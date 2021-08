Újra gyorsul a briteknél a járvány, az izraeli és távol-keleti helyzetért is aggódhatunk

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az Egyesült Államokban már napi 150 ezerre, bő féléves csúcsra emelkedett az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek hétnapos mozgóátlaga és sajnos úgy tűnik, hogy a magas átoltottság mellett is újra elkezdett gyorsulni az utóbbi két hétben a briteknél is a járvány. Néhány távol-keleti országban is nagyon gyorsan terjed a fertőzés, de közben Kína a hivatalos adatok szerint megint legyűrte a járványt, igaz drasztikus módszerekkel.