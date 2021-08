Összeülnek a jegybankárok, minden szem a Fedre szegeződik

A héten a Fed szokásos éves konferenciájára figyelnek elsősorban a befektetők, a jegybankárok Jackson Hole-ban ülnek össze, ahogy minden évben. Ráadásul most aktualitása is van az eseménynek, hiszen hónapok óta a szigorításra próbálja felkészíteni a piacot a jegybank. Közben itthon kamatdöntő ülést tart az MNB Monetáris Tanácsa, de az jóval kevésbé lehet izgalmas.

Nem panaszkodhatunk a héten a nyári uborkaszezonra a makroadatok szempontjából, rögtön hétfőn jönnek az előzetes bmi-adatok. Délelőtt az európai konjunktúramutatókra figyelhetnek a befektetők, majd a nap második felében az amerikai adat is érkezik.

2021. augusztus 23-29. makronaptár Magyar makrogazdaság augusztus 24. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció augusztus 24. kedd 13:00 MNB Kötvényvásárlási aukció augusztus 24. kedd 14:00 MNB Kamatdöntés augusztus 24. kedd 15:00 MNB Közlemény augusztus 26. csütörtök 9:00 KSH Népmozgalom júl. augusztus 26. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció augusztus 26. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender augusztus 27. péntek 8:30 MNB Pénztárak prudenciális adatai Q2 augusztus 27. péntek 9:00 KSH Munkanélküliség júl. Nemzetközi makrogazdaság augusztus 23. hétfő 9:30 Németo. Beszerzési emnedzserindex (előzetes) aug. augusztus 23. hétfő 10:00 EU Beszerzési emnedzserindex (előzetes) aug. augusztus 23. hétfő 10:30 UK Beszerzési emnedzserindex (előzetes) aug. augusztus 23. hétfő 15:45 USA Beszerzési emnedzserindex (előzetes) aug. augusztus 24. kedd 8:00 Németo. GDP (felülvizsgált) Q2 augusztus 25. szerda 10:00 Németo. IFO hangulatindex aug. augusztus 25. szerda 14:30 USA Tartós fogyasztási cikkek rendelése júl. augusztus 26. csütörtök USA Jackson Hole Symposium augusztus 26. csütörtök 13:30 EU EKB jegyzőkönyv augusztus 26. csütörtök 14:30 USA GDP (felülvizsgált) Q2 augusztus 26. csütörtök 14:30 USA Heti munkanélküliség augusztus 27. péntek USA Jackson Hole Symposium augusztus 27. péntek 14:30 USA PCE infláció júl. augusztus 28. szombat USA Jackson Hole Symposium Forrás: Portfolio-gyűjtés

Itthon a kedd lesz a hét legfontosabb napja, bár az MNB kamatdöntése nem valószínű, hogy komoly izgalmakat hozna, hiszen gyakorlatilag borítékolható az újabb 30 bázispontos kamatemelés. Ha bármilyen más döntés születne, akkor az mindenképp meglepetés lenne a piac számára, emellett a jegybanki közlemény hangvétele hozhat minimális finom változásokat.

Itthon a szerdai naptár viszont teljesen üres, csak a német IFO gazdasági hangulatindexre figyelnek a befektetők, illetve az amerikai tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya említhető.

Csütörtökön viszont kezdődik a hét legfontosabb eseménye, a Fed háromnapos éves konferenciája Jackson Hole-ban. Az eseményen megszólal Jerome Powell jegybankelnök is, ráadásul most van aktualitása is az eseménynek, hiszen hónapok óta készül a szigorításra a jegybank. A múlt héten megjelent júniusi jegyzőkönyv például alaposan ráijesztett a piacra azzal, hogy egyértelművé tette: mér az idén elindul a QE-program leépítése. Kérdés, hogy ehhez képest tudnak-e még újat mondani a konferencián a szeptemberi kamatdöntés előtt. Csütörtökön jön még egy felülvizsgált amerikai GDP-adat is, míg pénteken a PCE infláció szintén a Fed lépése szempontjából lehet érdekes.

