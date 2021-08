Megvan a gyógyszer, ami szinte teljesen megállítja a koronavírus szaporodását

Jelenleg minden figyelem a vakcinák alkalmazásán és hatásosságán van a koronavírus elleni küzdelem jegyében, azonban a legújabb felfedezés - melyben magyar kutatók is szerepet játszottak - egy új ellenszer sikerességére mutatott rá, klinikai vizsgálatokban. A dolog előnye, hogy a szer, nevezetesen az orrspray itthon is kapható kereskedelmi forgalomban.

A Portfolio is beszámolt a héten arról, hogy közzétették egy antiallergiás orrspray-vel kapcsolatos kutatás második fázisú vizsgálatának eredményeit, amelyek azt hivatottak bizonyítani, hogy hatékony a szer a koronavírus ellen. A Cebina és az Ursapharm Arzneimittel egy most megjelent tanulmányban az antihisztaminként ismert azelasztin-hidrokloridot kezdte el vizsgálni, amihez a laboratóriumi vizsgálatokat (vagyis emberi orrszöveteket vizsgálva) a Jakab Ferenc által vezetett Virológiai Nemzeti Laboratóriumban végezték. Jakab Ferenc virológus egy Facebook-posztban kommentálta a hírt, miszerint „az előzetes laboratóriumi eredményeket a klinikai vizsgáltok is igazolják: a széles körben elérhető allergiaellenes azelasztin tartalmú orrspray forradalmasíthatja a COVID-19 kezelést”.

A Koronavírus-kutatási Akciócsoport vezetője most az RTL Klubnak is összefoglalta a kutatás jelentőségét. A laboratóriumi kémcsőkísérletek nagyon jól sikerültek, nagyon komoly antivirális hatást mutatott ez a szer. Azt kell, hogy mondjam, hogy

szinte nullára csökkentette a vírus replikációs képességét.

A riportban elhangzott: a mostani vizsgálatban azt figyelték meg, hogy egy egyhetes spray-kezelés után 97%-kal csökkent a vírus mennyisége a vizsgált betegeknél.

Rusvai Miklós virológus szerint ennek nagy jelentősége lehet a gyógyításban. Amikor a vírus még csak az orr- és garatnyálkahártyán szaporodik, az a vírusfertőzés első két napja. Ez a szer ebben az időszakban nagyon hatékonyan csökkenti a vírus szaporodását. Ez pedig fontos abból a szempontból, mert a lokálisan az orr- és garatnyálkahártyán elszaporodó vírusok jutnak később a véráramba.

Az azelasztin tartalmú orrspray-ket már 30 éve használják az allergiások - emlékeztet a csatorna. "Már nincs akadálya annak, hogy ezt a szert széles körben alkalmazzák a gyógyítási gyakorlatban, hiszen ez már egy alkalmazott szer, ami jelenleg is kapható" - mondta Rusvai Miklós. Az interneten rákeresve 10 ml-es kiszerelésben 2100-2200 forintért kapható az érintett spray.

A csatorna megkereste az Országos Gyógyszerészeti Intézetet is, ahonnan azt a választ kapták, hogy

az OGYÉI valamennyi bevizsgálandó készítménnyel, eszközzel kapcsolatban a legmagasabb szintű szakmaiság elvét figyelembe véve végzi a munkáját.

A szer hatásosságára már korábban is voltak jelek:

Nagy hír a bécsi biotech cégtől

A CEBINA (Közép-Európai Biotech Inkubátor és Akcelerátor) augusztus 17-én jelentette be a honlapján, hogy egy széles körben elérhető allergiaellenes, azelasztint tartalmazó orrspray forradalmasíthatja a Covid-kezelést. Ekkor tette közzé a társaság partnerével, a német Ursapharm gyártóval közösen, a fázis-2 klinikai vizsgálat első eredményeit, amelyek azt bizonyítják, hogy az azelasztin hatóanyagot tartalmazó orrspray hatékonyan csökkentette a SARS-CoV-2 pozitív betegek vírusfertőzöttségét. A CEBINA közleménye arra is kitért, hogy a nevezett készítményt a gyártó ebben az összetételben forgalmazza és allergiás szerként alkalmazzák is.

A CEBINA keddi tájékoztatója kitér arra is, hogy a sikeres védőoltási kampányoknak köszönhetően a lakosság nagy része védetté vált, azonban a legtöbb országban a lakosság kétharmadánál platózik az átoltottság. A kórházi kezelés és a halálozási arány azonban a vakcináknak köszönhetően csökken. Az új vírusvariánsok miatt azonban a fertőzések száma ismét emelkedik, ezért a gyártók szerint sürgősen új megközelítésre van szükség a vakcinák kiegészítése érdekében, a korai stádiumú fertőzések kezelésére, a Covid-betegségterhek további csökkentésére és az új mutációk továbbterjedésének megakadályozására. Amennyiben jelentős mértékben képesek leszünk csökkenteni a fertőzött emberek vírusterheltségét, az két szempontból is előnyös lenne a kutatók szerint:

csökkentheti a súlyos betegség kialakulásának esélyét és

a személyek közötti vírusátvitel valószínűségét.

A CEBINA közleménye megemlíti Robert Konrat professzort a Bécsi Egyetemről, valamint Jakab Ferencet, a Pécsi Tudományegyetemről, akikkel együttműködésben megállapították az azelasztin antihisztamin erős vírusellenes hatással rendelkezik a SARS-CoV-2 és változatai ellen számos in vitro vizsgálatban. A CEBINA az ausztriai Innsbrucki Orvostudományi Egyetem Virológiai Tanszékével együttműködve megerősítette az azelasztin in vitro hatékonyságát a fő vírusvariánsokkal szemben is, beleértve a delta (B1.617.2) változatot, amely jelenleg fertőzések többségéért felelős Európában, az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és Indiában.

A CEBINA partnere, az Ursapharm kettős-vak, placebo-kontrollos, 2. fázisú klinikai hatékonysági vizsgálatot végzett 84 önkéntesen, akik pozitívak voltak a koronavírusra, hogy felmérjék az azelasztin COVID-ellenes terápiás lehetőségeit. Az azelasztin orrspray-vel végzett kezelés nagymértékben csökkentette a SARS-CoV-2 vírusterhelést a vizsgált populációban: az azelasztinnal kezelt betegeknél a vírusok számának 97% körüli csökkenését figyelték meg a placebóhoz képest 1 hetes kezelés után. Ekkor az azelasztin tesztcsoportokban szignifikánsan nagyobb arányban váltak PCR negatívvá a betegek.

Ezek a klinikai adatok megerősítik a korábbi laborítóriumi vizsgálataink eredményeit, amelyeket emberi orrszövetegeken végeztünk. A szer alkalmazásának jelentősége abban áll, hogy az eredmények alapján csökkenti a betegség előrehaladásának kockázatát és a továbbfertőzés esélyét - vélekedett a közlemény szerint Nagy Eszter, a bécsi CEBINA alapító-vezérigazgatója. Azt is hozzátette, hogy az azelasztin hatóanyag potenciálját növeli, hogy hatásosnak bizonyul a most domináló delta variánssal szemben is.

A klinikai vizsgálatok első eredményeit közzé is tették preprint formában (hivatalos szakértői értkelés nélkül egyelőre).

A szakember egy korábbi beszélgetésében úgy fogalmazott, hogy a laboratóriumi tesztek során kiderült, a hatóanyag erős vírusellenes hatást is kifejt, jelentősen visszaszorítja az orr nyálkahártyán megtapadt koronavírust, és meggátolja a vírus elszaporodását is. Ezért már akkor elárulta, hogy együttműködést indítottak a spray egyik németországi gyártójával, Ursapharm Arzneimittel társasággal és megkezdték a humánklinikai vizsgálatokat Németországban. Olyan embereket vontak be, akik megfertőződtek már a koronavírussal és azt vizsgálják, hogy az orrspray használatával le tudják-e csökkenteni a vírusszámot és el tudják-e tüntetni az orrból. Ennek a kutatásnak nagy jelentősége van abban is, hogy ezek az egyének vajon fertőznek-e tovább, mert ha nem, akkor karanténban sem kell lenniük. És azt is megakadályozhatjuk a szerrel, hogy tüneteket mutassanak és hogy kifejlődjön a Covid-betegség - tette hozzá. Azt is tesztelik, hogy ha hígított formáját alkalmazzák a szernek, akkor mire képes. Ennek két okból is van jelentősége: az allergia elleni spraynek vannak mellékhatásai, de kisebb dózisban, kevésbé jelentkeznek, másrészt ha kevesebb hatóanyag is elég, akkor sokkal nagyobb mennyiségben áll majd rendelkezésre a gyógyszer. A későbbi kísérletek során azt is vizsgálnák, hogy a szer képes-e megelőzni a fertőzést. Ez a későbbi mutánsok miatt is jelentős lehet, ugyanis az új variánsok folyamatosan csökkentik a rendelkezésre álló védőoltások hatásosságát.

Címlapkép forrása: Getty Images