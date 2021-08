Pápalátogatás: a szlovák egyházközösségek is Magyarországra jönnek, mert itt enyhébbek a korlátozások

A Budapesten szeptember 12-én esedékes Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson bemutatott pápai mise után Ferenc pápa négy napra Szlovákiába látogat. Csakhogy a szomszédban sokkal szigorúbbak a rendezvényeken való részvételi feltételek, mint náluk, például előírják, hogy csak teljes védettséget élvező személyek vehetnek azokon részt, miközben itthon nem lesznek ilyen korlátozások, de még maszkhasználati előírás sem.

Így aztán Szlovákia magyarlakta déli régióiban működő egyházközösségek Budapestre szerveznek kirándulásokat a kongresszus idejére – számol be a hírről az InfoRádió.

A lap kitér arra is, hogy Szlovákia polgárainak augusztus 22-én volt utolsó lehetőségük arra, hogy beoltassák magukat annak érdekében, hogy szeptemberre, a pápalátogatás időpontjára teljesen védetté váljanak, és részt vehessenek a katolikus egyházfő látogatásához fűződő rendezvényeken. A részvételi szigort bizonyítja az is, hogy a 12 évnél idősebb, be nem oltott gyerekek sem vehetnek részt a rendezvényeken.

A pozsonyi DenníkN napilap arról ír, hogy szlovákiai magyarajkú katolikus hívek szívesebben mennek el a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, mint a szlovákiai helyszínekre, mivel a budapesti szentmisén azok a hívek is részt vehetnek, akik még nem kapták meg a koronavírus elleni vakcina mindkét adagját – írja a lap.

