyamán. Az anyacég ugyanis tőzsdén van, ezért a mi eredményeink folyamatosan monitorozva vannak. Nagyon nem mindegy, hogy hányszor és hogyan kell hozzányúlni az üzleti tervhez, mert ez nagyban befolyásolja a cég értékét. Egyelőre a saját előrejelzéseinkre és az eddig begyűjtött információkra alapozva tudjuk megcsinálni ezeket a kalkulációkat, és minden évben okosabbak leszünk.