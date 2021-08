Váratlan időpontban lesz a Kormányinfó

Fontos bejelentésre készülhetnek, hiszen hétvégén nem szokott lenni Kormányinfó, amelyet most váratlan időpontban, szombat délelőtt tartanak majd. Különösen érdekes, hogy a nemzeti ünnep pihenő időszakát "szakítja meg" a Kormányinfó, amire hagyományosan sokan kíváncsiak.

A sajtómeghívó szerint Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő augusztus 21-én, szombat 11:00-kor ismerteti majd, hogy Mit, miért tesz a kormány?.

A Kormányinfón biztosan beszél majd a kormány a koronavírus-járványról, az elmúlt napok esetszámai alapján ugyanis Magyarországon is emelkedő pályára állt a vírus terjedése, habár továbbra is visszafogott ütemről beszélhetünk. Egyes szakértők a maszkviselés visszaállítását és a védettségi igazolvány használatának újbóli bevezetését javasolják, hogy ne terjedjen el gyorsan a vírus. Az augusztus 20-ai tűzijáték korlátozásmentesen zajlik, könnyen lehet, hogy nem véletlen a 21-ei időzítése a Kormányinfónak. Felvetődik a kérdés, hogy ez lehetett az utolsó olyan tömegrendezvény, amely korlátozások nélkül zajlik le Magyarországon. A Kormányinfón szóba kerülhet a fiatalok oltása is, hiszen az iskolakezdés szintén egy olyan esemény, ami növelheti a fertőződéseket. Korábban az MKIK tett olyan javaslatot is, hogy egyes iparágakban, területeken, munkahelyeken szükséges lehet a kötelező oltás bevezetése, lehet, hogy erről is részletes információkat kapunk holnap.

Természetesen könnyen lehet, hogy nem ennyire "halaszthatatlan" kérdések miatt tartanak Kormányinfót, lehet, hogy azt jelentik be, hogy a második negyedéves gyors GDP-növekedés miatt az 5,5%-os idei GDP-növekedés biztossá vált, így a családok biztosan számolhatnak az idei adóvisszatérítéssel. Ilyen jellegű bejelentések azonban nem tűnnek annyira sürgetőnek, hogy meg kelljen szakítani a hosszú hétvégi, ünnepi pihenőidőszakot. Racionálisan sokkal inkább halaszthatatlan döntések bejelentése lehet a terítéken, hiszen a Kormányinfó szokatlan időpontjával a kormány magasra emelte a tétet és felfokozta a várakozásokat.

Címlapkép forrása: Facebook/Gulyás Gergely