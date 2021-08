10 évre titkos a Velencei-tó vízpótlására készült kormányzati előterjesztés - írja Szél Bernadett országgyűlési képviselő a Facebook oldalán.

A képviselő a momentumos József Andrással együttműködésben megvitatta az ügyet, és adatkérést nyújtott be, amire a Miniszterelnöki Kormányiroda elárulta, hogy

10 évre titkos a Velencei-tó vízpótlására készült kormányzati előterjesztés

Bár nem tartják magukat illetékesnek, azért megírták, hogy mivel döntés még nem született, csak tárgyalt róla a kormány, az anyag döntés-előkészítő adatnak minősül, ezért titkos.

A Kormányiroda teljes válasza:

"Fentiekkel összefüggésben tájékoztatjuk, hogy az adatigénylésében megjelölt előterjesztést nem a Miniszterelnöki Kormányiroda készítette. Jelezzük továbbá, hogy a tárgyi előterjesztést a Kormány tárgyalta, azonban a kormányzati döntés még nem született, így tekintettel az Info. tv. 27. § (5) bekezdésére, miszerint a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános, az Ön által kért dokumentumot nem áll módunkban megküldeni."

A Magyar Országos Horgász Szövetség augusztus 21-ei közleményében újabb halpusztulásról számolt be, mely részben a tó alacsony vízállásának következménye. A közlemény szerint a tó tartósan és tendenciózusan alacsony vízállása és az elmúlt évtizedekben gyarapodó lágyiszapréteg mennyisége a közeljövőben

egy tartós vízpótlási beavatkozás kidolgozását és kivitelezését, párhuzamosan egy átgondolt nádművelés beindítását igényli.

A vízellátás megoldása, annak biztonsága – a halgazdálkodáson, a halállományon messze túlmutatva – a térségi turizmus, az itt élők életminősége érdekében is kiemelten fontos kormányzati feladat. A tárgyban az első kormányzati intézkedések már meg is történtek, s első körben a horgászszövetség is bevonásra került a tó jövőjének tervezése tárgyában.

Korábbi hírek szerint a kormány tárgyalt egy 40 milliárdos beruházásról, mely a tó vízpótlását segíthetné, ám a javaslatot első körben elvetették:

A címlapkép forrása: Getty Images.